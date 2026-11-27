Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, amelynek jogi hátteréről, valamint az egészségügyi dolgozók új bértáblájáról is tárgyal pénteki ülésén az Országgyűlés. A képviselők emellett döntenek a kanadai–uniós szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálásáról, továbbá több szociális és közigazgatási kérdésről.

Az Európai Ügyészséghez (EPPO) történő csatlakozás miatt át kell alakítani az ügyészségi és a bírósági szervezetet érintő hazai jogszabályokat. Az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen fellépő testület a nemzeti hatóságokba ágyazottan, delegált ügyészeken keresztül végzi majd a munkáját, a mostani módosítással pedig megteremtik a működésükhöz szükséges törvényi kereteket.

Kiemelt napirendi pont az egészségügyi szakdolgozók bérrendezése is. A tervezet egy új ágazati bértáblát vezet be, amely hat fizetési osztályt és tizenöt fokozatot tartalmaz. Az illetmények megállapításakor az új rendszer már egyértelműen az érintettek végzettségét és szakmai tapasztalatát, vagyis a gyakorlati idejét veszi alapul.

A parlamenti ülés témái között szerepel az Európai Unió és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kihirdetése is. A 2016-ban aláírt és 2017 óta ideiglenesen már alkalmazott egyezményt a törvényjavaslat indoklása kifejezetten előnyösnek ítéli a nyitott, exportorientált magyar gazdaság számára, a ratifikációtól pedig további kedvező kereskedelmi és foglalkoztatási hatásokat várnak.

A közigazgatást érintő módosítások révén pontosítják a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladatkörét. A hivatalos megnevezésekben a jövőben a "nemzetpolitika" helyett a "magyarságpolitika", az "egyházak" helyett pedig a "felekezetek" kifejezést használják majd. Ezzel párhuzamosan a kiberbiztonsági feladatokat elvonják a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától (SZTFH).

Kedvezően változnak a foglalkoztatási szabályok is, így az álláskeresési járadék összege magasabb lesz, mivel a jövőben a számításnál nem veszik figyelembe a munkáltatótól kapott szociális juttatásokat. Végül a közalkalmazotti érdekegyeztetés hatékonyságának megőrzésére hivatkozva két évvel elhalasztják a szakszervezeti reprezentativitás idén, vagyis 2026-ban esedékes megállapítását.