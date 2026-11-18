Minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis figyeli a munkaerőpiaci lehetőségeket – derül ki egy friss kutatásából. Bár a dolgozók többsége összességében jól érzi magát a munkahelyén, a fizetéssel, a béren kívüli juttatásokkal és a szakmai előrelépési lehetőségekkel kapcsolatban továbbra is jelentős az elégedetlenség. A váltást fontolgatók közel negyede akár iparágat is váltana, mások inkább ugyanabban a munkakörben, de egy másik cégnél folytatnák. A felmérésből az is kiderült, mennyire érzik biztosnak a magyarok a jelenlegi állásukat.

A munkahelyváltásban gondolkodók közel negyede akár iparágat is váltana, több mint egyötödük pedig inkább másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. A BNP Paribas Cardif Biztosító és az NMS piackutató ügynökség legfrissebb közös kutatási eredményei arra is rámutatnak, hogy a magyar munkavállalók közel hatvan százaléka összességében jól érzi magát a munkahelyén annak ellenére is, hogy a fizetéssel, a béren felüli juttatásokkal és a szakmai előrelépés különböző lehetőségeivel kapcsolatban harminc-negyven százalékuk fejezte ki az elégedetlenségét.

Az idei harmadik negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe a maximum 100-ból 63 pontos értéket vett fel, amely megegyezik az előző negyedévben mért adattal. Ugyanakkor 42-ről 41-re csökkent annak a részmutatónak az értéke, amely a válaszadók hozzáállását vizsgálja abból a szempontból, hogy szerintük milyen eséllyel kapnának képzettségüknek megfelelő új állást egy esetleges kirúgás vagy felmondás esetén. A részletesebb vizsgálatból kiderül, hogy a tavasszal mért 37-ről 39%-re emelkedett azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen, illetve nagyon nehezen találnának maguknak ilyen feltételekkel új, testhezálló munkahelyet.

A kutatás az aktuális munkahelyi környezet megítélésével és a megbecsültség érzésével is részletesen foglalkozott: a magyar munkavállalók változatlanul 58%-a érzi stabilnak az állását, mellyel kapcsolatban nem változott a megkérdezettek hozzáállása az elmúlt három hónapban. Ugyanakkor érzékelhetően, 7-7%-ponttal csökkent azok aránya, akik összességében jól érzik magukat a jelenlegi munkahelyükön (57%), valamint akik szerint a közvetlen főnökeik tisztelettel, támogatóan és igazságosan bánnak velük (56%). A megkérdezettek körében a legnagyobb elégedetlenséget (29-30%) továbbra is a béren felüli juttatások mértéke és a szakmai fejlődés nem eléggé kielégítő lehetőségei jelentik. Ugyanakkor, míg tavasszal mindössze 28%, addig most 32% véli versenyképesnek a fizetését, amely tényező egyébként a harmadik legjelentősebb elégedetlenségi faktort jelenti.

„Az elmúlt hónapokhoz képest a legnagyobb elmozdulást a munkahelyi közérzet romlásában tapasztaltunk, miközben továbbra is a fizetéssel, a különböző béren felüli juttatások mértékével, valamint a szakmai előmenetelre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatban a leginkább elégedetlenek a hazai dolgozók” – mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Magyarország vezérigazgatója hozzátette: talán ennek is köszönhető, hogy jelenleg minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis nézelődik a piacon.

A felmérésből az is kiderül, hogy maga a munkahely, illetve a saját pozíció megmaradásával kapcsolatos percepciókra vonatkozó két részadat 1-1 pontot emelkedett (80, illetve 65 pont) a megelőző időszakhoz képest. Továbbá 2%-pontos emelkedéssel a válaszadók csaknem fele (48%) véli úgy, hogy a cég, ahol dolgozik, még több, mint öt évig megmarad, ezzel szemben a saját pozícióját már csak 34% tartja ugyanennyire biztosnak.

A felmérés annak vizsgálatára is kitért, hogy a megkérdezettek véleménye szerint milyen okok befolyásolhatják a munkahelyük fennmaradásának idejét: 26%-uk a cég terméke, illetve szolgáltatása iránti piaci keresletet, 21-21% az adott szektor általános helyzetét, illetve a cég pénzügyi és üzleti eredményeit nevezte meg fő tényezőként. Továbbá 19-19% az ügyfelek, szerződések és megrendelések számát, illetve a jelenlegi hazai gazdasági környezetet jelölte meg fő indikátornak. A saját pozíciójuk megítélésével kapcsolatban a legtöbben – a válaszadók kétharmada – a jó teljesítményük és a tudásuk, illetve tapasztalatuk miatt gondolják úgy, hogy megmarad az állásuk.

A felmérésből kiderül az is, hogy a teljes mintában az aktív munkavállalók 11%-a állította azt, hogy aktívan keres új állást, míg 21%-uk válaszolta azt, hogy ugyan keres állást, de nem aktívan. A váltást fontolgatók 24%-a más iparágba lépne át, 22%-uk másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. Vállalkozást 9%-uk indítana, 31%-uk pedig még nem döntött a kérdésben.