Átalakulóban van az európai közúti fuvarozás. Az ágazatból több mint 500 ezer gépjárművezető hiányzik, 2030-ig pedig várhatóan további 660 ezren vonulnak nyugdíjba. A fuvarozók helyzetét az emelkedő működési költségek és a kibocsátás csökkentésével kapcsolatos, egyre növekvő elvárások is nehezítik – derül ki egy friss piaci jelentéséből. A kiadvány szerint a digitális megoldások, a folyamatok automatizálása és az adatok hatékonyabb felhasználása segíthet a vállalatoknak abban, hogy megbirkózzanak ezekkel a kihívásokkal.

Harmadik alkalommal jelenik meg a Transforming Transportation jelentés, amely az európai közúti fuvarozás legfontosabb trendjeit vizsgálja. Az idei kiadvány nyolc európai piacot mutat be, és 24 partnercég történetét ismerteti három kategóriában: piacvezető, fenntarthatósági éllovas és technológiai úttörő. Példáikból kiderül, hogyan alkalmazkodnak a fuvarozók az ágazatot átalakító gazdasági, technológiai és környezeti változásokhoz.

A jelentés szerint a fuvarozók versenyképességét a jövőben egyre inkább az határozza meg, hogyan hasznosítják adataikat, mennyire automatizálják folyamataikat, és milyen hatékonyan szervezik meg a napi működésüket.

A digitalizáció segít megőrizni a fuvarozók jövedelmezőségét

Az emelkedő költségek mellett a digitális megoldások nélkülözhetetlenné válnak ahhoz, hogy a fuvarozók hatékonyan irányítsák flottájukat, kézben tartsák kiadásaikat és megőrizzék jövedelmezőségüket. A vállalatok ezért egyre gyakrabban kapcsolják össze a flottakezelési és telematikai adatokat a tankolási, útdíjfizetési és pénzügyi információkkal, hogy mindezeket egyetlen rendszerben tekinthessék át.

Az adminisztráció automatizálása, az intelligens útvonaltervezés és flottakezelés, valamint a mesterséges intelligencia használata csökkentheti a működési költségeket, hatékonyabbá teheti a munkát és segítheti a megalapozott döntéseket. A valós idejű adatok alapján a cégek hamarabb felismerhetik, hol keletkeznek veszteségek vagy felesleges kiadások, jobban kihasználhatják járműveiket, és gyorsabban reagálhatnak a napi működés során felmerülő változásokra.

Kevesebb üres kilométerrel a költségek és a kibocsátás is mérsékelhető

A hatékonyság javításához és a kibocsátás csökkentéséhez nem mindig a flotta lecserélése a leggyorsabb megoldás. A fuvarok gondosabb megtervezésével, az üresen megtett kilométerek csökkentésével és az üzemanyag-takarékos vezetés ösztönzésével is jelentős megtakarítás érhető el.

A megtakarítási lehetőségek feltárásához pontos adatokra van szükség. Ha a működési és pénzügyi információk egy helyen érhetők el, a fuvarozók könnyebben átláthatják járműveik kihasználtságát és fogyasztását, az egyes útvonalak költségeit, valamint azt, hogy mely töltőállomásokon tankolhatnak kedvezőbb áron.

A fuvarozás egyre összetettebb feladat, ezért a vállalatoknak megbízható, gyorsan elérhető adatokra van szükségük a mindennapi döntésekhez. Ha a működési és pénzügyi információkat olyan átfogó digitális platformon kezelik, mint például amilyen az Eurowag Office is, könnyebben kézben tarthatják a költségeiket, hatékonyabban szervezhetik meg a munkát, és hosszú távon is megőrizhetik jövedelmezőségüket

– mondja Kálmán László, az Eurowag Magyarországért felelős vezetője.

A fuvarozók a HVO100 vagy az LNG használatával, illetve elektromos járművekre való átállással is csökkenthetik kibocsátásukat. A HVO100 előnye, hogy a vele kompatibilis dízeljárművekben jelentősebb műszaki átalakítás nélkül használható, és a teljes életciklusra számított szén-dioxid-kibocsátást akár 90 százalékkal is mérsékelheti. Így a fuvarozók számára könnyebben bevezethető megoldást jelenthet.

Az elektromos tehergépjárművekre való átálláshoz ugyanakkor jelentős beruházásra van szükség. Emellett a fő közlekedési útvonalak mentén tovább kell bővíteni a nagy teljesítményű töltőpontok hálózatát.

Az Eurowag saját kamionparkolóiban is megkezdi a megbízható töltőinfrastruktúra kiépítését. A vállalat ebben a hónapban nyitja meg első, tehergépjárműveket kiszolgáló töltőközpontját Csehországban. Emellett a töltési lehetőségeket Európa-szerte is bővíti, együttműködve azokkal a meghatározó szolgáltatókkal, amelyekkel stratégiai partnerséget alakított ki.

Több mint félmillió gépjárművezető hiányzik Európában

Az európai fuvarozóknak az emelkedő költségek és a kibocsátáscsökkentési elvárások mellett továbbra is komoly sofőrhiánnyal kell megküzdeniük. A jelentés szerint 2025-ben mintegy 502 ezer gépjárművezető hiányzott az európai piacról. A helyzetet a sofőrállomány elöregedése is nehezíti: 2030-ig várhatóan további 660 ezren vonulnak nyugdíjba.

A vállalatok ezért keresik a módját, hogyan tehetnék vonzóbbá a szakmát, és hogyan tarthatnák meg képzett munkatársaikat. Ehhez elengedhetetlen a munkakörülmények javítása. Az Európai Unióban a becslések szerint több mint 390 ezer biztonságos, megfelelően felszerelt kamionparkolóhely hiányzik, ami a gépjárművezetők és a fuvarozóvállalatok mindennapjait egyaránt megnehezíti.