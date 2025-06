Rendkívüli! Lekapcsolják a Takarnetet: leállás jön a kormányablakokban, akadozhat az ingatlan-nyilvántartás

A Pénzcentrum értesülései szerint az utóbbi évek egyik legnehezebb „sorsú”, különféle okok miatt számos alkalommal módosított törvénye túllépett saját árnyékán, és órákon belül elindul Magyarország elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszere, az E-ING. Egyelőre fékezett habzással, ez még csak az elektronikus ingatlan-nyilvántartás kormányhivatali ügyintézői (back-office) rendszere, az ügyvédeknek várniuk kell őszig. Bizonyos hivatalokban már holnaptól, péntek reggeltől fokozatosan lekapcsolják a Takarnetet.

A Pénzcentrum is több ízben beszámolt arról, hogy 2025. január 15-től elindul az E-ING, vagyis az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszere. Az új platform elsődleges célja, hogy a hazai földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. A jogszabály szerint 2025. január 15-től elvileg megszűnt volna a papír alapú ügyintézés és azt elektronikus ügyintézés váltotta volna fel, a nyilvántartás is elektronikussá válik, bejegyzés, törlés csak így történhet, ám a jogalkotó átmeneti időszakot adott. Az okok az átállási nehézségek, a valós működést szimuláló tesztfelület el nem indulása, és a gyakorlati képzés hiányosságai voltak.

Június 23-tól kezdődően az E-ING-en keresztül történik az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése - elsőre Tatabányán. Ez nem jelenti azt, hogy az ügyvédek (front office) is csatlakozhatnak a rendszerhez, egyelőre a földhivatali ügyintézők érintettek – tudta meg a Pénzcentrum az e-ingatlanugyvedek.hu szakértőitől. Szabó Judit Anna és Illés Géza Márton arra hívták fel a figyelmet, hogy június 20-án (reggel 7:30-kor) megkezdődik a Takarnet rendszer tulajdoni lap szolgáltatásainak fokozatos leállítása azokon a területeken, ahol élesedni fog az E-ING. Az átállás június 23-ig tart. Tatabányán már június 20-án sem fog tulajdoni lapot szolgáltatni a Takarnet, amely azonban az átállt járások kivételével az országos átadásig működik.

Elsőként a Tatabányai járás, majd Komárom-Esztergom vármegye áll át, a következő hónapokban pedig fokozatosan a többi vármegye is. (A földhivatalok országos átállása az E-ING rendszerre fokozatosan, vármegyei bontásban történik, a Komárom-Esztergom vármegyei pilot után.) A Lechner Tudásközpont (az e-ingatlan kormányzati projekt gazdája – a szerk.) szerint az átállás 2025 augusztusára-szeptemberére zárulhat Budapesttel.

Az ügyvédi felület őszre várható

A Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) arról tájékoztatott, hogy az ügyvédi felület legkorábban őszre várható. Ám még ezt követően is hosszabb ideig lehetőség lesz a papír alapú benyújtásra, az átmeneti időszakra vonatkozó szabályok szerint. Jó hír azonban, hogy a MÜK Országos Ügyvéd Nyilvántartása (OÜNY) és az E-ING közötti „interfész” már elindult, így már a közeljövőben lehetőség lesz ügyvédi szerepkör igénylésére, elsőként Tatabánya térségében. (Az interfész, interface olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket mindkét fél ért – a szerk.)

A MÜK kiemelte: az ügyvédi szerepkör igényléshez egyelőre nem szükséges az E-ING jogosultság OÜNY-be történő előzetes bejegyzése, így minden kamarai tag előtt nyitva áll, hogy ebből a rendszerből kérjen le tulajdoni lapot. Az érintett időszakban (június 20–23.) szünetel az adatszolgáltatás a Tatabányai Földhivatal illetékességi területén, és nem lesz ügyfélfogadás ingatlan-nyilvántartási ügyekben sem. Fontos, hogy hiteles tulajdoni lapokat ezen a hétvégén a kormányablakok sem tudnak kiadni.

A MÜK az ügyvédek támogatása érdekében oktatóvideók közzétételét is megkezdte, amelyek a MÜK Továbbképzési Rendszer digitális könyvtárában, valamint a www.mük.hu/oktatoVideok oldalon is elérhetők. Ezek nemcsak a rendszerhasználatot mutatják be, hanem kreditpontot is érhetnek az ügyvédi továbbképzési rendszerben.

Az e-ingatlanugyvedek.hu szakértői korábban a Pénzcentrumnak jelezték, az E-ING rendszer nem nevezhető ügyvédbarátnak, vagy felhasználóbarátnak. Még akitől nem áll távol a modern technológia, annak is nehézséget okozhat, hogy mikor és hova kell kattintani egy egyszerű adásvételi ügyben. Vagyis: oktatás nélkül komoly fennakadások várhatóak.

Kevesebb, mint két hónappal ezelőtt a Pénzcentrumnak a Niveus szakértője, Halmos Tamás azt mondta, hogy az E-ING rendszer működésének részletes bemutatása, illetve az ügyvédek felkészítése a rendszer használatára várat magára. Egyelőre még tesztkörnyezetben sem ismerkedhetnek az E-ING rendszer működésével, e téren tehát még sok a tennivaló. A tesztfelület még nem elérhető a szakmai nyilvánosság számára. Az ügyvédi (okirati) letéti rendszer kapcsán is várják még a részletek megismerését, hiszen vélhetően az E-ING rendszerben elektronikus úton készülő bejegyzési engedély letétbe vétele is integrálva lesz a rendszer funkciói közé. A rendszer fejlesztésének késedelme miatt egyelőre ennek a folyamatnak sem ismerhetők a részletei.

Az elkövetkezendő egy hét nem lesz egyszerű