A mesterséges intelligencia rohamos terjedése és az automatizáció kettős helyzetet teremtett az Egyesült Államokban. Miközben a folyamat a szolgáltatóiparban tömeges elbocsátásokkal fenyeget, a gigantikus adatközpontok építése soha nem látott fellendülést hozott az építőiparban. Ez a felállás lépéskényszerbe hozta a szakszervezeteket, amelyek a nemrég lezajlott, 2026-os félidős választásokon minden korábbinál nagyobb mozgósítással próbálták érvényesíteni a munkavállalók érdekeit a technológiai robbanás árnyékában.

Las Vegas egykor a személyes kiszolgálásról volt híres, mára azonban a kaszinók környékét önvezető járművek, robotpultosok és mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálatok alakították át, ami miatt a nagy szállodák több száz embert bocsátottak el. Ezzel párhuzamosan a várostól hatszáz kilométerre a világ egyik legnagyobb, több ezer hektáros adatközpontja épül. A beruházás évekre elegendő, jól fizető munkát biztosít a szerelőknek és az építőipari szakembereknek. Az új lehetőségek sokakat vonzanak, hiszen aki korábban alacsony bérért, részmunkaidőben dolgozott a vendéglátásban, most lényegesen több pénzt kereshet a technológiai infrastruktúra kiépítésén.

A több tízezer nevadai dolgozót képviselő Teamsters szakszervezetet érezhetően megosztja a jelenség. A turizmusban és a vendéglátásban dolgozók a megélhetésüket féltik, hiszen az előrejelzések szerint az automatizáció tíz éven belül a helyi munkaerő harmadát, közel kilencvenezer állást sodorhat veszélybe. Velük szemben az építőipari munkások örülnek az új megbízásoknak. A technológiai fellendülés árnyoldala ugyanakkor az elképesztő környezeti terhelés, mivel a mára világszerte mintegy tizenkétezerre duzzadt adatközpont-hálózat óriási víz- és energiaigénnyel működik, amit az Egyesült Államokban az esetek többségében komoly légszennyezést okozó fosszilis energiahordozókkal fedeznekm- írta meg a Telex.

Mivel a 2024-es elnökválasztás idején a magas infláció és a gazdasági nehézségek miatt sok dolgozó elfordult a demokratáktól, a szakszervezetek az idei, 2026. novemberi választásokra stratégiát váltottak.

Hatalmas összegeket költöttek kampányokra, és közel tizenötmillió szavazót értek el, aminek köszönhetően több száz tagjuk jutott politikai tisztséghez. Az érdekképviseletek egyértelművé tették, hogy a technológiai fejlődés nem állítható meg, ezért az új adatközpontok betiltását szorgalmazó politikusokat nem támogatják. Ehelyett azt követelik, hogy a gazdasági előnyökből a munkavállalók is részesüljenek. Ezt a pragmatikus hozzáállást jól mutatja, hogy Kansasban a helyi szakszervezetek évtizedek óta először egy republikánus kormányzójelölt mögé álltak be, mert demokrata ellenfele moratóriumot akart hirdetni az adatközpont-fejlesztésekre.

A szakszervezetek által támogatott nevadai demokrata kormányzó, Aaron Ford győzelme is ezt az új érdekvédelmi irányt tükrözi. A politikus az adatközpontoknak nyújtott adókedvezmények szigorítását, a lakosság elszálló energiaáraktól való megvédését és a mesterséges intelligencia munkahelyekre gyakorolt hatásának szabályozását ígérte. A választások lezárultával a munkavállalói érdekképviseletek országszerte konkrét jogalkotási lépéseket várnak. Követeléseik között szerepel az infláció letörése, a dolgozói jogok megerősítése és a sztrájkolók munkanélküli-ellátása, valamint garanciákat kérnek arra is, hogy az országot újraiparosító gigaberuházások kivitelezését tisztességes bért kapó szakszervezeti tagokra bízzák.