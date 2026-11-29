Töredékére zuhanhat a kismarosi Börzsönyliget üdülőtelkeinek értéke a település új rendezési terve miatt, amely védelmi erdővé nyilvánítaná a területet. A szigorításra azért van szükség, hogy az önkormányzat a falu egy másik, panorámás részén nyolcvan hektárt jelölhessen ki lakóházak építésére, a helyiek azonban az infrastruktúra túlterhelésétől tartva petícióban tiltakoznak

A tervezett átminősítés értelmében a jövőben semmit sem lehetne építeni a Börzsönyliget érintett telkein. A már meglévő épületeken kizárólag karbantartási és javítási munkálatokat engedélyeznének, a bővítésüket azonban nem. A tulajdonosok attól tartanak, hogy ingatlanjaik értéke az eredeti vételár tíz százalékát sem éri majd el a döntés után - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A drasztikus átsorolás hátterében az áll, hogy az új rendezési terv a Duna felőli, Visegrádi-hegységre néző zártkertekben mintegy nyolcvan hektáron tenné lehetővé lakóházak építését. Ehhez máshol meg kell szüntetni a beépíthető övezeteket, így esett a választás – az erdő védelmére hivatkozva – a ligetre. Kismaros polgármestere szerint manapság nem feltétlenül jelent értékvesztést, ha egy beépítetlen üdülőtelek az erdő részévé válik. Hozzátette, hogy kitart a döntés mellett, de a tulajdonosok kárigényeit egyenként fogják megvizsgálni.

A beépítési tervek a falu lakói körében is ellenállásba ütköztek. Sokan úgy vélik, Kismaros nem bír el ekkora népességnövekedést, hiszen a helyi iskola már most megtelt, az óvodában pedig legfeljebb öt gyerek számára maradt férőhely. A lakosok petíciót indítottak, amelyben azt követelik, hogy szavazhassanak az új lakóterületek kijelöléséről.

Az önkormányzat a jövő hét elejéig, december 7-ig várja a lakossági észrevételeket az átminősítésekkel kapcsolatban. A képviselő-testület ezt követően, jövő januárban határoz arról, hogy a beérkezett javaslatok közül melyeket veszik figyelembe a további tervezés során.