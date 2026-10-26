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Egy hatalmas ipari raktárban polcsorok sorakoznak, amelyek tele vannak csomagokkal, miközben két védőruházatban lévő munkás sétálgat és ellenőrzi a raktárterületet. A kihasznált tér a hatékonyság és a rendszerezett készletgazdálkodá
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Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá

Hegyi Letícia
2026. október 26. 16:04 4 perc
  Gyors összefoglaló
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Ausztriában többféle logisztikai munkakörbe is keresnek dolgozókat, a csomagkézbesítéstől a raktári feladatokon át egészen a műszakvezetői pozícióig. A meghirdetett állások között olyan lehetőségek is vannak, amelyekhez nem szükséges német nyelvtudás, és akár pályakezdők is jelentkezhetnek rájuk. A tapasztaltabb jelentkezők számára a műszakvezetői munkakör is szóba jöhet, amelyért bruttó 2700 eurót, vagyis közel 983 ezer forintot fizetnek. Ráadásul egyes állásoknál a munkáltató szállást, fizetett betanítást, valamint további juttatásokat is biztosít.

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Többfajta munkakörbe is keresnek dolgozókat a logisztikai szektorban Ausztriában. A meghirdetett munkák nagy előnye, hogy akár pályakezdők is jelentkezhetnek rájuk, ráadásul még nyelvtudás sem szükséges  a legtöbb esetben.

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A csomagkézbesítői munkakörökben nettó 1900–2200 eurós keresetet kínálnak, ami körülbelül 690 000–800 000 forint, és ami a kollektív szerződés szerinti bérezésből, a napidíjból és a túlórákból áll össze.

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2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.

A pozícióra jelentkezőknek B kategóriás jogosítvánnyal és legalább egyéves vezetési gyakorlattal kell rendelkezniük, a német nyelvtudás azonban nem feltétel, csupán előnyt jelent. A munkavégzés teljes munkaidőben történik, a kezdés jellemzően délelőtt 10 és 11 óra közé esik, a napi munkaidő pedig 8–9 óra. A munkavállalóknak hétfőtől péntekig vagy szombaton kell dolgozniuk. A munkáltató céges szállást is biztosít, két-három ágyas szobában, havi 390 euróért.

Nem kell aggódni azoknak sem, akiknek esetleg nincs jogosítványuk, ugyanis kerékpáros futárokat is keresnek, akik elektromos kerékpárral kézbesítenek kisebb, könnyen kezelhető csomagokat. A pozíció heti 40 órás, a munkakezdés itt is délelőtt 10 és 11 óra közé esik, a munkavégzés pedig hétfőtől péntekig vagy szombatig tart.

A munkakör betöltéséhez jó fizikai állapot, megbízhatóság és tiszta erkölcsi bizonyítvány szükséges. Az alapfizetés bruttó 1937 euró, amelyet napidíj és túlóradíj egészíthet ki, így túlórákkal a nettó kereset elérheti a 2150 eurót, vagyis a körülbelül 782 ezer forintot. A munkáltató fizetett betanítást, szabadságpótlékot és karácsonyi juttatást is kínál.

Akik a futárkodást inkább mellőznék, raktári munkára is jelentkezhetnek. Ebben a pozícióban a feladatok közé tartozik a csomagok szortírozása, a címkék szkennelése, valamint a kamionok be- és kirakodása. A meghirdetett bruttó fizetés havi 1925,14 euró, vagyis körülbelül 701 ezer forint. A jelentkezéshez fizikai terhelhetőség, csapatszellem, tiszta erkölcsi bizonyítvány és ausztriai munkavállalási engedély szükséges.

Ha valaki olyan munkát szeretne, melyben kamatoztathatja a tapasztalatát, jó lehetőség lehet számára a műszakvezető pozíció. A munkáért körülbelül bruttó 2700 eurót fizetnek, vagyis nagyjából 983 ezer forintot. A feladatok közé tartozik a délutáni műszak irányítása, a dolgozók beosztásának és munkaidejének koordinálása, a kézbesítési folyamatok felügyelete, valamint a kézbesítő partnerekkel való kapcsolattartás.

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A munkakörhöz logisztikai vagy operatív tapasztalatot, jó szervezőkészséget, magabiztos MS Office-ismeretet, illetve német- vagy angolnyelv-tudást várnak el, emellett a vezetői tapasztalat is előnyt jelent. Cserébe a munkáltató a fizetés mellett 13. és 14. havi juttatást, felelősségteljes munkakört és fejlődési lehetőséget is kínál.

Magyarok Ausztriában

A KSH 2025-ös adatai szerint körülbelül 112 ezer magyar élhet életvitelszerűen Ausztriában, a WKO szerint pedig nagyjából 50 ezer azoknak a magyaroknak a száma, akik naponta ingáznak a szomszéd országba, viszont ebben nincsenek benne a szezonális dolgozók és az idősgondozók sem.

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Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.

A magyarok közül rengetegen dolgoznak a vendéglátásban, hotelekben, hüttékben, de a szobalányi és takarítói munka is népszerű, hiszen ezekben a munkakörökben jellemzően nem elvárás a német nyelvtudás. Mindemellett sok magyar munkavállaló helyezkedik el a húsiparban, termelőüzemekben, zöldségszortírozásban és postai kiszállító cégeknél is.

A kiköltözés elsődleges oka legtöbbször a pénz, hiszen szinte bármilyen munkakörről is beszélük, a magyarországi béreknél jóval magasabb fizetésre lehet számítani Ausztriában. Ugyanakkor azok száma is igen nagy az utóbbi időben, akik a családjuk után költöznek ki a szomszédos országba.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
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