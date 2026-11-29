A november végi hétvége bőséges kínálattal várja a labdarúgás szerelmeseit: három budapesti rangadó és egy feltámadt Bundesliga-klasszikus töltik meg a szombati programot.
Futballőrület jön vasárnap: Szoboszlaiék városi rangadót játszanak, otthon javítana a Fradi, őrizné előnyét a Dortmund
Szinte minden európai topligában rangadókkal folytatódik a futballhétvége: Szoboszlai Dominikék városi derbin lépnek pályára, az Arsenal a Manchester Cityvel csap össze, de a magyar bajnokságban is több izgalmas mérkőzés vár a szurkolókra. Érdemes lesz a képernyő előtt maradni, mutatjuk a teljes hétvégi programot.
Az európai topligákban és a magyar bajnokságban is izgalmas összecsapásokkal folytatódik a szezon. A hétvége programjából két angol rangadó, az Everton–Liverpool és az Arsenal–Manchester City emelkedik ki, de a hazai szurkolóknak is lesz miért a képernyő elé ülniük.
A Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja, a Paks pedig a Puskás Akadémiával csap össze. Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Franciaországban szintén több érdekes mérkőzés vár a szurkolókra.
Premier League: két angol csúcsrangadó is jön
A Premier League hétvégi programjának egyik legjobban várt mérkőzése a Merseyside-derbi, amelyen az Everton a Liverpoolt fogadja. A városi riválisok összecsapása mindig különleges hangulatot ígér, a két csapat aktuális formája alapján pedig ezúttal is a vendégek számítanak esélyesebbnek.
Az Everton az utóbbi öt bajnoki mérkőzésén hullámzó teljesítményt nyújtott, míg a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool négy győzelemmel és mindössze egy vereséggel hangolt a rangadóra. A tavaszi összecsapást a vörösök nyerték idegenben, így a hazaiak számára a visszavágás lehet a legfőbb motiváció.
A nap másik kiemelt találkozóján az Arsenal a Manchester Cityt látja vendégül. Az Ágyúsok remek formában várják az összecsapást, az utóbbi időszakban szinte megállás nélkül gyűjtik a győzelmeket. A City ezzel szemben nehezebb perióduson van túl: legutóbbi öt mérkőzéséből hármat elveszített. Az őszi Közösségi Pajzs-mérkőzésen az Arsenal 3–0-ra győzött, ami további önbizalmat adhat a londoniaknak.
A forduló további mérkőzései: Brighton–Newcastle United (15:05), Crystal Palace–Hull City (15:05), Sunderland–Tottenham Hotspur (15:05), Fulham–Bournemouth AFC (15:05).
OTP Bank Liga: a Ferencváros és a Paks is fontos meccsre készül
A magyar élvonalban a Ferencváros hazai pályán fogadja a Zalaegerszegi TE együttesét. A zöld-fehérek az utóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek, és mindössze egyszer szenvedtek vereséget, így biztató formában várják a találkozót. A ZTE teljesítménye ezzel szemben jóval kiszámíthatatlanabb, az egerszegiek az elmúlt időszakban több alkalommal is pont nélkül maradtak.
A másik magyar mérkőzésen a Paksi FC a Puskás Akadémiát fogadja. Mindkét együttes változó eredményeket produkált az elmúlt hetekben, ezért nehéz előre megjósolni, melyikük kerülhet ki győztesen a párharcból. A legutóbbi tavaszi összecsapásukon öt gól született, így ezúttal is látványos, gólokban gazdag mérkőzésre van kilátás.
Serie A: a Juventus a Como ellen bizonyíthat
Az olasz élvonalban a Como–Juventus összecsapás ígérkezik a nap egyik legérdekesebb mérkőzésének. A hazai együttes meglepően erős teljesítményt nyújt a szezonban, így a torinóiaknak korántsem lesz könnyű dolguk. A Juventus ugyan szintén jó formában futballozik, de a két csapat előző bajnoki találkozója figyelmeztető jel lehet számára: akkor a Como hazai pályán 2–0-ra győzött.
Az AS Roma szintén hazai pályán lép pályára, ellenfele a Monza lesz. A fővárosiak négy egymást követő győzelemmel érkeznek a találkozóra, miközben a vendégek az utóbbi időszakban nehezen tudnak eredményesek lenni.
A forduló további mérkőzései: Udinese–Fiorentina (12:30), Sassuolo–Napoli (15:00).
La Liga: a Barcelona folytatná a menetelést
A spanyol bajnokságban a Barcelona idegenbeli fellépése kerülhet a figyelem középpontjába: a katalánok az RC Deportivo otthonába látogatnak. A vendégek remek formában várják a mérkőzést, legutóbbi öt találkozójukból négyet megnyertek. A hazaiak ezzel szemben változó teljesítményt nyújtanak, így a papírforma alapján a Barcelona számít esélyesebbnek.
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A késő esti programban a Real Sociedad a Sevillát fogadja. A baszk együttes az utóbbi időszakban felfelé ívelő formát mutat, míg az andalúzok elsősorban döntetlenjeikkel hívták fel magukra a figyelmet.
A további spanyol mérkőzések: Valencia CF–CA Osasuna (14:00), RC Celta–Villarreal CF (18:30).
Bundesliga: Dortmund–Leverkusen rangadó zárja a vasárnapi programot
A német élvonalban a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen összecsapása lesz a hétvége egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó mérkőzése. A dortmundiak jó formában vannak, bár az elmúlt hetekben néhány váratlan pontvesztés is becsúszott. A Leverkusen szintén erős teljesítményt nyújt, ráadásul a két csapat előző, Signal Iduna Parkban rendezett bajnokiját is a vendégek nyerték meg, minimális különbséggel.
A forduló további mérkőzései: SC Freiburg–RB Leipzig (15:30), TSG Hoffenheim–FC Augsburg (17:30).
Ligue 1: a Lyon és a Monaco is javítana
A francia bajnokságban a Lyon–Monaco összecsapás emelkedik ki a programból. A hazaiak teljesítménye az utóbbi hetekben meglehetősen ingadozó volt, győzelmek és vereségek váltották egymást. A vendégek sincsenek kiemelkedő formában, több alkalommal is értékes pontokat veszítettek.
A két együttes legutóbbi egymás elleni mérkőzésén a Monaco fordulatos találkozón, idegenben tudott győzni, így a lyoniak számára a visszavágás is tét lehet.
A Ligue 1 további mérkőzései: AJ Auxerre–Marseille (15:00), Toulouse FC–Stade Rennais FC (17:15).
Ezeket a mérkőzéseket érdemes kiemelten figyelni
A vasárnap kínálatából egyértelműen az Everton–Liverpool városi rangadó és az Arsenal–Manchester City összecsapás emelkedik ki, de a magyar szurkolók számára a Ferencváros és a Paks mérkőzései is fontos események lesznek. Az olasz, spanyol és francia bajnokságban szintén akadnak olyan párharcok, amelyek könnyen tartogathatnak meglepetéseket.
A német futball kedvelőinek a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen rangadóját sem érdemes kihagyniuk. Aki pedig egész napos futballmaratonra készül, annak bőven lesz miből válogatnia: a kora délutáni bajnokiktól egészen az esti rangadókig szinte folyamatosan zajlanak majd a topligák mérkőzései.
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