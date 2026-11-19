A magyar és a német hatóságok együttműködésének köszönhetően Nürnbergben elfogták azt a 43 éves férfit, akit emberkereskedelem és pénzmosás miatt hét év fegyházra ítéltek. A hazai körözési toplistán is szereplő bűnöző még tavaly tavasszal szökött meg a bűnügyi felügyelet alól, a napokban azonban egy hajléktalanszálló közelében sikerült kézre keríteni

B. Olivért a bíróság hét év fegyházbüntetéssel és 30 millió forintos vagyonelkobzással sújtotta, büntetését azonban sokáig nem tudták végrehajtani. A férfi ugyanis még a jogerős ítélet kihirdetése előtt, 2025 májusában megszökött a számára kijelölt címről. Emiatt az alapbűncselekményeken túl fogolyszökés miatt is körözni kezdték.

A rendőrség közleménye szerint a felkutatását a Nógrád vármegyei rendőrök kezdték meg, majd miután adatok merültek fel arról, hogy elhagyta az országot, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fejvadászai is bekapcsolódtak az ügybe. A bíróság időközben európai elfogatóparancsot is kibocsátott ellene. Az NNI idén nyáron vette fel a kapcsolatot a német hatóságokkal, és bár hamar kiderítették, hogy a férfi Németországban bujkál, sokáig csak a hűlt helyét találták, mert folyamatosan változtatta a tartózkodási helyét.

Az áttörés november közepén történt, amikor a nógrádi nyomozók információt szereztek arról, hogy a szökevény egy nürnbergi hajléktalanszállón húzhatta meg magát. A német nyomozók hamar megerősítették a magyar kollégáiktól kapott tippet, miután kiderült, hogy a keresett férfi a saját nevén jelentkezett be az intézménybe.

A német hatóságok azonnal megfigyelés alá vonták az épületet és annak környékét, majd végül november 13-án este, a szállóval szemközti utcában csaptak le B. Olivérre. A férfit őrizetbe vették, magyarországi kiadatásáról az illetékes német bíróság dönt, míg az átadási eljárást a magyar rendőrség koordinálja.