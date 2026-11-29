A német kormány december 2-án dönthet arról az üzemanyagár-sapkáról, amelyet a tervek szerint 2027 első negyedévében vezetnének be. Bár a szigorú bírságokkal támogatott intézkedés célja a hirtelen áremelkedések megfékezése, gazdaságkutatók szerint a gyakorlati hatása elhanyagolható lesz, sőt, visszaélések esetén akár drágulást is hozhat - számolt be a Portfolio.

A gazdasági minisztérium által kidolgozott tervezet a Super E5 és E10 típusú benzinre, valamint a gázolajra vonatkozna 2027. január 1-je és március vége között. A hatósági árplafont a szövetségi versenyhivatal határozná meg az előző napok nagykereskedelmi árai alapján, emellett a tartományoknak lehetőségük lenne eltérő korlátot is megszabni.

A rendszerből egyedül az autópályák melletti töltőállomások maradnának ki. A szabályok betartatását szigorúan vennék, ugyanis a limitet átlépő kutak üzemeltetőit akár 100 ezer, míg az eladási árakat meghatározó vállalatokat 500 ezer euróra is megbüntethetnék.

Az RWI gazdaságkutató intézet elemzése ugyanakkor rávilágít az elképzelés gyenge pontjaira. A szakemberek a 2025-ös, valamint a legfrissebb, idén november 20-ig tartó adatok alapján megállapították, hogy az ársapka mindössze 0,2 és 0,65 eurócent közötti tényleges hatással járt volna. Ennek oka, hogy a szabályozás csupán a napi árcsúcsokat vágná le, miközben az árak az elmúlt hónapokban az esetek 90 százalékában eleve a tervezett maximum alatt mozogtak. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az intézkedés könnyen a visszájára fordulhat, mivel az olcsóbb kutak a hatósági plafonhoz igazítva feljebb vihetik az áraikat, ami teljesen lenullázhatja a fogyasztók várt megtakarítását.

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