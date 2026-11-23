Hétfőn ismét sztrájkolnak a német fém- és villamosipari dolgozók, így az autógyárakban is, hogy nyomatékot adjanak követeléseiknek a szerdán kezdődő bértárgyalások előtt.

A BMW és a Mercedes-Benz gyáraiban leállt a munka, míg a Stellantis csoporthoz tartozó Opel cég eisenachi gyárában fennállása óta először tartanak 24 órás sztrájkot.

Pénteken országszerte több mint 150 ezer dolgozó szüntette be a munkát mintegy száz üzemben. A befolyásos IG Metall szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetés a tervek szerint kedden is folytatódik. Szerdán a szakszervezet mintegy 3,7 millió munkavállaló nevében kezd egyeztetést a munkaadókkal a kollektív szerződésről.

Az IG Metall 5 százalékos éves béremelést követel. A munkáltatókat tömörítő Gesamtmetall szövetség egyszeri kifizetést ajánlott föl, továbbá 1,3 százalékos béremelést 2028 júliusától, 26 hónapra. A német autóipar különösen nagy nyomás alatt áll más országokhoz képest többek között a magas energiaárak és munkaerőköltségek, az amerikai vámok és az erős kínai verseny miatt.