Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban

A rendszergazdák munkája nélkül ma már szinte egyetlen vállalat sem tudna zavartalanul működni. A feladatkörük sokrétű, a szükséges technikai tudás mellett pedig számos más készség is elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez. A rendszergazda fizetés is igen vonzó, a KSH adatai szerint az átlagos havi bruttó bér 2025-ben meghaladta a 937 ezer forintot. Ráadásul rendszergazdaként akár egy néhány hónapos tanfolyam elvégzése után is el lehet helyezkedni, ami a karrierváltóknak is hatalmas lehetőséget kínálhat. De milyen tudásra van szükség a sikeres elhelyezkedéshez, és milyen jövő vár a rendszergazdákra az egyre automatizáltabb informatikai világban? Cikkünkben többek közt ennek jártunk utána.

Ma már szinte minden cég használ informatikai rendszereket, melyeknek zavartalan működése kiemelten fontos a vállalatok számára. Ezeknek a rendszereknek a tervezése, létrehozása, üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése a rendszergazda feladata. Feladatai közé tartozik többek közt a különböző fejlesztési változtatások javaslata, a hardver- és szoftverproblémák meghatározása és kezelése, az infrastruktúra karbantartása és frissítése, az adatmentés, valamint a felhasználóknak nyújtott segítség a hálózat és a programok működtetésében.

Ez utóbbi egy 2019-es felmérés szerint a kkv-k esetében túl sok időt vesz el a rendszergazdák munkaidejéből: az itt dolgozó szakemberek a munkájuk több mint 40%-át rutinszerű hibaelhárítással töltik. Ez azért probléma, mert így jóval kevesebb kapacitásuk marad a stratégiai jellegű feladatokra

A rendszergazdák dolgozhatnak közvetlenül az adott vállalatnál, vagy egy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégnél is. A belső rendszergazda általában mélyebben ismeri a cég saját informatikai rendszerét, és probléma esetén helyben van, azonnal tud intézkedni. Legtöbbször nagyobb vállalatoknak van saját IT-csapatuk. A kiszervezett rendszergazda előnye, hogy általában nem kell teljes bért fizetni neki, így költséghatékony megoldás lehet egy kisebb vállalkozás számára.

Ilyen kompetenciák szükségesek

A rendszergazdáknak nem csak szakmai tudással, hanem számos egyéb kompetenciával is kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni a feladataikat. Nagyon fontos az angol nyelvtudás, hiszen az egész informatikai világ angol nyelvű, és sokszor a különböző képzések és dokumentumok is csak angol nyelven érhetőek el.

A problémamegoldó készség is alapvető, hiszen a rendszergazdák munkájának java részét teszi ki, hogy felmerülő problémákat kell orvosolniuk. Mivel általában több futó projekten dolgoznak egyszerre, az időmenedzsment is elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez, emellett meg kell említeni a rugalmasságot és a kommunikációs készséget is.

Végezetül az egyik legfontosabb a tanulási hajlandóság, a folyamatos önképzés és az új technológiák megismerése. Mivel az iparág hihetetlenül gyorsan fejlődik, csak egy naprakész tudással rendelkező rendszergazda tudja megfelelően ellátni a feladatait.

A rendszergazda fizetés

A rendszergazdák magyar viszonylatban meglehetősen jól keresnek. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók a KSH adatai szerint 2025-ben átlagosan bruttó 937 570 forintot vihettek haza havonta. A legmagasabb összeget a 40–49 év közöttiek kapták, átlagosan havi bruttó 1 023 379 forintot, a legalacsonyabb összeget pedig a 30 év alattiak, ők átlagosan havonta bruttó 711 002 forintot kerestek. A Profession szerint Pest megyében fizetik meg leginkább a rendszergazdákat, de Zala, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye is az elsők között szerepel.

A fizetéseket természetesen nagyban befolyásolja a tapasztalat, mint ahogyan a fenti adatok is alátámasztják, a pályakezdő rendszergazdák bére jellemzően alacsonyabb a sok éves tapasztalattal rendelkező kollégáiknál. Emellett meghatározó még a munkahely típusa valamint a szektor is, hiszen egy multinál vagy a pénzügyi szektorban jóval magasabbak a fizetések, mint egy kisvállalkozásnál vagy az állami szférában.

Rendszergazda tanfolyamok

A rendszergazda karrier jó választás lehet azok számára, akik érdeklődnek az IT iránt és rendelkeznek a fentebb taglalt kompetenciákkal. A rendszergazda tanfolyamokon pedig a hallgatók jó szakmai alapokat kaphatnak ahhoz, hogy sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon: átfogó ismereteket a hálózatokról, az architekturális fogalmakról, a különböző operációs rendszerekről és szerverekről.

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A tanfolyamot általában alapvetően azoknak ajánlják, akik már magabiztosan kezelik a számítógépet, emellett még előfeltétel az érettségi vizsga megléte, más szakmai képzettségre nincs szükség.

Több intézménynél is van lehetőség online elvégezni a tanfolyamot, valamint esti, iskolarendszeren kívüli formában is, ahol az órák délután kerülnek megrendezésre, így munka mellett érdemes lehet belevágni azoknak, akik például karrierváltásban gondolkoznak. A tanfolyam időtartama általában néhány hónapos, a költségeket illetően pedig jellemzően 220 ezer és 260 ezer forint közötti díjjal kell számolni, ugyanakkor sokszor elérhető a részletfizetés, valamint a különböző kedvezmények, pl. álláskereső, diák, kismama vagy ajánlási kedvezmény is.

A szakma jövője

A mesterséges intelligencia fejlődése az IT szakmákat különösen érzékenyen érintheti. Rengeteg folyamat automatizálódik, miközben számos készség értékelődik fel. A rendszergazdák munkája is folyamatosan alakul át: az ismétlődő feladatok egy részét már szoftverek végzik el, így a szakembereknek több lehetőségük nyílik az összetettebb informatikai problémák megoldására és a rendszerek fejlesztésére.

A fejlődés ráadásul új karrierlehetőségeket is megnyithat a rendszergazdák előtt. Megfelelő tapasztalattal és további képzésekkel a felhőtechnológiák, az automatizálás, a DevOps vagy éppen a kiberbiztonság területén is elhelyezkedhetnek. Ezek a munkakörök már összetettebb feladatokat és újfajta technikai ismereteket követelhetnek meg, ezért a programozási alapok és a mérnöki szemlélet is egyre fontosabbá válhat.

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