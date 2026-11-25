A generációk közötti munkahelyi különbségekről sok esetben a munkához való hozzáállás, az elvárások és a motivációk jutnak eszünkbe, pedig legalább ennyire fontos az is, hogy hogyan kommunikálnak egymással a különböző korosztályok. Sokszor egy félreérthető üzenet, egy elmaradt visszajelzés vagy akár egy rosszul értelmezett csend is feszültséget szülhet a kollégák között, pedig Li Weirong kommunikációs szakértő szerint az alapvető elvárások és értékek sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint azt elsőre gondolnánk. A szakember a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogyan kerülhetők el a generációs félreértések, miként érdemes kritikát megfogalmazni, és milyen szerepe van a vezetőknek a hatékony együttműködés kialakításában.

A különböző generációk közötti együttműködés sok munkahelyen jelent mindennapost kihívást. Az eltérő életkorból, tapasztalatokból és szocializációból adódó különbségek nemcsak a munkához való hozzáállásban, hanem a mindennapi kommunikációban is megmutatkozhatnak: ami az egyik fél számára egyértelmű, a másiknak félreérthető lehet. A generációk közötti hatékony együttműködéshez ezért nem elég csupán elfogadni, hogy különbözőek vagyunk, azt is meg kell érteni, hogyan értelmezzük egymás szavait és viselkedését.

Li Weirong kommunikációs szakértő a generációk munkahelyi kommunikációjában lévő legnagyobb különbséget nem abban látja, hogy mit gondolnak a generációk a munkáról, hanem abban, hogy hogyan beszélnek róla. Szerinte az egyik különbség a csatorna, hiszen van, aki egy problémát telefonon vagy személyesen beszél meg, más viszont inkább ír egy rövid üzenetet, és egy váratlan hívást akár zavarónak is érezhet. A másik különbség a hangnem: egy tömör, köszönés nélküli üzenet az egyik kollégának hatékony, a másiknak udvariatlan lehet. A harmadik különbség pedig a hallgatás, mivel van, akinek a csend azt jelenti, hogy minden rendben, míg másnak azt, hogy valami baj van.

Eközben a szakember szerint az értékeink sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint gondolnánk: egy friss elemzés eredményei megmutatták, hogy munkahelyváltáskor a Z generációnak a magasabb fizetés (36%) és a munka–magánélet egyensúlya (33%) a két legfontosabb szempont, az X generációnak pedig pontosan ugyanez a kettő, csak fordított sorrendben (38% és 29%).

Ugyanaz a viselkedés két különböző dolgot is jelenthet

A szakember szerint a kommunikációs különbségekben óriási szerepe van annak, hogy az egyes generációk milyen vezetői kultúrában és munkahelyi környezetben szocializálódtak. Li Weirong hangsúlyozta, hogy az a környezet, ahol először megtanuljuk, mit jelent jó munkatársnak lenni, az egész pályánkat meghatározza.

Azt is hozzátette, hogy aki a rendszerváltás előtt vagy közvetlenül utána kezdett dolgozni Magyarországon, sokszor hierarchikusabb szervezetekben szocializálódott, ahol a főnökkel nem vitatkoztak, és a hallgatás a tisztelet jele volt. A mai fiatalok ezzel szemben laposabb szervezetekben, csapatmunkában és folyamatos online visszajelzések között nőttek fel – nekik a kérdezés a bevonódás jele.

Ugyanaz a viselkedés tehát két generációnak két különböző dolgot jelent. Én ezt gyerekként, a családom tolmácsaként tanultam meg: nemcsak a szavakat kellett lefordítanom, hanem azt is, amit a két fél másképp értett. A generációk között is ilyen tolmácsolásra van szükség, ez ma már a mindennapok része

– jegyezte meg Li Weirong.

A félreértésektől a sztereotípiákig

A kommunikációs különbségek több problémát is okozhatnak a munkahelyeken, a szakember szerint először félreértések alakulhatnak ki, ami aztán sztereotípiákhoz vezethet. Li Weirong rámutatott, hogy ha a egy vezető nem ad visszajelzést, a fiatal kolléga azt gondolhatja, hogy nem értékelik, ha viszont a fiatal kolléga sokat kérdez, a vezető azt gondolhatja, hogy nem elég önálló. Ugyanakkor a szakember szerint egyik sem feltétlenül igaz, de mindkettő megerősít egy előítéletet: „a fiatalok túl érzékenyek”, „az idősebbek nem figyelnek ránk”.

Ezek a címkék aztán önmagukat erősítik. Már úgy ülünk le egy beszélgetéshez, hogy előre eldöntöttük, mit fog mondani a másik, és így meg sem halljuk, amit valójában mond. A végén bizalmatlanság, rejtett konfliktusok és rosszabb döntések maradnak, mert az emberek nem mondják ki, amit gondolnak

– fejtette ki.

Beszélt arról is, hogy léteznek tipikus helyzetek, melyekben a leggyakrabban kerülnek szembe a generációk. Li Weirong négy ilyet lát.

Az első a visszajelzés, különösen az év végi értékelések idején, amikor ugyanazt a mondatot a generációk egészen másképp hallják.

A második az elérhetőség és a csatorna: ki mikor válaszol, telefonon, e-mailben vagy chaten, és mennyire számít sürgősnek egy üzenet este vagy hétvégén.

A harmadik az új eszközök, például a mesterséges intelligencia bevezetése. A fiatalabbak gyakran gyorsabban kipróbálják, az idősebbeknek viszont több kérdésük van a kockázatokról. Mindkét nézőpontra szükség van, de ha nem beszélnek róla, az egyik fél lassúnak, a másik felelőtlennek tűnik.

A negyedik a megbeszélések: a fiatalabb kolléga nem szólal meg, mert azt tanulta, hogy előbb a rangidős beszél, a vezető pedig ezt érdektelenségnek veszi.

EZ IS ÉRDEKELHET Generációs feszültségek a magyar munkahelyeken: félreértések állnak a fiatalok és idősebbek konfliktusai mögött Az alacsonyabb fluktuáció önmagában még nem jelent elégedett munkavállalókat, ahogyan a generációs konfliktusok mögött sem feltétlenül életkori különbségek húzódnak.

Erre van szükség a hatékony kommunikációhoz

A generációk közötti hatékony kommunikációhoz a szakember szerint egyszerű rendszerre van szükség, mert a kommunikáció nem egy-egy nagy beszélgetésben dől el, hanem másodpercek alatt, minden nap. Ráadásul nem is csak a szavakon múlik: a testtartásunk, a hangsúlyunk, az, hogy a telefonunkra nézünk-e, miközben a másik beszél, mind üzen valamit.

A mindennapokban elég három kérdés egy nehéz beszélgetés előtt: Hogy vagyok most? Valóban meghallgatom-e a másikat, vagy már a válaszomon gondolkodom? Világosan mondom-e, amit szeretnék? Ez néhány másodperc, és sok félreértést megelőz

– mutatott rá a szakember.

Li Weirong kifejtette, hogy nem kell minden generációval teljesen másképp beszélni, hiszen alapvetően ugyanúgy működünk: mindenki szeretné, ha meghallgatnák, és ha fontos lenne valakinek, a különbség csupán abban van, hogy ki milyen formában tudja ezt a legjobban befogadni, ezt pedig csak úgy lehet megtudni, ha valóban kíváncsiak vagyunk a másikra. A szakember hozzátette, hogy ez a kíváncsiság a kiindulópont: kérdezni, figyelni, és megfigyelni, hogyan reagál a másik. Ha például egy vezető észreveszi, hogy az egyik kollégája írásban fejti ki jobban a gondolatait, a másik inkább négyszemközt szólal meg, akkor ehhez tud igazodni.

A kutatások is alátámasztják a meghallgatás erejét. Guy Itzchakov és Avraham Kluger kísérletei szerint, ha valakit empatikusan és ítélkezés nélkül hallgatnak meg, csökken a szorongása és a védekező reakciója, és árnyaltabban, kevésbé szélsőségesen gondolkodik a témáról

– magyarázta a szakember.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a vezetők kommunikációs képzése ma már kritikus fontosságú, hiszen a legjobb vezetők azok, akik világosan tudnak kommunikálni és a közös cél felé tudják vinni az embereket. Mint mondta, ez nem velünk született tehetség, hanem tanulható készség.

A kritika fogadása és megfogalmazása

Kérdésünkre a szakember a kritika fogadásáról és megfogalmazásáról is beszélt. Mint mondta, a generációk között inkább a forma különbözik, mint a lényeg: fiatalabbak gyakran a rövid, azonnali és négyszemközti visszajelzést értékelik, az idősebb kollégák pedig sokszor a nyugodtabb, előre egyeztetett beszélgetést.

Azt is megjegyezte, hogy bár sokan gondolják, de a fiatalabb munkavállalók nem érzékenyebbek a kritikára, hanem pusztán másfajta visszajelzéshez szoktak, hiszen ők olyan közegben nőttek fel, ahol a visszajelzés gyors, konkrét és folyamatos.

Amit tapasztalok, hogy a fiatalok nem a kritikát kerülik, hanem a kontextust hiányolják: miért fontos ez, és mit csináljanak másképp legközelebb. Ha ezt megkapják, a kritika segítség lesz, nem támadás

– hangsúlyozta Li Weirong.

Hozzátette, hogy egy negatív visszajelzés megfogalmazásakor jobb rögtön a lényeggel kezdeni, mert ha előtte hosszan dicsérünk, a másik már tudja, hogy jön a „de”, és az egész őszintétlennek hat, miközben az emberek értékelik az egyenességet. Az egyenesség viszont nem keménységet jelent: sokat segít, ha a konkrét viselkedésről beszélünk, nem a személyről, megkérdezzük a másik nézőpontját, és a végén közösen megállapodunk a következő lépésben.

A lényeg mindenkinél ugyanaz: őszinteség, tisztelet és egy világos következő lépés

– emelte ki a szakember.

Előfordulhat persze, hogy valaki nem ért egyet a róla megfogalmazott kritikával. Li Weirong szerint ebben az esetben fontos, hogy az illető ne reagáljon azonnal, kérdezzen vissza, mielőtt vitatkozik, és ismételje vissza, amit hallott – ez utóbbi megmutatja, hogy figyel, és a másik is pontosítani tud. Mindezek után fontos elismeri, ami igaz, tényekkel jelezni, amiben nincs egyetértés, valamint közös javaslatot tenni a következő lépésre.

“Ez minden generációnak működik, mert a beszélgetés így nem arról szól, hogy kinek van igaza, hanem arról, hogy közösen megoldjanak valamit” – mutatott rá a szakember.