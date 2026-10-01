Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele

Egyre kevesebben választják az ácsmesterséget, miközben az építőiparban továbbra is nagy szükség van a képzett szakemberekre. A szakma komoly fizikai állóképességet, műszaki érzéket és precizitást igényel, cserébe a mesterséges intelligencia térnyerése egyelőre kevésbé fenyegeti, mint számos más munkakört. A szakmát ráadásul néhány hónap alatt és akár munka mellett is el lehet sajátítani, így azok számára is opció lehet, akik pályát váltanának. Mutatjuk, hogyan lehet valakiből ács, mennyit lehet keresni vele, és mit kell tudnia annak, aki most vágna bele a képzésbe.

Az ácsok munkája elsősorban a zsaluzatok, állványszerkezetek és faszerkezetek készítése, bontása, átalakítása, javítása és karbantartása. Munkájuk része továbbá a méretre szabott zsalutáblák készítése, a zsaluszerkezetek elkészítése és biztonságtechnikai ellenőrzése, valamint a csőállványzatok szerelése, építése és bontása.

Az ácsok emellett fedélszerkezeteket és fafödémeket készítenek, előre gyártott faszerkezeteket építenek be, illetve külső és belső faburkolatokat készítenek. Feladataik közé tartozik a készházak szerelése, a fából készült szerkezetek és tárgyak készítése, átalakítása és javítása, továbbá építkezéseken nehéz faszerkezetek építése, felállítása és szerelése. Emellett a belső és külső épületrészek, burkolatok és panelek szerelését, összeállítását és átalakítását is ők végzik.

A munkához műszaki érzék szükséges, hiszen műszaki rajzok alapján folyik a tetőszerkezet legyártása, mindez pedig a matematikai és fizikai jártasságot is megkívánja. Ugyanakkor az ácsmunkához nemcsak szakmai tudásra, hanem bizonyos adottságokra is szükség van. A munkához elengedhetetlen a jó állóképesség és fizikum, de fontos a biztos mozgás és a jó térlátás is. Emellett az ácsoknál a jó szemmérték, a precizitás és a kézügyesség szintén alapvető. Mivel az ácsok magasban dolgoznak, tériszonyosoknak inkább nem ajánlott ez a pálya.

Az ácsok munkája fizikai jelenlétet és kézi munkát igényel, így a mesterséges intelligencia jóval kevésbé veszélyezteti, mint a tipikus irodai munkákat (hasonlóan a burkolókhoz, a villanyszerelőkhöz, a szobafestőkhöz és az asztalosokhoz, akikről a korábban írt cikkeinket a kiajánlóba kattintva olvashatod el).

A munkához sokfajta precíz fizikai művelet szükséges, a gyalulástól kezdve az illesztésen és rögzítésen át egészen a különböző szerkezeti megoldások kialakításáig. Az ácsmunkát azért is nehéz automatizálni, mert mind az építkezések, mind a faanyagok igen változatosak, és az automatizált rendszerek a kiszámítható körülmények között tudnak a leghatékonyabban működni.

Ugyanakkor a mesterséges intelligencia támogathatja az ácsok munkáját, például az AI-alapú tervezőszoftverek gyorsíthatják a tervezést, emellett az AI természetesen segítheti az anyagszükséglet kiszámítását, a munkafolyamatok előkészítését, valamint a munkaszervezésben, az anyagrendelésben vagy a projektek koordinálásában is hasznát vehetik az ácsok.

Hogy lehet valakiből ács?

Az ács képzésre minden évben egyre kevesebben jelentkeznek, ezért az iparágban strukturális munkaerőhiány alakult ki. Az igény a munkaerőre azonban folyamatosan nő, részben a lakásfelújítási programoknak, részben az épületek elöregedésének köszönhetően.

Az ács tanfolyam megkezdéséhez alapfokú iskolai végzettség, valamin az egészségügyi alkalmassági megléte szükséges. A képzés időtartama jellemzően 8–12 hónap, amely alatt a résztvevők megismerik az építőiparban, azon belül az ácsmunkák során használt eszközöket és mérési módszereket, valamint elsajátítják a műszaki rajzok jelöléseinek értelmezését. Megtanulnak vázlatrajzokat készíteni, megismerik a különböző építőanyagok tulajdonságait, a fedélszerkezetek típusait és a korszerű fakötési technikákat.

A képzés során azt is megtanulják, hogy milyen hatások érhetik a tetőszerkezeteket, és milyen műszaki követelményeknek kell megfelelniük az egyes szerkezeteknek. Emellett az állványok különböző típusait, azok jellemzőit és elkészítési technikáit is elsajátítják.

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A karrierváltók számára jó hír lehet, hogy akár munka mellett is átképezhetik magukat, hiszen egyrészt több képzési helyen is van lehetőség az elméleti órákat online hallgatni, sőt, sok esetben visszanézni is, a gyakorlati óráknál pedig több helyen az egyéni ütemezés is megoldható.

A tanfolyam díja 550 000 és 700 000 ezer forint körül mozog. Általában van lehetőség a részletfizetésre, de akár kedvezményben is részesülhetnek egyes jelentkezők, ha pályakezdők, munkanélküliek, kismamák vagy ha több ismerőssel egyszerre jelentkeznek a képzésre.

Milyen fizetésre számíthatnak az ácsok?

A KSH szerint az ácsok havi bruttó átlagkeresete 2025-ben 338 767 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden ács ennyit keres, sőt, az általunk megtekintett álláshirdetésekben az előbb említettnél jóval magasabb összegekkel találkoztunk, jellemzően 600 és 800 ezer forintért keresnek jelenleg ácsokat. A tényleges jövedelmet persze több tényező befolyásolhatja, többek közt a szakmai tapasztalat, a munkáltató, a munkavégzés helye és a feladatok összetettsége is.

Mint sok másik szakma esetében, itt is elmondható, hogy vállalkozóként általában magasabb jövedelemre lehet számítani, viszont ebben az esetben a bizonytalanság, a felelősség és az adminisztrációs terhek is nagyobbak, ráadásul az ajánlatadás, az anyagbeszerzés és a munkaszervezés is a vállalkozóra hárul. Egy vállalkozónak készülő szakember számára ezért a szakmai tudás és a fentebb említett készséges mellett az üzleti és szervezési ismeretek is rendkívül fontosak.

Mi várható a jövőben?

Az ácsok jövőjét az építőipar általános helyzete nagyban meghatározza. A KSH adatai szerint a magyar építőipar termelési értéke 2025-ben 8230 milliárd forint volt. A termelés 1,4%-os volumennövekedésének köszönhetően az építőipar bruttó hozzáadott értéke 2025-ben összehasonlító áron 3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026-ban ugyanakkor már vegyesebb kép rajzolódik ki: júliusban az építőipari termelés volumene 12,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezen belül az épületek építésének termelése 10,7 százalékkal, az egyéb építményeké 14 százalékkal csökkent. A KSH az építőipar legnagyobb súlyú ágazataként a speciális szaképítést említi, amelynek termelése 2026 júliusában 0,5 százalékkal növekedett is éves összevetésben.

Fontos arra is kitérni, hogy a szakma fejlődésével az ácsok számára elengedhetetlen a folyamatos továbbképzés, hiszen új eszközök, technológiák és megoldások jelennek meg a piacon, eközben pedig a megrendelői igények is változnak. Sokan ezért az ácsképzés mellett tetőfedő vagy bádogos képesítést is szereznek. Így a tető kivitelezésének több, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatát is el tudják végezni, ami a megrendelők számára is kényelmesebb lehet, hiszen egy szakember vagy vállalkozás több feladatot is képes ellátni.