Megszületett a megállapodás a jövő évi legkisebb bérekről, amelynek értelmében január elsejétől a minimálbér bruttó 347 ezer, a garantált bérminimum pedig 396 ezer forintra emelkedik. A kompromisszumos egyezség emellett egy általános, 5 százalékos bérajánlást is megfogalmaz a versenyszféra számára.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén a munkáltatók és a munkavállalók képviselői véglegesítették a kötelező legkisebb keresetek jövő évi mértékét.

A döntés értelmében a minimálbér bruttó 323 ezer forintról 347 ezer forintra nő, ami mintegy 7,4 százalékos emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 373 ezer forintról 396 ezer forintra, azaz 6,1 százalékkal növekszik januártól.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) értékelése szerint a felek kiegyensúlyozott alkut kötöttek. A szeptember vége óta tartó egyeztetéseken jelentős véleménykülönbséget kellett áthidalni, hiszen a szakszervezetek eredetileg 14 százalékos emelést követeltek, míg a munkaadók 4 százalékról indították a tárgyalásokat.

A leghevesebb vita a garantált bérminimum körül alakult ki, mivel ennek növelése a bértorlódásból adódó továbbgyűrűző hatások miatt több millió munkavállalót érint, akik hasonló bérigénnyel léphetnek fel a munkáltatóik felé.

A szakszervezetek engedékenységéhez nagyban hozzájárult a kormány 2027-es költségvetési tervezete. Ennek értelmében a legfeljebb minimálbért keresők 6 százalékpontos adójóváírást kapnak, ami a gyakorlatban 15-ről 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadójukat. Ennek köszönhetően a bruttó 7,4 százalékos emelés a nettó keresetekben már bőségesen két számjegyű növekedést jelent a legkisebb jövedelműek számára.

A tárgyalásokon részt vevő szociális és pénzügyi tárca képviselői szerint a létrejött háromoldalú megállapodás sikeresen hangolta össze az érdekeket, így egyszerre képes növelni a munkavállalók vásárlóerejét és megőrizni a hazai foglalkoztatás stabilitását.