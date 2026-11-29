Tíz emelet magasból, egy miskolci panelház tetejéről zuhant a mélybe és vesztette életét egy tizenöt éves fiú csütörtök este. A tinédzser két barátjával tartózkodott a tetőn, amikor a tragédia bekövetkezett

A kiérkező rendőrök és mentők azonnal megkezdték a lezuhant fiatal újraélesztését, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét, így a helyszínen elhunyt - tudta meg az RTL Híradó.

A környéken élők szerint a három fiú valószínűleg azért mehetett fel az épület tetejére, hogy fotózkodjanak, esetleg a tetők között ugráljanak. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi vezetett a végzetes zuhanáshoz. A ház egyik lakója szerint a tetőre vezető ajtót korábban zárták, ám az utóbbi időben már bárki szabadon kijuthatott oda.

Az áldozatról a barátai, az iskolatársai és a helyiek mécsesgyújtással emlékeztek meg a helyszínen. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit.