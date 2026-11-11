Az RTL egykori műsorvezetője csomagkézbesítőként dolgozik: kiderült, miért kényszerült váltásra

Lukács Miki, az RTL korábbi műsorvezetője jelenleg csomagkézbesítőként dolgozik. Az egykori tévés azért vállalt kétkezi munkát egy barátja cégénél, mert a mesterséges intelligencia térnyerése miatt jelentősen megcsappantak a szinkron- és reklámmegbízásai. Bár élvezi a kihívást és a rugalmas beosztást, amely mellett kisfiával is sok időt tölthet, a jövő év elején már a visszatérést tervezi a média világába - közölte a Blikk.

Az RTL Reggeli egykori házigazdája öt évvel ezelőtt búcsúzott a csatornától, az elmúlt bő másfél évben pedig kisfia, Máté születése miatt tudatosan visszavett a tempóból. Október elején azonban egy teljesen új területen próbálta ki magát, és egy barátja cégénél, a posta alvállalkozójaként állt munkába csomagkézbesítőként. Hetente csak néhány napot vállal, ami a jelenlegi élethelyzetében ideális számára. Mint mondja, sosem állt távol tőle a fizikai munka, hiszen fiatalabb korában újságot is árult és pohárszedőként is dolgozott, így egyáltalán nem esik nehezére a feladat.

A civil foglalkozás választásában a kalandvágy mellett a kényszer is szerepet játszott. Lukács az elmúlt években főként reklámok hangjaként volt hallható, azonban ezek a felkérések mostanra drasztikusan megfogyatkoztak. Véleménye szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése lassan teljesen elveszi a szakmabeliek munkáját, hiszen az MI már képes tökéletes magyarsággal, akár ismert színészek hangját utánozva megszólalni - közölte a Blikk.

Az új munkáját egyfajta szociológiai tanulmányként is felfogja, amely segít két lábbal a földön maradni. Munkája során folyamatosan úton van, betekintést nyerhet az emberek mindennapjaiba, és meglepte, hogy még mindig milyen sokan felismerik. Kiemelt figyelmet fordít a lelkiismeretes munkavégzésre, így a szerényebb körülmények között élőktől nem fogad el borravalót, és arra is figyelmezteti a címzetteket, ha felmerül a gyanú, hogy csalók által küldött csomagot visz ki hozzájuk.

A rugalmas beosztás lehetővé teszi, hogy idejének nagy részét a családjával töltse. Igyekszik kivenni a részét a házimunkából, és levenni a terhet párja, Alexa válláról, aki már visszatért a munka világába, miközben a harmadik diplomáján dolgozik. Bár az ünnepek közeledtével, 2026 végén még a csomagszállításé lesz a főszerep, Lukács Miki már a jövőjét tervezi. A karácsonyi szezon lecsengése után, jövő év január–február környékén szeretne visszatérni a médiába. A pontos részletek egyelőre titkosak, de annyit elárult, hogy nem képernyősként fogjuk viszontlátni, hanem a háttérben kamatoztatja majd a korábban rádiós gyártásvezetőként szerzett évtizedes tapasztalatait.

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