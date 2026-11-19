Az emelkedő költségek és a sofőrhiány mellett a fuvarozóknak a kibocsátáscsökkentési elvárásoknak is meg kell felelniük.
Megvan a megállapodás: ennyivel nő a minimálbér és a garantált bérminimum jövőre Magyarországon
Megszületett a megállapodás a jövő évi legkisebb bérekről, amelynek értelmében január elsejétől a minimálbér bruttó 347 ezer, a garantált bérminimum pedig 396 ezer forintra emelkedik. A kompromisszumos egyezség emellett egy általános, 5 százalékos bérajánlást is megfogalmaz a versenyszféra számára.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén a munkáltatók és a munkavállalók képviselői véglegesítették a kötelező legkisebb keresetek jövő évi mértékét.
A döntés értelmében a minimálbér bruttó 323 ezer forintról 347 ezer forintra nő, ami mintegy 7,4 százalékos emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 373 ezer forintról 396 ezer forintra, azaz 6,1 százalékkal növekszik januártól.
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) értékelése szerint a felek kiegyensúlyozott alkut kötöttek. A szeptember vége óta tartó egyeztetéseken jelentős véleménykülönbséget kellett áthidalni, hiszen a szakszervezetek eredetileg 14 százalékos emelést követeltek, míg a munkaadók 4 százalékról indították a tárgyalásokat.
A leghevesebb vita a garantált bérminimum körül alakult ki, mivel ennek növelése a bértorlódásból adódó továbbgyűrűző hatások miatt több millió munkavállalót érint, akik hasonló bérigénnyel léphetnek fel a munkáltatóik felé.
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A szakszervezetek engedékenységéhez nagyban hozzájárult a kormány 2027-es költségvetési tervezete. Ennek értelmében a legfeljebb minimálbért keresők 6 százalékpontos adójóváírást kapnak, ami a gyakorlatban 15-ről 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadójukat. Ennek köszönhetően a bruttó 7,4 százalékos emelés a nettó keresetekben már bőségesen két számjegyű növekedést jelent a legkisebb jövedelműek számára.
A tárgyalásokon részt vevő szociális és pénzügyi tárca képviselői szerint a létrejött háromoldalú megállapodás sikeresen hangolta össze az érdekeket, így egyszerre képes növelni a munkavállalók vásárlóerejét és megőrizni a hazai foglalkoztatás stabilitását.
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