2026. október 1. csütörtök Malvin
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ács vagy tetőfedő, aki a tetőszerkezetet ellenőrzi
HRCENTRUM

Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele

Hegyi Letícia
2026. október 1. 10:01

Egyre kevesebben választják az ácsmesterséget, miközben az építőiparban továbbra is nagy szükség van a képzett szakemberekre. A szakma komoly fizikai állóképességet, műszaki érzéket és precizitást igényel, cserébe a mesterséges intelligencia térnyerése egyelőre kevésbé fenyegeti, mint számos más munkakört. A szakmát ráadásul néhány hónap alatt és akár munka mellett is el lehet sajátítani, így azok számára is opció lehet, akik pályát váltanának. Mutatjuk, hogyan lehet valakiből ács, mennyit lehet keresni vele, és mit kell tudnia annak, aki most vágna bele a képzésbe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ácsok munkája elsősorban a zsaluzatok, állványszerkezetek és faszerkezetek készítése, bontása, átalakítása, javítása és karbantartása. Munkájuk része továbbá a méretre szabott zsalutáblák készítése, a zsaluszerkezetek elkészítése és biztonságtechnikai ellenőrzése, valamint a csőállványzatok szerelése, építése és bontása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ácsok emellett fedélszerkezeteket és fafödémeket készítenek, előre gyártott faszerkezeteket építenek be, illetve külső és belső faburkolatokat készítenek. Feladataik közé tartozik a készházak szerelése, a fából készült szerkezetek és tárgyak készítése, átalakítása és javítása, továbbá építkezéseken nehéz faszerkezetek építése, felállítása és szerelése. Emellett a belső és külső épületrészek, burkolatok és panelek szerelését, összeállítását és átalakítását is ők végzik.

A munkához műszaki érzék szükséges, hiszen műszaki rajzok alapján folyik a tetőszerkezet legyártása, mindez pedig a matematikai és fizikai jártasságot is megkívánja. Ugyanakkor az ácsmunkához nemcsak szakmai tudásra, hanem bizonyos adottságokra is szükség van. A munkához elengedhetetlen a jó állóképesség és fizikum, de fontos a biztos mozgás és a jó térlátás is. Emellett az ácsoknál a jó szemmérték, a precizitás és a kézügyesség szintén alapvető. Mivel az ácsok magasban dolgoznak, tériszonyosoknak inkább nem ajánlott ez a pálya.

Az ácsok munkája fizikai jelenlétet és kézi munkát igényel, így a mesterséges intelligencia jóval kevésbé veszélyezteti, mint a tipikus irodai munkákat (hasonlóan a burkolókhoz, a villanyszerelőkhöz, a szobafestőkhöz és az asztalosokhoz, akikről a korábban írt cikkeinket a kiajánlóba kattintva olvashatod el).

Kapcsolódó cikkeink:

A munkához sokfajta precíz fizikai művelet szükséges, a gyalulástól kezdve az illesztésen és rögzítésen át egészen a különböző szerkezeti megoldások kialakításáig. Az ácsmunkát azért is nehéz automatizálni, mert mind az építkezések, mind a faanyagok igen változatosak, és az automatizált rendszerek a kiszámítható körülmények között tudnak a leghatékonyabban működni.

Ugyanakkor a mesterséges intelligencia támogathatja az ácsok munkáját, például az AI-alapú tervezőszoftverek gyorsíthatják a tervezést, emellett az AI természetesen segítheti az anyagszükséglet kiszámítását, a munkafolyamatok előkészítését, valamint a munkaszervezésben, az anyagrendelésben vagy a projektek koordinálásában is hasznát vehetik az ácsok.

Hogy lehet valakiből ács?

Az ács képzésre minden évben egyre kevesebben jelentkeznek, ezért az iparágban strukturális munkaerőhiány alakult ki. Az igény a munkaerőre azonban folyamatosan nő, részben a lakásfelújítási programoknak, részben az épületek elöregedésének köszönhetően.

Az ács tanfolyam megkezdéséhez alapfokú iskolai végzettség, valamin az egészségügyi alkalmassági megléte szükséges. A képzés időtartama jellemzően 8–12 hónap, amely alatt a résztvevők megismerik az építőiparban, azon belül az ácsmunkák során használt eszközöket és mérési módszereket, valamint elsajátítják a műszaki rajzok jelöléseinek értelmezését. Megtanulnak vázlatrajzokat készíteni, megismerik a különböző építőanyagok tulajdonságait, a fedélszerkezetek típusait és a korszerű fakötési technikákat.

A képzés során azt is megtanulják, hogy milyen hatások érhetik a tetőszerkezeteket, és milyen műszaki követelményeknek kell megfelelniük az egyes szerkezeteknek. Emellett az állványok különböző típusait, azok jellemzőit és elkészítési technikáit is elsajátítják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A karrierváltók számára jó hír lehet, hogy akár munka mellett is átképezhetik magukat, hiszen egyrészt több képzési helyen is van lehetőség az elméleti órákat online hallgatni, sőt, sok esetben visszanézni is, a gyakorlati óráknál pedig több helyen az egyéni ütemezés is megoldható.

A tanfolyam díja 550 000 és 700 000 ezer forint körül mozog. Általában van lehetőség a részletfizetésre, de akár kedvezményben is részesülhetnek egyes jelentkezők, ha pályakezdők, munkanélküliek, kismamák vagy ha több ismerőssel egyszerre jelentkeznek a képzésre.

Milyen fizetésre számíthatnak az ácsok?

A KSH szerint az ácsok havi bruttó átlagkeresete 2025-ben 338 767 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden ács ennyit keres, sőt, az általunk megtekintett álláshirdetésekben az előbb említettnél jóval magasabb összegekkel találkoztunk, jellemzően 600 és 800 ezer forintért keresnek jelenleg ácsokat. A tényleges jövedelmet persze több tényező befolyásolhatja, többek közt a szakmai tapasztalat, a munkáltató, a munkavégzés helye és a feladatok összetettsége is.

Mint sok másik szakma esetében, itt is elmondható, hogy vállalkozóként általában magasabb jövedelemre lehet számítani, viszont ebben az esetben a bizonytalanság, a felelősség és az adminisztrációs terhek is nagyobbak, ráadásul az ajánlatadás, az anyagbeszerzés és a munkaszervezés is a vállalkozóra hárul. Egy vállalkozónak készülő szakember számára ezért a szakmai tudás és a fentebb említett készséges mellett az üzleti és szervezési ismeretek is rendkívül fontosak.

Mi várható a jövőben?

Az ácsok jövőjét az építőipar általános helyzete nagyban meghatározza. A KSH adatai szerint a magyar építőipar termelési értéke 2025-ben 8230 milliárd forint volt. A termelés 1,4%-os volumennövekedésének köszönhetően az építőipar bruttó hozzáadott értéke 2025-ben összehasonlító áron 3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026-ban ugyanakkor már vegyesebb kép rajzolódik ki: júliusban az építőipari termelés volumene 12,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezen belül az épületek építésének termelése 10,7 százalékkal, az egyéb építményeké 14 százalékkal csökkent. A KSH az építőipar legnagyobb súlyú ágazataként a speciális szaképítést említi, amelynek termelése 2026 júliusában 0,5 százalékkal növekedett is éves összevetésben.

Fontos arra is kitérni, hogy a szakma fejlődésével az ácsok számára elengedhetetlen  a folyamatos továbbképzés, hiszen új eszközök, technológiák és megoldások jelennek meg a piacon, eközben pedig a megrendelői igények is változnak. Sokan ezért az ácsképzés mellett tetőfedő vagy bádogos képesítést is szereznek. Így a tető kivitelezésének több, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatát is el tudják végezni, ami a megrendelők számára is kényelmesebb lehet, hiszen egy szakember vagy vállalkozás több feladatot is képes ellátni.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #átlagkereset #építőipar #építkezés #felnőttképzés #jövedelem #munkaerőpiac #fizikai munka #bérek #képzés #szakmunka #fizetések #szakmunkás #átlagbér #mesterséges intelligencia #szakmunkásképzés #fizikai munkás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
1 órája
Nahát !! A mesterséges intelligenciának nincs két keze ?? Viszont, ha ő tervezné és gyártaná előre az elemeket, csak össze kellene kattintani a szerkezetet !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:44
11:35
11:21
11:17
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 30.
Kiderült a nagyvárosok jövője: elképesztő gazdagság és felemelkedés vár erre a metropoliszra
2026. szeptember 30.
Megvan a dátum, mikor válunk le az orosz gázról: mennyibe fog kerülni a magyaroknak az új rezsi-rendszer?
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
4
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
5
2 hete
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 11:17
Durván felmelegedhetnek ezek a burkolatok a nyári hőségben: óriási hiba ilyet használni, hatalmas összegek éghetnek el
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 07:01
Újra hódít nagyanyáink régi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd
Agrárszektor  |  2026. október 1. 11:29
Sok magyarnak közeleg a határidő: ezt már csak október 15-ig lehet elintézni