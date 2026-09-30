Rémálom a szakihelyzet Magyarországon: temérdek magyar vár hiába az otthoni hibák javítására - csupán ennyit tehetnek

Minden második magyar otthonban szükség volt valamilyen szakemberre az elmúlt két évben, a megfelelő kivitelező megtalálása azonban sok esetben hosszadalmas és eredménytelen volt. A megkérdezettek 17 százaléka nem talált megfelelő szakembert, 46 százalékuk otthonában pedig olyan meghibásodás is van, amelyet hónapok óta nem sikerült kijavítani.

A Global Assistance és az Alfa Biztosító megbízásából készült, ezerfős reprezentatív kutatás eredményeit Angyal Attila ismertette egy sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. A felmérés azt vizsgálta, milyen lakásproblémákkal találkoznak leggyakrabban a magyarok, mennyire könnyen találnak megfelelő szakembert, illetve mennyire elégedettek az elvégzett munkával.

Az eredmények szerint az elmúlt két évben minden második háztartásban megfordult valamilyen szerelő vagy más szakember. A legtöbben villanyszerelőt kerestek: erre a megkérdezettek 41 százalékának volt szüksége. Vízvezeték-szerelőt 39, gázszerelőt pedig 36 százalékuk hívott.

Sokan öt szakemberrel is egyeztettek

A megfelelő szakember megtalálása sok háztartás számára önmagában komoly kihívást jelentett. A válaszadók 17 százaléka nem talált olyan kivitelezőt, akit megfelelőnek ítélt volna, minden tizedik megkérdezett pedig legalább öt szakemberrel egyeztetett, mire valaki végül elvállalta a munkát. Bizonyos munkáknál még rosszabb volt a helyzet. A tetőfedőt, kőművest vagy üvegest keresők 12 százaléka egyáltalán nem talált szakembert.

Gyakori problémát jelentett az is, hogy a kivitelezők a kezdeti egyeztetés után elérhetetlenné váltak. A válaszadók 20 százalékával előfordult, hogy a szakember visszahívást ígért, de később nem jelentkezett. Közel harmaduk, 32 százalékuk pedig arról számolt be, hogy a szerelő kiment felmérni a munkát, árat is mondott, ezt követően azonban eltűnt. A kutatás alapján a szakemberkeresés legnagyobb nehézségei közé tartozik a hosszas keresgélés és várakozás, a munka magas ára, valamint annak megítélése, hogy a kapott ajánlat reálisnak tekinthető-e.

Tízből csak négyen voltak teljesen elégedettek

A szakember megtalálása után sem biztos, hogy az ügyfél elégedett lesz az elvégzett munkával. A válaszadók mindössze 39 százaléka mondta azt, hogy teljes mértékben elégedett volt a kivitelezéssel. A megkérdezettek gyakran találkoztak azzal a magyarázattal is, hogy a korábbi munkát végző szakember nem értett megfelelően a feladathoz, ezért az újonnan kihívott szerelőnek más hibáját is ki kellett javítania. Ez tovább növelheti a helyreállítás idejét és költségét.

A felmérés szerint egy átlagos helyreállítási munka a probléma felmérésétől a kivitelezés befejezéséig körülbelül 40–45 napig tart. A szakemberhiány, az egyeztetések elhúzódása és a kivitelezők leterheltsége miatt azonban bizonyos hibák ennél lényegesen tovább is megmaradhatnak.

Majdnem minden második otthonban van régóta megoldatlan hiba

A válaszadók 46 százaléka arról számolt be, hogy az otthonában van olyan kár vagy meghibásodás, amelyet már hónapok óta nem sikerült kijavítani. A megkérdezettek 30 százaléka több mint egy éve él együtt valamilyen problémával.

A legtovább jellemzően a falakon kialakult repedések maradnak megoldatlanul. Ennek hátterében részben a magyarországi lakóingatlanok életkora és műszaki állapota állhat, de az is szerepet játszhat, hogy az ilyen problémák okának feltárásához és szakszerű kijavításához több különböző szakemberre lehet szükség.

A kisebbnek tűnő hibák javítását sokan elhalasztják, különösen akkor, ha nem sürgős a beavatkozás, nehéz szakembert találni, vagy nem lehet előre pontosan meghatározni a munka költségét. A halogatott problémák azonban idővel súlyosbodhatnak, így a későbbi helyreállítás már lényegesen többe kerülhet.

Sokan számla nélkül fizetnek

A kutatás a szakemberek kifizetésének módjára is kitért. A válaszadók 42 százaléka azt mondta, hogy az elvégzett munkáért jellemzően számla nélkül fizetett. Ez az ügyfél számára is kockázatot jelenthet, hiszen számla vagy megfelelő szerződés hiányában nehezebb bizonyítani, pontosan milyen munkát rendelt meg, mennyit fizetett érte, illetve milyen garanciát vállalt a kivitelező. Ha később hiba merül fel, a javítás vagy a pénz visszaszerzése is jóval nehezebb lehet.

A felmérés szerint tehát nemcsak a szakemberek elérhetősége okoz problémát. A háztartásoknak egyszerre kell megküzdeniük a hosszú várakozási időkkel, a nehezen átlátható árakkal, a változó munkaminőséggel és a garanciális bizonytalansággal.

A biztosító a helyreállítást is átvállalná

Az Alfa Biztosító a kutatás eredményeire és egy három éve elindított pilotprogram tapasztalataira építve alakította ki új, Alfa NEO nevű lakásbiztosítási termékét. A konstrukció egyik újdonsága az aktív kárrendezés: bizonyos káreseményeknél a biztosító nemcsak pénzbeli térítést kínál, hanem a Global Assistance közreműködésével megszervezi a helyreállítást is.

A szolgáltatás keretében minősített szakemberek végezhetik el például a vezetékek javítását, a festést vagy a csempézést. A munkáról áfás számla készül, a kivitelezésre pedig garanciát vállalnak. A cél az eredeti állapot helyreállítása, bizonyos esetekben pedig korszerűbb megoldások beépítésére is lehetőség nyílhat.

A helyreállítás átvállalását a tervek szerint 300 ezer és 5 millió forint közötti károknál kínálják. A szolgáltatás nem az egészen kis összegű károkra és nem is teljes ingatlanok újjáépítésére készült. A társaság szerint a káresemények mintegy 80–90 százalékánál lehet releváns a szakemberek megszervezésében és a helyreállításban nyújtott segítség.

A kínálatban megjelenik egy olyan kiegészítés is, amely legalább egymillió forintos épületkár után hozzájárulhat napelem vagy hőszivattyú telepítéséhez, ha az ügyfél a helyreállítást egy korszerűbb és fenntarthatóbb megoldással kötné össze. Emellett külön bérbeadói, valamint bűncselekmény áldozatává váló ügyfeleknek szóló csomagot is kialakítottak.