A magyarországi vállalatok közel fele bizakodóan tekint a következő évre: tízből négy munkáltató létszámbővítést tervez, és ugyanennyien számítanak pénzügyi, gazdasági helyzetük javulására is 2027-ben. A versenytársaik kilátásait ugyanakkor kevéssé pozitívan ítélik meg. Továbbra is jelentős kihívás a munkaerő megtartása, de ez a nyomás enyhült tavaly óta a cégeken, a munkavállalói aktivitás az idei évben mérséklődött. A fluktuációt tapasztaló cégek közel harmadánál legalább minden tizedik munkavállaló távozott az előző évben – derül ki egy friss felméréséből.

Idén is elkészítette éves HR Körkép felmérését a Profession, amelyben a hazai munkáltatók munkaerőpiaci tapasztalatait, kihívásait és várakozásait vizsgálta. A kutatásból kiderült, hogyan látják a hazai vállalatok saját pénzügyi és gazdasági helyzetük, létszámuk alakulását, hogyan ítélik meg versenytársaik helyzetét, és hogyan alakult a fluktuáció az elmúlt egy évben.

Tízből négy cég létszámbővítést tervez jövőre

A magyarországi munkáltatók jelentős része létszámbővítést tervez 2027-re: a megkérdezett vállalatok 40%-a szerint növekedni fog alkalmazottainak száma, míg 41%-uk változatlan létszámra számít. A cégek mindössze 15%-a számol csökkenéssel, 3%-uk pedig bizonytalan ebben a kérdésben. A jövő évi várakozások a 2026-os évre vonatkozó tavalyi becslésekhez hasonlóak: ekkor a cégek 17%-a tervezett létszámcsökkenéssel, 40%-uk növekedéssel, a változatlanságra számítók aránya pedig megegyezett az ideivel.

A saját vállalatuk kilátásait jóval kedvezőbben ítélik meg a cégek, mint a versenytársaikét. Míg saját munkavállalói létszámának növekedésére a munkáltatók 40%-a számít 2027-ben, addig a versenytársaknál mindössze 17%-uk feltételez bővülést. Ezzel szemben a vállalatok 24%-a arra számít, hogy a konkurenseinél csökkenni fog a foglalkoztatottak száma, 46%-uk pedig változatlan létszámot valószínűsít.

A létszámtervekhez hasonló tendencia rajzolódik ki a vállalatok pénzügyi-gazdasági várakozásaiból is. A megkérdezett munkáltatók 43%-a arra számít, hogy 2027-ben javulni fog cége helyzete ezen a területen, 34%-uk változatlan körülményeket valószínűsít, és mindössze 12%-uk tart visszaeséstől. Az idei évre vonatkozó várakozások valamivel visszafogottabbak voltak tavaly: 2026-ban a vállalatok 40%-a számít javulással, 36%-uk stagnálással, 12%-uk pedig kedvezőtlenebb pénzügyi helyzettel kalkulált.

A saját és a konkurens vállalatok megítélése között ezen a téren is jelentős különbség van. Míg saját gazdasági helyzetének javulását a munkáltatók 43%-a várja jövőre, addig versenytársainál csupán 17%-uk számít kedvezőbb körülményekre ezen a téren. A konkurens cégek pénzügyi helyzetének romlását 22%-uk tartja valószínűnek, 33%-uk stagnálást feltételez, 28%-uk pedig nem tudja megítélni a várható változásokat.

A fluktuáció továbbra is kihívást jelent a munkáltatóknak

A vállalatok létszámtervei mellett a meglévő munkaerő megtartása is fontos kérdés. A felmérés szerint a fluktuációt tapasztaló munkáltatók körében a leggyakoribb, 28%-os arányban előforduló kategória a 3 és 6%-os éves fluktuáció volt. További 19%-uknál 6 és 10% között alakult ez az érték, míg 21%-uk 3% alatti munkaerőmozgásról számolt be.

A munkavállalók cserélődése ugyanakkor számos vállalatnál ennél jóval nagyobb mértékű volt: a fluktuációt tapasztaló cégek 14%-ánál 10 és 15% közötti, további 18%-uknál pedig 15%-nál nagyobb mértékben jelentkezett, tehát az érintett munkáltatók közel harmadánál (32%) elérte vagy meghaladta a 10%-ot az éves munkaerőáramlás mértéke.

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Az előző felméréshez képest nőtt a magasabb fluktuációval szembesülő vállalatok aránya: míg a 2025-ös kutatásban az ilyet tapasztaló cégek 25%-a számolt be legalább 10%-os értékről, addig idén már 32%. Ezzel párhuzamosan a 3 és 6%-os kategóriába tartozó vállalatok aránya is emelkedett, 25-ről 28%-ra.

Az elmúlt években kimondottan magas munkavállalói aktivitás visszafogottabbá vált az idei évben, sokan bizonytalanok a gazdasági környezet alakulásával kapcsolatban, így inkább kivárnak a munkahelyváltással. A vállalatoknak ugyanakkor nem érdemes arra alapozniuk, hogy munkatársaik pusztán a kedvezőtlenebb elhelyezkedési lehetőségek miatt maradnak a cégnél. A munkavállalók elégedettsége, motivációja és elkötelezettsége ugyanis a szervezet teljesítményére is jelentős hatással van. A távozó és a meglévő dolgozók meghallgatása a vállalat működésével kapcsolatban segíthet feltárni a működés fejlesztendő pontjait, és azokat az erősségeket is, amelyek miatt a munkatársak szívesen dolgoznak a cégnél. Előbbi csoport esetében különösen hasznos eszköz lehet az exit interjú, amelynek tapasztalatai alapján a munkáltatók célzott lépéseket tehetnek az elégedettség és az elkötelezettség erősítésére

– fogalmazott Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.

A munkavállalói aktivitás idén csökkent, a vállalatoknak pedig továbbra is gyakran problémát okoz a megfelelő minőségű jelöltek elérése. A cégek számára a létszámtervek teljesítése mellett az is meghatározó lehet, mennyire tudnak stabil, motivált és elkötelezett munkatársakra építeni.