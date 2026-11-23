A béremelés komoly bajba sodorhat több ágazatot, miközben a munkaerőpiacon újabb leépítések jöhetnek.
Teljesen leállt a munka ezekben az autógyárakban: tömeges sztrájk bénítja meg a termelést
Hétfőn ismét sztrájkolnak a német fém- és villamosipari dolgozók, így az autógyárakban is, hogy nyomatékot adjanak követeléseiknek a szerdán kezdődő bértárgyalások előtt.
A BMW és a Mercedes-Benz gyáraiban leállt a munka, míg a Stellantis csoporthoz tartozó Opel cég eisenachi gyárában fennállása óta először tartanak 24 órás sztrájkot.
Pénteken országszerte több mint 150 ezer dolgozó szüntette be a munkát mintegy száz üzemben. A befolyásos IG Metall szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetés a tervek szerint kedden is folytatódik. Szerdán a szakszervezet mintegy 3,7 millió munkavállaló nevében kezd egyeztetést a munkaadókkal a kollektív szerződésről.
Az IG Metall 5 százalékos éves béremelést követel. A munkáltatókat tömörítő Gesamtmetall szövetség egyszeri kifizetést ajánlott föl, továbbá 1,3 százalékos béremelést 2028 júliusától, 26 hónapra. A német autóipar különösen nagy nyomás alatt áll más országokhoz képest többek között a magas energiaárak és munkaerőköltségek, az amerikai vámok és az erős kínai verseny miatt.
Vajon miért egyre nehezebb elhelyezkedniük az idősebb munkavállalóknak a Balaton térségében, ahol közben munkaerőhiány van? Mutatjuk!
A karrierváltás ma már egyáltalán nem egy rendkívüli esemény, egyre többeket foglalkoztat, és egyre többen lépik is meg.
Magyarországon a legkedvezőtlenebb a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek elvándorlási aránya egy friss nemzetközi rangsorban.
Ezer álláshely megszüntetését tervezi a Lufthansa a frankfurti és müncheni központjában.
A minimálbér-emelés számos állami juttatás, adókedvezmény és adózási értékhatár összegét is növeli: mutatjuk, melyik mennyivel emelkedik, és kik járhatnak jól a változással.
Rég emelkedett ilyen csekély mértékben a minimálbér: már ez a 7,5% is óriási teher a magyar gazdaságnak
Régen volt ilyen alacsony a minimálbér-emelés, de a gazdaság ezt is alig bírja ki
Megszületett a megállapodás a jövő évi legkisebb bérekről.
Az emelkedő költségek és a sofőrhiány mellett a fuvarozóknak a kibocsátáscsökkentési elvárásoknak is meg kell felelniük.
Miközben a legtöbb szektorban tetőzik a hajtás, augusztus után december az év második legnépszerűbb hónapja a szabadságolásra.
Bruttó 750 ezer forint egyszeri juttatást ad minden munkavállalójának 2026-ban a Magyar Telekom, és átlagosan 2,8 %-os béremelést hajt végre a 2027-es évben.
Pályakezdőként is félmilliós a fizetésük, diploma sem kell a munkájukhoz: őket biztosan nem rúgják ki az AI miatt
A jövedelem elsősorban a megszerzett szaktudáson múlik: megfelelő tapasztalattal akár kiemelkedően magas keresetet is el lehet érni.
A pályakezdők és a multinacionális cégek rutinfeladatokat végző dolgozói kerültek a legnagyobb veszélybe.
Német hajléktalanszállón csaptak le a toplistás magyar bűnözőre: saját nevén kért szociális segítséget
A magyar és a német hatóságok együttműködésének köszönhetően Nürnbergben elfogták azt a 43 éves férfit, akit emberkereskedelem és pénzmosás miatt hét év fegyházra ítéltek.
Sokan elégedetlenek a fizetésükkel és a juttatásokkal, de az is kiderült, hányan váltanának akár teljesen új szakmára.
A munkavállalói értékelések alapján összeállított rangsor első tíz helyezettje között négy autóipari vállalat szerepel.
Generációs feszültségek a magyar munkahelyeken: félreértések állnak a fiatalok és idősebbek konfliktusai mögött
Az alacsonyabb fluktuáció önmagában még nem jelent elégedett munkavállalókat, ahogyan a generációs konfliktusok mögött sem feltétlenül életkori különbségek húzódnak.
Kész, ennyi volt! Kifulladt a béremelési hullám: elfogytak a cégek tartalékai Magyarországon, nem sokra számíthatnak a dolgozók
Magyarországon a termelékenység hosszú távon évi 1,5–2 százalékkal nőhet, így 2–3 százalékos infláció mellett nagyjából évi 3,5–5 százalékos bruttó béremelés lehet fenntartható.
Vezérigazgató-váltás a Paksi Atomerőműnél: több mint két évtizede ott dolgozó szakember veszi át az irányítást
Az új vezető nem kívülről érkezik, több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol reaktoroperátorként kezdte pályafutását, majd végigjárta a szakmai ranglétrát.
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Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.