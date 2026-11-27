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Távozhat a Ferrari pilótája: évi 28 milliárd forintos fizetéssel csábítja az Aston Martin
Komoly átigazolási pletyka borzolja a Forma–1-es paddock kedélyeit. Charles Leclerc akár el is hagyhatja a Ferrarit, miután menedzsere, Nicolas Todt a sajtóértesülések szerint felvette a kapcsolatot az Aston Martin csapatával. A brit istálló állítólag évi 70 millió eurós, vagyis nagyjából 28 milliárd forintos fizetéssel próbálná megszerezni a monacói versenyzőt.
A Motorsport.hu a Tuttosport értesüléseire hivatkozva arról ír, hogy a háttérben már megkezdődött a lehetőségek felmérése. A váltás legkorábban a 2028-as idényben valósulhatna meg, mivel Fernando Alonso szerződése a következő szezon végéig szól.
Leclerc esetleges távozásának híre nem véletlenül kapott szárnyra éppen most. A Ferrari háza táján az elmúlt versenyeken egyre nagyobb feszültséget okoztak a pilóták közötti összecsapások. Lewis Hamilton és Leclerc Olaszországban, Mexikóban, majd Las Vegasban is konfliktusba került egymással, a csapatvezetés pedig egyre nehezebben viseli, hogy a versenyzők saját csatáikban a csapat érdekeit is háttérbe szoríthatják.
A maranellói vezetés előtt több lehetőség is felmerült a helyzet rendezésére. Szóba került a csapattársak közötti versenyzés korlátozása, az első számú pilóta kijelölése, de az sem kizárt, hogy valamelyik versenyzőnek távoznia kell.
Leclerc 2030-ig kötelezte el magát a Ferrari mellett, Hamilton szerződése pedig opcióval a 2028-as idény végéig szólhat. Egy esetleges szakítás ezért egyik fél számára sem lenne egyszerű.
Az Aston Martin hatalmas fizetéssel csábítaná el a monacóit
A brit csapat számára Leclerc megszerzése komoly erősítést jelentene, különösen Fernando Alonso későbbi visszavonulása után. A 70 millió eurós éves fizetés a Forma–1 egyik legnagyobb versenyzői javadalmazása lenne, az ajánlat azonban önmagában nem feltétlenül elég ahhoz, hogy a monacói pilótát meggyőzze.
Az Aston Martin helyzete ugyanis korántsem problémamentes. A csapat a 2026-os konstruktőri bajnokságban az utolsó előtti helyen áll, a Honda-erőforrás teljesítménye és megbízhatósága pedig szintén kérdéseket vet fel. Adrian Newey jelenléte és a hosszú távú fejlesztési tervek ugyanakkor vonzóvá tehetik a projektet.
A csapat egyelőre nem kommentálta érdemben a sajtóértesüléseket. Képviselői arra hivatkoztak, hogy rendszeresen keresik meg őket versenyzők, a belső szabályzatuk szerint azonban nem reagálnak az átigazolási pletykákra.
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Leclerc szerint a menedzsere figyeli a lehetőségeket
A monacói versenyző korábban maga is beszélt arról, hogy menedzsere feladata a paddockban elérhető lehetőségek feltérképezése. Leclerc ugyanakkor hangsúlyozta, hogy személyesen nem tárgyalt más csapatokkal, és végül a Ferrarival kötött megállapodást.
A pilóta a 2026-os szezonban új szerződést írt alá az olasz istállóval, amely hivatalosan több évre szól. A Ferrari júniusi bejelentése nem közölte a pontos lejáratot, a Sky Sports ugyanakkor úgy értesült, hogy a megállapodás legalább 2028 végéig biztosítja Leclerc maranellói jövőjét.
A pilóta a napokban ismét megerősítette, hogy jelenleg a Ferrariban képzeli el a jövőjét. A Lewis Hamiltonnal kialakult konfliktusokról szólva pedig azt mondta, a legfontosabb, hogy a csapat közösen találjon megoldást a problémákra. Egyelőre tehát nincs szó hivatalos átigazolásról. Az Aston Martin érdeklődéséről szóló hírek és a Ferrari körüli feszültségek azonban újabb kérdéseket vetnek fel Leclerc hosszú távú maranellói jövőjével kapcsolatban.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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