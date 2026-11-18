Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul.
Tömeges váltásra készülnek a magyarok: rengeteg munkavállaló hagyná ott a cégét
Minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis figyeli a munkaerőpiaci lehetőségeket – derül ki egy friss kutatásából. Bár a dolgozók többsége összességében jól érzi magát a munkahelyén, a fizetéssel, a béren kívüli juttatásokkal és a szakmai előrelépési lehetőségekkel kapcsolatban továbbra is jelentős az elégedetlenség. A váltást fontolgatók közel negyede akár iparágat is váltana, mások inkább ugyanabban a munkakörben, de egy másik cégnél folytatnák. A felmérésből az is kiderült, mennyire érzik biztosnak a magyarok a jelenlegi állásukat.
A munkahelyváltásban gondolkodók közel negyede akár iparágat is váltana, több mint egyötödük pedig inkább másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. A BNP Paribas Cardif Biztosító és az NMS piackutató ügynökség legfrissebb közös kutatási eredményei arra is rámutatnak, hogy a magyar munkavállalók közel hatvan százaléka összességében jól érzi magát a munkahelyén annak ellenére is, hogy a fizetéssel, a béren felüli juttatásokkal és a szakmai előrelépés különböző lehetőségeivel kapcsolatban harminc-negyven százalékuk fejezte ki az elégedetlenségét.
Az idei harmadik negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe a maximum 100-ból 63 pontos értéket vett fel, amely megegyezik az előző negyedévben mért adattal. Ugyanakkor 42-ről 41-re csökkent annak a részmutatónak az értéke, amely a válaszadók hozzáállását vizsgálja abból a szempontból, hogy szerintük milyen eséllyel kapnának képzettségüknek megfelelő új állást egy esetleges kirúgás vagy felmondás esetén. A részletesebb vizsgálatból kiderül, hogy a tavasszal mért 37-ről 39%-re emelkedett azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen, illetve nagyon nehezen találnának maguknak ilyen feltételekkel új, testhezálló munkahelyet.
A kutatás az aktuális munkahelyi környezet megítélésével és a megbecsültség érzésével is részletesen foglalkozott: a magyar munkavállalók változatlanul 58%-a érzi stabilnak az állását, mellyel kapcsolatban nem változott a megkérdezettek hozzáállása az elmúlt három hónapban. Ugyanakkor érzékelhetően, 7-7%-ponttal csökkent azok aránya, akik összességében jól érzik magukat a jelenlegi munkahelyükön (57%), valamint akik szerint a közvetlen főnökeik tisztelettel, támogatóan és igazságosan bánnak velük (56%). A megkérdezettek körében a legnagyobb elégedetlenséget (29-30%) továbbra is a béren felüli juttatások mértéke és a szakmai fejlődés nem eléggé kielégítő lehetőségei jelentik. Ugyanakkor, míg tavasszal mindössze 28%, addig most 32% véli versenyképesnek a fizetését, amely tényező egyébként a harmadik legjelentősebb elégedetlenségi faktort jelenti.
„Az elmúlt hónapokhoz képest a legnagyobb elmozdulást a munkahelyi közérzet romlásában tapasztaltunk, miközben továbbra is a fizetéssel, a különböző béren felüli juttatások mértékével, valamint a szakmai előmenetelre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatban a leginkább elégedetlenek a hazai dolgozók” – mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Magyarország vezérigazgatója hozzátette: talán ennek is köszönhető, hogy jelenleg minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis nézelődik a piacon.
A felmérésből az is kiderül, hogy maga a munkahely, illetve a saját pozíció megmaradásával kapcsolatos percepciókra vonatkozó két részadat 1-1 pontot emelkedett (80, illetve 65 pont) a megelőző időszakhoz képest. Továbbá 2%-pontos emelkedéssel a válaszadók csaknem fele (48%) véli úgy, hogy a cég, ahol dolgozik, még több, mint öt évig megmarad, ezzel szemben a saját pozícióját már csak 34% tartja ugyanennyire biztosnak.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A felmérés annak vizsgálatára is kitért, hogy a megkérdezettek véleménye szerint milyen okok befolyásolhatják a munkahelyük fennmaradásának idejét: 26%-uk a cég terméke, illetve szolgáltatása iránti piaci keresletet, 21-21% az adott szektor általános helyzetét, illetve a cég pénzügyi és üzleti eredményeit nevezte meg fő tényezőként. Továbbá 19-19% az ügyfelek, szerződések és megrendelések számát, illetve a jelenlegi hazai gazdasági környezetet jelölte meg fő indikátornak. A saját pozíciójuk megítélésével kapcsolatban a legtöbben – a válaszadók kétharmada – a jó teljesítményük és a tudásuk, illetve tapasztalatuk miatt gondolják úgy, hogy megmarad az állásuk.
A felmérésből kiderül az is, hogy a teljes mintában az aktív munkavállalók 11%-a állította azt, hogy aktívan keres új állást, míg 21%-uk válaszolta azt, hogy ugyan keres állást, de nem aktívan. A váltást fontolgatók 24%-a más iparágba lépne át, 22%-uk másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. Vállalkozást 9%-uk indítana, 31%-uk pedig még nem döntött a kérdésben.
Kész, ennyi volt! Kifulladt a béremelési hullám: elfogytak a cégek tartalékai Magyarországon, nem sokra számíthatnak a dolgozók
Magyarországon a termelékenység hosszú távon évi 1,5–2 százalékkal nőhet, így 2–3 százalékos infláció mellett nagyjából évi 3,5–5 százalékos bruttó béremelés lehet fenntartható.
Vezérigazgató-váltás a Paksi Atomerőműnél: több mint két évtizede ott dolgozó szakember veszi át az irányítást
Az új vezető nem kívülről érkezik, több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol reaktoroperátorként kezdte pályafutását, majd végigjárta a szakmai ranglétrát.
A munkavállalói kiégés megelőzése nem kizárólag a HR feladata, hanem a vállalatok versenyképességét is alapvetően befolyásoló kérdés.
A tapasztalt munkatársak tudásának megőrzésére és a vezetők fejlesztésére is egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a vállalatoknak.
2027 első harmadában már megismerhetik a bértranszparencia hazai szabályait a munkáltatók.
A jobb állásért vagy magasabb fizetésért sokan újabb képzésbe kezdenek, de korántsem egyértelmű, kinek milyen tanulás hozhat előrelépést.
Egyre nagyobb a bizonytalanság a magyarországi cégek körében a jövő évi béremelési tervek kapcsán.
Bár a munkanélküliek száma évek óta stabilan 220 ezer fő körül alakul Magyarországon, a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
Miközben sokan attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan tömegesen váltja ki a munkavállalókat, a turizmusban és a vendéglátásban egyelőre sokkal prózaibb gondokkal küzdenek a...
Célegyenesben az egészségügyi béremelés: itt a friss törvénytervezet, 15-17 százalékkal nőhetnek a fizetések
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az egészségügyi szakdolgozói bérrendezésről szóló javaslatot.
A Woltnak és a Foodorának is dolgozó futár egy friss TikTok-videóban hasonlította össze a két platformot. Van különbség!
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
Megváltoztak az álláskeresés szabályai, a korábban biztosnak hitt pozíciók is veszélybe kerülhetnek a következő években.
Magas foglalkoztatottság, szűkülő munkaerő-tartalék és egyre erősebb verseny a megfelelő készségekkel rendelkező dolgozókért – ez határozza meg jelenleg Magyarország és a tágabb régió munkaerőpiacát.
Változó bevándorlási szabályok és munkaerőigény, közelgő bértranszparencia: mire készüljenek a munkáltatók?
Ugyanazért a munkáért eltérő bér is járhat. Az eltérést viszont indokolni kell. A bértranszparenciára már a magyar törvény előtt érdemes felkészülni.
Már minden magyar járásban elérhető a bölcsőde, de több ezer településen még mindig nincs helyi ellátás
Jelentősen javult a magyarországi bölcsődei hálózat területi lefedettsége és kapacitása az elmúlt években,
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
A Richter ilyen keresetekkel, juttatásokkal és fejlődési lehetőségekkel várják a leendő dolgozókat 2026-ban.
Több mint 68 ezer az üres álláshely Magyarországon, mégis egy évig tart munkát találni: ez állhat a háttérben
Miközben Magyarországon több mint 68 ezer betöltetlen álláshelyet tartanak számon, addig az álláskeresőknek átlagosan több mint 12 hónapra van szükségesük az elhelyezkedéshez.
Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: elégedetlenek a fizetésükkel, de a váltás komoly kockázat lehet
A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 54 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.