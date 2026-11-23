A bérek kétéves befagyasztása, a juttatások megvonása és a munkafeltételek szigorítása is napirenden van a németországi Volkswagennél.
Nem fog mindenki jól járni a minimálbér-emeléssel: komoly leépítések jöhetnek, nem túl felemelőek a kilátások
A munkáltatók már most nagyobb béremelést vállaltak be, mint amekkorát a cégek egy része valójában ki tud gazdálkodni, ami komoly bértorlódást okozhat a munkaerőpiacon. Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója szerint különösen az építőipar, a vendéglátás és az agrárium kerülhet nehéz helyzetbe. A szakember az év első felében további leépítésekre számít, és úgy látja, csak a gazdaság élénkülése hozhat fordulatot a munkaerőpiacon.
Mint ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén a munkáltatók és a munkavállalók képviselői között megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbér összegéről: a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.
Az egyeztetések már szeptember vége óta tartottak, eredetileg a szakszervezetek 14 százalékos emelést követeltek, míg a munkaadók 4 százalékról indították a tárgyalásokat, így jelentős különbséget kellett áthidalni.
Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy magasabb engedményt tettek a munkáltatók, mint amit képesek elbírni, és ezt jól mutatják a cégek számai is.
A 7,5%-os emelés könnyen okozhat bértorlódást
– hívta fel a figyelmet.
Az igazgató legutóbbi elégedettség-felmérésünkre utalva azt is megjegyezte, hogy a munkavállalók ugyanakkor több mint 60 százaléka csak 20 százalékot meghaladó mértékű emeléstől lenne elégedett.
Ezek az ágazatok vannak a legnehezebb heyzetben
Hogy mely ágazatokban lesz a legnehezebb kigazdálkodni a magasabb bérköltségeket, szintén fontos kérdés. Nógrádi József rámutatott, hogy az ágazatok közti bérfeszültség egyre erősebb, jelenleg pedig ez a béremelés a legnagyobb veszélyt az építőiparra, a horeca-ra (hotels, restaurants, cafés – a szerk.) és az agráriumra jelenti.
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Mindegyiknél 350-450 ezer forint közötti bruttó átlagbér jellemző, és már az idén sem volt béremelés e szegmensek számos cégénél, mert nincs hozzá elegendő bevételük
– hangsúlyozta az igazgató.
Mi várható 2027-ben?
Kérdésünkre, hogy a munkahelyválasztásnál még mindig a fizetés számít a legjobban a dolgozóknak, vagy más szempontok is kezdenek felértékelődni, Nógrádi József elmondta, hogy egyelőre munkavállalók kétharmada fontosabbnak tartja a stabil munkahelyet, tehát bár nagyon is szeretnék a jobb bért, fontosabb a stabil munkahely, mert azt ők is érzik, hogy továbbra is igen nehéz állást találni.
Az igazgató arra is kitért, hogy ahhoz, hogy ne legyenek további leépítések, az uniós forrásoknak már itt kellene lennie. Hozzátette, hogy legalább fél év, míg egy ilyen gazdasági tőkeinjekció konkrét gazdasági tevékenységekben is megjelenik, mindezek miatt pedig az év első felében továbbra is lassú gazdaságra, és ezzel együtt további leépítésekre számítanak, ami szűkülő munkaerőpiaci keresletet is jelent. Az év második felére már szerintük fordulhat a trend, a felpörgő gazdasági számok egy újra megerősödő munkaerőigényt is magukkal hozhatnak majd.
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