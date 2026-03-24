Ezekre a szakikra kell ma a legtöbbet várni Magyarországon: jaj annak, aki ilyen munkálatokat akarna elvégeztetni a házán, lakásán

A legfrissebb szakemberhiány és a szakipari munkadíj kutatási adatokról tartott sajtótájékoztatót a Mapei, melyen a Pénzcentrum is rész vett. A tájékoztatón az is kiderült, hogy mely szakemberekre kell ma a legtöbbet várni. A cégcsoportot képviselői emellett beszámoltak a vállalat jelenlegi helyzetéről, az új akvizíciókról, valamint a legfontosabb pénzügyi mutatókról is.

A Mapei csoport olasz képviselője elmondta, hogy a beruházások domináns részét képezik a növekedésüknek. Csak 2025-ben 260 millió eurót fektettek be a termelés kapacitásába és a munkahelyek fejlesztésébe. Prezentációjában bemutatta, hogy jelenleg 59 országban vannak jelen, és hogy az elmúlt évben több országban is különböző üzemeket nyitottak. Kiemelte, hogy folyamatosan bővülnek, jelenleg is 14 gyártóüzemet építenek, végül hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság rendkívül fontos az üzletpolitikájukban.

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy az építőipar tavaly növekedett, majd hozzátette, hogy a Mapei árbevétele is növekedett, 39,19 milliárd forint volt. Kitért arra is, hogy 1993 képzik a szakembereket, és hogy a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége 31 százalékkal nőtt, a létszámuk december végén meghaladta a 10 ezer főt. Megjegyezte, hogy aktívan jelen vannak a közösségi médiában, és igyekeznek minél több emberhez eljutni.

Markovich Béla elmondta, hogy a tervezett árbevételük 2026-ra 43,2 milliárd forint, vagyis körülbelül 10 százalékos növekedést szeretnének. További terveik közé tartozik a szakemberek támogatása – erre több módszert ki kidolgoztak. Mint mondta, mindent alárendelnek a fenntarható fejlődésnek, ebben a szemléletben gyártják termékeiket is, melyek közül több új is forgalomba kerül majd.

Ennyit kell várni ma a szakemberekre

Az országos szakemberhiányra rátérve elmondta, hogy kutatásuk szerint nem sokkal, de nőtt egy év alatt: 56 nap lett a szakemberhez érkező ajánlatkérés és a munka megkezdése közötti napok számának súlyozott átlaga. Ez a szám 2023-ban 58 volt, de 2025 februárjában 53-ra csökkent. Vármegyénként eltérően alakult a szám, jellemzően kevesebb a várakozás keleten, mint nyugaton és Budapesten, de a legtöbbet a Dél-Alföldön kellet várni a szakemberekre, 65 napot.

A szakemberek közül a legtöbbet a generálkivitelezőkre, a kőművesekre és a burkolókra kell várni, ezzel szemben a legkevesebbet a villanyszerelőkre, a víz- és gázszerelőkre, az ácsokra és az épületgépészekre.

A projektek mérete is erősen befolyásolja a kivitelezés kezdetét: nagyberuházásoknál átlagosan 63 napot kell várni, kisebb munkáknál 52 nap az átlagos vállalási idő.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A munkadíjak is növekedtek

A munkadíjak ugyan nőttek egy év alatt, de átlagosan csak minimálisan: a szakipari munkák átlagos díja 2026 februárjában 9 596 forint volt négyzetméterenként, ami csupán 1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az átlagos munkadíj Veszprém vármegyében volt a legnagyobb, itt 10 972 forintba kerül négyzetméterenként a szakipari kivitelezés, a legalacsonyabb munkadíjak pedig Békés vármegyében voltak, ahol átlagosan 7 413 forintot kell fizetni négyzetméterenként. A megkérdezett szakemberek többsége (56 százaléke) további áremelést tervez, ennek oka elsősorban az infláció, az általános drágulás és a megélhetési nyomás.

Az is kiderült, hogy a kivitelezők 58 százaléka végzett az elmúlt 6 hónapban állami támogatással megvalósuló munkát. A szakemberek várakozásai szerint a következő egy évben a legtöbben a Vidéki Otthonfelújítási Programtól és az energetikai Otthonfelújítási Programtól várnak munkát, de az Otthon Start és a CSOK Plusz programtól is többen számítanak megrendelésekre, de a szakemberek több mint 40 százaléka úgy látja, hogy egyik támogatási program sem hoz számára érdemi többletmunkát a következő évben.