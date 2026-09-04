Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony

A szobafestő szakma továbbra is vonzó lehet azok számára, akik rövid idő alatt szeretnének elhelyezkedni a piacon. A belépési feltételek viszonylag alacsonyak, a képzés pedig rövid idő alatt elvégezhető. A szakmát ráadásul a mesterséges intelligencia sem veszélyezteteti, bár az AI egyes munkafolyamatokban már segítséget nyújthat a szakembereknek. Mutatjuk, mit kell tudni a szobafestők munkájáról, mennyit lehet vele keresni és milyen feltételeknek kell eleget tenni a képzés megkezdéséhez.

A festő és mázoló feladata a festés, a mázolás és a tapétázás, vagyis az épületek, lakóterek külső-, belső felületi, felületképzési munkáinak elvégzése. Hagyományos és modern technikákat, anyagokat és eszközöket ötvözve különböző anyagú és tulajdonságú felületeken bevonatrendszert alakít ki és újít fel. A felületeket díszíti, és ügyel arra is, hogy a környezeti hatásoktól is óvva legyenek. A bevonatrendszer kialakítása előtt felületdiagnisztikát végez, majd előkészíti és előkezelni a felületet.

Munkájához elengedhetetlen, hogy ismerje a felületszámítás módszereit, valamint az anyagmennyiségi és munkaidőnormákat. A feladatát a terveknek és a műszaki leírásnak megfelelően végzi el önállóan, a munka-, a környezetvédelmi-, és a biztonsági előírások betartásával.

A szakma előnyei közé tartozik, hogy alacsony a belépési korlát, gyorsan elsajátítható, viszonylag stabil rá a munkaerőpiaci kereslet és saját vállalkozás alapja is lehet. A hátrányai pedig a fizikai terhelés, valamit hogy a kültéri munkák időjárás függőek lehetnek.

Egyhamar nem váltja ki a mesterséges intelligencia

Bár a mesterséges intelligencia és a robotika az építőiparban is egyre nagyobb szerepet kap, a szobafestői szakmát várhatóan még nem fogja egyhamar teljesen kiváltani a technológia. Már léteznek festőrobotok is, ezek azonban elsősorban ipari környezetben jelennek meg.

A mesterséges intelligencia ugyanakkor egyes részfeladatokban segítséget nyújthat a szobafestőknek, például a munkák megtervezésében, az anyagszükséglet kiszámításában, az adminisztrációban vagy akár a színek és felületek megtervezésében is.

Az építőipari szakemberek szerint az AI a következő években elsősorban ezekben a tervezési és szervezési feladatokban hozhat jelentős változást, vagyis inkább segítheti, mintsem helyettesíti a szakemberek munkáját.

A szobafestők fizetése

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló festők és mázolók fizetése a 2025-ös évben átlagosan bruttó 444 260 forint volt. A szakmában az 50 év felettiek keresnek a legjobban (bruttó 452 484 forint), a 30 év alattiak pedig a legrosszabbul (bruttó 414 721 forint), viszont nincs túl nagy szórás a bérek között.

Az általunk megtekintett álláshirdetésekben viszont más kép mutatkozik meg, ami a fizetéseket illeti. Az álláshirdető portálokon jellemzően nettó 300 ezer és nettó 700 ezer forint között kerestek szobafestőket, viszont a bérezés természetesen minden esetben függ a tapasztalattól, valamint a régiótól is, ugyanis nem meglepő módon Budapesten és Pest megyében az átlagos szobafestő bérek magasabbak, mint Szabolcs vagy Nógrád megyében.

Arra is fontos kitérni, hogy a KSH adatai csak az alkalmazotti fizetések átlagát mutatják, valamint az álláshirdetésekben is csak ezeket néztük, viszont azok a szobafestők, akik vállalkozói jogviszonyban állnak, feltehetőleg a fentebbieknél jóval magasabb összegeket vihetnek haza havonta.

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Hogy lehet valakiből szobafestő?

Ugyan a festő és mázoló munkákhoz nem feltétlenül szükséges a végzettség, sok munkáltató mégis elvárja a szakképesítést, ezért megéri elvégezni egy tanfolyamot. A szobafeső tanfolyam megkezdésének nem sok feltétele van, általában alapfokú iskolai végzettséget kérnek, valamint a foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági meglétét. A kompetenciaelvárások közé tartozik a megfelelő állóképesség, a jó ﬁzikum, a jó szemmérték és térlátás, az ügyes mozgás, a kézügyesség, valamint az is, hogy az illető tudjon csapatban dolgozni, mindezeken túl az ügyfélkapcsolati készség nagy előny lehet. A képzés időtartama változó a tanfolyamot indító intézmények szerint, de jellemzően 3 hónap és másfél év közötti idővel érdemes számolni.

A tanfolyamokra ugyan már jellemzőn 16 éves kortól lehet jelentkezni, azoknak is jó választás lehet, akik pályamódosításban gondolkoznak, és munka mellett szeretnék elvégezni a képzést, ugyanis sokszor munkaidő után vagy hétvégén tartják meg az órákat, sőt, van olyan intézmény, ahol az elméleti órákat akár online is meg lehet hallgatni.

Jó hír lehet még, hogy több helyen is előzetes tudástfelmérést végeznek (kérésre), így a szakmai programban meghatározottak szerint, igazgatói döntés alapján akár az elméleti és a gyakorlati oktatás egy része alól is felmentést lehet kapni, ráadásul ezzel sokszor a tanfolyam díja is csökken.

A képzési díjak általában 210 és 280 ezer forint körül mozognak, és sokszor van lehetőség részletfizetésre is. Fontos, hogy az ár a vizsgadíjat nem tartalmazza, ez még egy körülbelül 100 ezer forint körüli összeg. Államilag támogatott képzési forma is létezik, ez esetben a képzés a jogszabályi feltételek szerint ingyenes is lehet.

A tanfolyam elvégzése után

A szobafestő tanfolyam elvégzése után a résztvevők többek közt megtanulják felmérni és diagnosztizálni a különböző beltéri és kültéri felületeket, meghatározni a szükséges munkafolyamatokat, kiválasztani és előkészíteni a megfelelő anyagokat, valamint szakszerűen használni a szükséges szerszámokat és gépeket. A képzés a színezési és dekorációs feladatokra, a megrendelővel való egyeztetésre, valamint a munka megfelelő minőségének ellenőrzésére is felkészít.

A szakmai feladatok mellett a munkaterület szabályos kialakítása, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása, az utómunkálatok, a takarítás és a hulladékkezelés is a megszerzett kompetenciák közé tartozik. A képzés elvégzésével piacképes szakmai tudás szerezhető, amely Magyarországon és akár külföldön is hasznosítható. Sok intézménynél ingyenes állásközvetítéssel is segítik az elhelyezkedést. Külföldi munkavállalás esetén pedig akár nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő, azaz Europass is igényelhető.