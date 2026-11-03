December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak

December 24-e hivatalosan is munkaszüneti nappá vált Magyarországon, ezzel pedig a karácsony előtti munkarend is átalakul: elmarad a december 12-re tervezett ledolgozós szombat. A változás sok munkavállalónak különösen jó hír lehet, hiszen akiknek a munkahelyén erre a napra már előre szabadságot írtak ki, azok egy napot visszakaphatnak az éves szabadságkeretükből.

December 24-e hivatalosan is munkaszüneti nappá vált Magyarországon, miután az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. A döntés azonban nemcsak a karácsonyi ünnepeket érinti: a 2026-os munkarendben december 12-ére, szombatra is változás jön.

Ezt a napot eredetileg azért jelölték ki munkanapnak, hogy december 24-ét pihenőnapként lehessen kiadni. A módosítással viszont okafogyottá válik a ledolgozás, így sok munkavállalónak egy korábban szabadságként elszámolt napja is felszabadulhat.

Megszűnik a december 12-i ledolgozós szombat

A változás lényege, hogy december 12-én már nem kell majd dolgozni. A szombati munkanapot ugyanis eredetileg december 24. miatt jelölték ki: a két nap egy munkanap–pihenőnap párost alkotott. Ha december 24. munkaszüneti nappá válik, nincs többé szükség arra, hogy az azt megelőző szombaton dolgozzanak le egy plusz napot.

A korábbi munkarend szerint 2026. december 12. szombat munkanap lett volna, december 24. csütörtök pedig áthelyezett pihenőnap. A módosítás következtében a december 12-i szombat visszakerülhet a normál hétvégi pihenőnapok közé. Ezzel a december 24–27. közötti négynapos karácsonyi hosszú hétvége is megmarad, immár külön ledolgozós szombat nélkül.

A december 12-i munkanapot a 2026-os munkarendről szóló 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet írta elő. A minisztérium korábban közzétett módosítási tervezete éppen ennek a rendelkezésnek a törlését irányozta elő, amennyiben a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényjavaslatot elfogadják.

Visszakapják a szabadságukat azok, akiknek a munkahelye automatikusan kiadta ezt a napot

A változás különösen azoknak lehet kedvező, akiknek a munkahelyén az ünnepek körüli munkarendet úgy alakították ki, hogy december 12-én ugyan munkanap lett volna, de a dolgozók erre a napra automatikusan szabadságot kaptak. Sok vállalat ugyanis az év végi leállás, illetve az ünnepi időszak miatt eleve nem tervezett munkavégzést erre a szombatra, ezért a dolgozók éves szabadságkeretéből számolták volna el a távollétet.

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Ha azonban december 12. már nem lesz áthelyezett munkanap, hanem ismét rendes szombati pihenőnapként szerepel a munkarendben, arra a napra nem lehet szabadságot elszámolni az általános munkarend szerint foglalkoztatottaknál. A Munka törvénykönyve 124. paragrafusa ugyanis kimondja, hogy a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Vagyis ha a december 12-i szombat kikerül a munkanapok közül, az arra a napra korábban betervezett szabadságot is rendezni kell.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett munkavállalók egy nappal több szabadsággal gazdálkodhatnak majd 2026-ban. Nem külön juttatásról vagy plusz szabadságról van szó: egyszerűen nem kell felhasználniuk azt a napot, amelyet korábban a december 12-i munkanap miatt vontak volna le a keretükből.

Fontos ugyanakkor, hogy a szabályozás az általános munkarendben dolgozókra vonatkozik. A műszakos, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban vagy munkaidőkeretben foglalkoztatottaknál a konkrét munkáltatói beosztást is figyelembe kell venni. A cégeknek ezért érdemes felülvizsgálniuk az év végi munkarendet és a már előre rögzített szabadságokat is.