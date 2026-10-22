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Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban

Hegyi Letícia
2026. október 22. 10:05 5 perc

A rendszergazdák munkája nélkül ma már szinte egyetlen vállalat sem tudna zavartalanul működni. A feladatkörük sokrétű, a szükséges technikai tudás mellett pedig számos más készség is elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez. A rendszergazda fizetés is igen vonzó, a KSH adatai szerint az átlagos havi bruttó bér 2025-ben meghaladta a 937 ezer forintot. Ráadásul rendszergazdaként akár egy néhány hónapos tanfolyam elvégzése után is el lehet helyezkedni, ami a karrierváltóknak is hatalmas lehetőséget kínálhat. De milyen tudásra van szükség a sikeres elhelyezkedéshez, és milyen jövő vár a rendszergazdákra az egyre automatizáltabb informatikai világban? Cikkünkben többek közt ennek jártunk utána.

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Ma már szinte minden cég használ informatikai rendszereket, melyeknek zavartalan működése kiemelten fontos a vállalatok számára. Ezeknek a rendszereknek a tervezése, létrehozása, üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése a rendszergazda feladata. Feladatai közé tartozik többek közt a különböző fejlesztési változtatások javaslata, a hardver- és szoftverproblémák meghatározása és kezelése, az infrastruktúra karbantartása és frissítése, az adatmentés, valamint a felhasználóknak nyújtott segítség a hálózat és a programok működtetésében.

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Ez utóbbi egy 2019-es felmérés szerint a kkv-k esetében túl sok időt vesz el a rendszergazdák munkaidejéből: az itt dolgozó szakemberek a munkájuk több mint 40%-át rutinszerű hibaelhárítással töltik. Ez azért probléma, mert így jóval kevesebb kapacitásuk marad a stratégiai jellegű feladatokra

A rendszergazdák dolgozhatnak közvetlenül az adott vállalatnál, vagy egy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégnél is. A belső rendszergazda általában mélyebben ismeri a cég saját informatikai rendszerét, és probléma esetén helyben van, azonnal tud intézkedni. Legtöbbször nagyobb vállalatoknak van saját IT-csapatuk. A kiszervezett rendszergazda előnye, hogy általában nem kell teljes bért fizetni neki, így költséghatékony megoldás lehet egy kisebb vállalkozás számára.

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Ilyen kompetenciák szükségesek

A rendszergazdáknak nem csak szakmai tudással, hanem számos egyéb kompetenciával is kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni a feladataikat. Nagyon fontos az angol nyelvtudás, hiszen az egész informatikai világ angol nyelvű, és sokszor a különböző képzések és dokumentumok is csak angol nyelven érhetőek el.

A problémamegoldó készség is alapvető, hiszen a rendszergazdák munkájának java részét teszi ki, hogy felmerülő problémákat kell orvosolniuk. Mivel általában több futó projekten dolgoznak egyszerre, az időmenedzsment is elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez, emellett meg kell említeni a rugalmasságot és a kommunikációs készséget is.

Végezetül az egyik legfontosabb a tanulási hajlandóság, a folyamatos önképzés és az új technológiák megismerése. Mivel az iparág hihetetlenül gyorsan fejlődik, csak egy naprakész tudással rendelkező rendszergazda tudja megfelelően ellátni a feladatait.

A rendszergazda fizetés

A rendszergazdák magyar viszonylatban meglehetősen jól keresnek. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók a KSH adatai szerint 2025-ben átlagosan bruttó 937 570 forintot vihettek haza havonta. A legmagasabb összeget a 40–49 év közöttiek kapták, átlagosan havi bruttó 1 023 379 forintot, a legalacsonyabb összeget pedig a 30 év alattiak, ők átlagosan havonta bruttó 711 002 forintot kerestek. A Profession szerint Pest megyében fizetik meg leginkább a rendszergazdákat, de Zala, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye is az elsők között szerepel.

A fizetéseket természetesen nagyban befolyásolja a tapasztalat, mint ahogyan a fenti adatok is alátámasztják, a pályakezdő rendszergazdák bére jellemzően alacsonyabb a sok éves tapasztalattal rendelkező kollégáiknál. Emellett meghatározó még a munkahely típusa valamint a szektor is, hiszen egy multinál vagy a pénzügyi szektorban jóval magasabbak a fizetések, mint egy kisvállalkozásnál vagy az állami szférában.

Rendszergazda tanfolyamok

A rendszergazda karrier jó választás lehet azok számára, akik érdeklődnek az IT iránt és rendelkeznek a fentebb taglalt kompetenciákkal. A rendszergazda tanfolyamokon pedig a hallgatók jó szakmai alapokat kaphatnak ahhoz, hogy sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon: átfogó ismereteket a hálózatokról, az architekturális fogalmakról, a különböző operációs rendszerekről és szerverekről.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tanfolyamot általában alapvetően azoknak ajánlják, akik már magabiztosan kezelik a számítógépet, emellett még előfeltétel az érettségi vizsga megléte, más szakmai képzettségre nincs szükség.

Több intézménynél is van lehetőség online elvégezni a tanfolyamot, valamint esti, iskolarendszeren kívüli formában is, ahol az órák délután kerülnek megrendezésre, így munka mellett érdemes lehet belevágni azoknak, akik például karrierváltásban gondolkoznak. A tanfolyam időtartama általában néhány hónapos, a költségeket illetően pedig jellemzően 220 ezer és 260 ezer forint közötti díjjal kell számolni, ugyanakkor sokszor elérhető a részletfizetés, valamint a különböző kedvezmények, pl. álláskereső, diák, kismama vagy ajánlási kedvezmény is.

A szakma jövője

A mesterséges intelligencia fejlődése az IT szakmákat különösen érzékenyen érintheti. Rengeteg folyamat automatizálódik, miközben számos készség értékelődik fel. A rendszergazdák munkája is folyamatosan alakul át: az ismétlődő feladatok egy részét már szoftverek végzik el, így a szakembereknek több lehetőségük nyílik az összetettebb informatikai problémák megoldására és a rendszerek fejlesztésére.

A fejlődés ráadásul új karrierlehetőségeket is megnyithat a rendszergazdák előtt. Megfelelő tapasztalattal és további képzésekkel a felhőtechnológiák, az automatizálás, a DevOps vagy éppen a kiberbiztonság területén is elhelyezkedhetnek. Ezek a munkakörök már összetettebb feladatokat és újfajta technikai ismereteket követelhetnek meg, ezért a programozási alapok és a mérnöki szemlélet is egyre fontosabbá válhat.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a villanyszerelők, a rendőrök, a sofőrök, az ápolók és kukások fizetéséről is. Az alábbiakban ezekből soroltunk fel néhányat. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
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