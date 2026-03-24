2026. március 24. kedd Gábor, Karina
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Építkezés háttérben munkásokkal.
HRCENTRUM

Ezekre a szakikra kell ma a legtöbbet várni Magyarországon: jaj annak, aki ilyen munkálatokat akarna elvégeztetni a házán, lakásán

Hegyi Letícia
2026. március 24. 11:12

A legfrissebb szakemberhiány és a szakipari munkadíj kutatási adatokról tartott sajtótájékoztatót a Mapei, melyen a Pénzcentrum is rész vett. A tájékoztatón az is kiderült, hogy mely szakemberekre kell ma a legtöbbet várni. A cégcsoportot képviselői emellett beszámoltak a vállalat jelenlegi helyzetéről, az új akvizíciókról, valamint a legfontosabb pénzügyi mutatókról is.

A Mapei csoport olasz képviselője elmondta, hogy a beruházások domináns részét képezik a növekedésüknek. Csak 2025-ben 260 millió eurót fektettek be a termelés kapacitásába és a munkahelyek fejlesztésébe. Prezentációjában bemutatta, hogy jelenleg 59 országban vannak jelen, és hogy az elmúlt évben több országban is különböző üzemeket nyitottak. Kiemelte, hogy folyamatosan bővülnek, jelenleg is 14 gyártóüzemet építenek, végül hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság rendkívül fontos az üzletpolitikájukban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy az építőipar tavaly növekedett, majd hozzátette, hogy a Mapei árbevétele is növekedett, 39,19 milliárd forint volt. Kitért arra is, hogy 1993 képzik a szakembereket, és hogy a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége 31 százalékkal nőtt, a létszámuk december végén meghaladta a 10 ezer főt. Megjegyezte, hogy aktívan jelen vannak a közösségi médiában, és igyekeznek minél több emberhez eljutni.

Markovich Béla elmondta, hogy a tervezett árbevételük 2026-ra 43,2 milliárd forint, vagyis körülbelül 10 százalékos növekedést szeretnének. További terveik közé tartozik a szakemberek támogatása – erre több módszert ki kidolgoztak. Mint mondta, mindent alárendelnek a fenntarható fejlődésnek, ebben a szemléletben gyártják termékeiket is, melyek közül több új is forgalomba kerül majd.

Ennyit kell várni ma a szakemberekre

Az országos szakemberhiányra rátérve elmondta, hogy kutatásuk szerint nem sokkal, de nőtt egy év alatt: 56 nap lett a szakemberhez érkező ajánlatkérés és a munka megkezdése közötti napok számának súlyozott átlaga. Ez a szám 2023-ban 58 volt, de 2025 februárjában 53-ra csökkent. Vármegyénként eltérően alakult a szám, jellemzően kevesebb a várakozás keleten, mint nyugaton és Budapesten, de a legtöbbet a Dél-Alföldön kellet várni a szakemberekre, 65 napot.

A szakemberek közül a legtöbbet a generálkivitelezőkre, a kőművesekre és a burkolókra kell várni, ezzel szemben a legkevesebbet a villanyszerelőkre, a víz- és gázszerelőkre, az ácsokra és az épületgépészekre.

A projektek mérete is erősen befolyásolja a kivitelezés kezdetét: nagyberuházásoknál átlagosan 63 napot kell várni, kisebb munkáknál 52 nap az átlagos vállalási idő.

A munkadíjak is növekedtek

A munkadíjak ugyan nőttek egy év alatt, de átlagosan csak minimálisan: a szakipari munkák átlagos díja 2026 februárjában 9 596 forint volt négyzetméterenként, ami csupán 1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az átlagos munkadíj Veszprém vármegyében volt a legnagyobb, itt 10 972 forintba kerül négyzetméterenként a szakipari kivitelezés, a legalacsonyabb munkadíjak pedig Békés vármegyében voltak, ahol átlagosan 7 413 forintot kell fizetni négyzetméterenként. A megkérdezett szakemberek többsége (56 százaléke) további áremelést tervez, ennek oka elsősorban az infláció, az általános drágulás és a megélhetési nyomás.

Az is kiderült, hogy a kivitelezők 58 százaléka végzett az elmúlt 6 hónapban állami támogatással megvalósuló munkát. A szakemberek várakozásai szerint a következő egy évben a legtöbben a Vidéki Otthonfelújítási Programtól és az energetikai Otthonfelújítási Programtól várnak munkát, de az Otthon Start és a CSOK Plusz programtól is többen számítanak megrendelésekre, de a szakemberek több mint 40 százaléka úgy látja, hogy egyik támogatási program sem hoz számára érdemi többletmunkát a következő évben.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #építőipar #munkaerőpiac #vállalat #szakemberhiány #üzem #termelés #szakemberek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
11:45
11:33
11:12
11:01
10:27
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
