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Itt a tervezet az újabb béremelésekről: regeteg rendvédelmi dolgozó érintett, ennyit kaphatnak 2027-től
2027-től havi 430 ezer forintos alapilletményt kaphatnak a szerződéses határvadászok, emellett a szolgálati pótlékok összege is változna. A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete azonban nemcsak a fizetésüket érinti: kétévente kellene egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt venniük, miközben a képzésük és az egyenruházatuk is módosulhat.
Jelentős változás jöhet a szerződéses határvadászok illetményében: 2027. január 1-jétől havi 430 ezer forintos alapilletményt, valamint megemelt szolgálati pótlékokat kaphatnának. A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát, a képzési követelményeket és az egyenruházatot is módosítaná.
A javaslat a szerződéses határvadászok jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásával összefüggő szabályokat módosítaná. A tervezet indokolása szerint a változtatásokra egyrészt a 2027 januárjában megvalósuló rendvédelmi illetményemelés miatt van szükség, másrészt azért, mert a határvadászok feladatai az elmúlt időszakban új területtel egészültek ki.
Ennyi lehet a határvadászok fizetése 2027-től
A tervezet alapján a szerződéses határvadászok havi alapilletménye 430 ezer forint lenne. Emellett kétféle szolgálati pótlékot is meghatároznának: a határvadász szolgálati pótlék teljesített óránként 656 forint, a kiemelt határvadász szolgálati pótlék pedig óránként 1312 forint lenne.
Ez azt jelenti, hogy a határvadászok tényleges havi keresete az alapilletmény mellett a teljesített szolgálati órák számától és attól is függne, hogy milyen szolgálati pótlékra jogosultak.
A rendelettervezet az alapilletmény és a pótlékok új összegét 2027. január 1-jétől vezetné be. A dokumentumból ugyanakkor nem derül ki, hogy a jelenlegi illetményekhez képest pontosan mekkora emelést jelentene a változás, így a béremelés százalékos mértéke egyelőre nem állapítható meg.
Kétévente kellene alkalmassági vizsgálatra menniük
A fizetést érintő változások mellett az alkalmassági vizsgálatok rendje is módosulna. A tervezet szerint a szerződéses határvadászoknak a jövőben kétévente kellene részt venniük időszakos egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton.
A fizikai alkalmassági vizsgálat gyakorisága nem változna, azt továbbra is évente kellene elvégezni. A Belügyminisztérium indokolása szerint az egészségi és pszichológiai vizsgálatok kétéves gyakoriságát a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályokhoz igazítanák.
A tervezet az alkalmassági vizsgálatok dokumentálását is egységesítené: az eredményeket a KOMP-rendszerben kellene rögzíteniük a vizsgálatokat végző orvosoknak, pszichológusoknak és sportszakembereknek. A felvételi eljárás során a jelentkezőket vizsgáló szakemberek, a jogviszony fennállása alatt pedig a szolgálatteljesítési hely szerint kijelölt szakemberek végeznék az adminisztrációt.
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Bővülhet a határvadászok képzése és egyenruházata
A módosítás hátterében az is szerepel, hogy a szerződéses határvadászok feladatai 2025-ben új területtel bővültek. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által jogszabályban meghatározott létesítmények és értékek őrzésére, vagyis létesítménybiztosítási feladatok ellátására is bevonhatók lettek.
A tervezet ezért a határvadászok alapképzésének és ismeretmegújító képzésének tananyagát is kiegészítené. A módosítás szerint a rendészeti ismeretek mellett a létesítménybiztosítással kapcsolatos tudnivalók is hangsúlyosabbá válnának, a jogi képzés pedig adatvédelmi ismeretekkel egészülne ki.
A vizsgakövetelményeket szintén hozzáigazítanák az új feladatokhoz: a határellenőrzési szakmai ismeretek mellett a létesítménybiztosítási és adatvédelmi tudást is számon kérnék.
Az egységes megjelenés érdekében a határvadászok számára rendszeresített egyenruházati termékek körét is bővítenék. Ennek indoka, hogy a létesítménybiztosítási feladatokat közösen végrehajtó rendőrök és szerződéses határvadászok megjelenése egységes legyen.
A Belügyminisztérium rendelettervezete tehát nemcsak a határvadászok illetményét érintené, hanem a szolgálatukhoz kapcsolódó alkalmassági, képzési és felszerelési követelményeket is átalakítaná. A dokumentum egyelőre társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet, így a szabályok még változhatnak. Az új illetmény- és pótlékösszegek a javaslat szerint 2027. január 1-jétől lépnének hatályba, a többi rendelkezés pedig a rendelet kihirdetését követő napon.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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