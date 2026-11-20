Ezer álláshely megszüntetését tervezi a Lufthansa a frankfurti és müncheni központjában, valamint csökkentené a rövid és közepes távú járatok kapacitását és az Airbus A320-as flottát - írta az AIRportal.hu pénteken.

A légügyi szakportál emlékeztetett arra, hogy a Lufthansa-csoport több mint egy éve azt jelentette be, hogy mintegy négyezer adminisztratív munkakört megszüntet. Most az aero.de információja alapján arról számolt be, hogy Jens Ritter, a légitársasági üzletág vezetője a dolgozóknak belső tájékoztatást küldött, ebben azonban nem részletezte sem a létszámcsökkentés ütemét, formáját, és azt sem, hogy a most bejelentett terv része-e a korábban bejelentett leépítési programnak. A szakportál szerint a társaságcsoport tovább szűkítené a rövid és közepes távú járatainak kínálatát.

Ennek részeként csökkentenék magánál a Lufthansa légitársaságnál az Airbus A320-as típuscsaládba tartozó mintegy 160 repülőgép számát, egy részüket Airbus A220-asokkal váltanák fel, utóbbiak azonban a Lufthansa City Airlineshoz kerülnek. A tervezett intézkedéseket a Lufthansa légitársaság gyenge pénzügyi teljesítményével indokolják, az üzletág 2026 első kilenc hónapjában 180 millió eurós korrigált üzemi veszteséget könyvelt el, ami átlagosan havi 20 millió eurós mínuszt jelentett.

A vezetés szerint a főmárka már a harmadik egymást követő évben nem működik nyereségesen, költségstruktúrája, hatékonysága és termelékenysége pedig jelenleg nem versenyképes.