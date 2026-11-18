A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. A Bankmonitor Pénzcentrum számára készített elemzése szerint a különbséget főként a vállalati profitok és a korábbi járulékcsökkentések fedezték. Megvizsgáltuk, meddig mehet ez így tovább, és mekkora tér maradt még a reálbérek emelkedésére a következő években.

A reálkeresetek 2023-ban a magas infláció miatt még csökkentek, 2024-től azonban dinamikusan emelkedtek, így két év alatt, 2025 végéig mintegy 14 százalékkal nőtt a bérek vásárlóereje. A lendület 2026-ban sem tört meg, augusztusban a reálkereset 8,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ha az év végéig várható alakulást is figyelembe vesszük, a reálbérek három év alatt, 2024 és 2026 között összesen mintegy 24 százalékkal emelkedhetnek.

Ezzel szemben a GDP 2024-ben és 2025-ben is csak fél százalék körül bővült, 2026 első három negyedévében pedig 1,7 százalékkal. Az elmúlt évek jólétének növekedése tehát nagyrészt nem a termelékenység javulásából fakadt, sokkal inkább abból, hogy a megtermelt jövedelem a vállalati profitok és a munkavállalói jövedelmek között az utóbbiak javára osztódott újra.

Hogyan mérhető, mekkora rész jut a munkavállalóknak?

A GDP-t a jövedelmi oldalról is lehet vizsgálni, mely azt mutatja meg, kik között oszlik meg a megtermelt jövedelem. Ennek egyik része a munkavállalói jövedelem, amely a bruttó béreket és a munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulékokat tartalmazza. A másik a bruttó működési eredmény és vegyes jövedelem, ez lényegében a vállalkozásoknál maradt hozzáadott érték a munkaerőhöz kapcsolódó költségek levonása után. A harmadik rész a termelési és importadók támogatásokkal csökkentett összege, amely az államhoz kerül.

Az adatok mélyebb vizsgálata érdekében két korrekciót végeztünk a nemzetközi módszertannak megfelelően. Az első, hogy a munkavállalói jövedelmet nem a teljes GDP-hez, hanem a termelési és importadók, illetve támogatások nélkül számolt hazai össztermékhez mértük.

A második korrekció az önfoglalkoztatókat, vagyis az önálló vállalkozókat érinti. Az ő jövedelmük a statisztikában vegyes jövedelemként a vállalati eredmény mellett szerepel, pedig jelentős része valójában a munkájuk ellenértéke. Az önfoglalkoztatók munkajövedelmét az egy alkalmazottra jutó átlagos munkavállalói jövedelemmel becsültük. Ugyanezt a módszert használja az Európai Bizottság is a korrigált bérhányad számításánál. Az adatok az Eurostat nemzeti számláiból származnak, a korrekciókat ezekre építve mi végeztük el.

Az önfoglalkoztatókra vonatkozó korrigálás azt feltételezi, hogy egy önálló vállalkozó munkája annyit ér, mint egy átlagos alkalmazotté. Ahol sok az alacsony jövedelmű kistermelő vagy magánvállalkozó, ott a módszer felfelé torzíthat. Ez leginkább Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot és Szlovéniát érinti, ahol a foglalkoztatottak 20–26 százaléka önfoglalkoztató, de Lengyelországban is közel minden ötödik dolgozó az. Magyarországon ez az arány csak 8,4 százalék volt 2025-ben, így a hazai adatot a korrekció kevésbé befolyásolja.

Két évtizedes csökkenés után fordult a trend

Ahogy az 1. ábrán is látszik, a korrigált bérhányad Magyarországon a 2000-es évek közepén még 59 százalék körül alakult. 2006-tól csökkenő pályára állt és néhány évnyi megtorpanással egészen 2023-ig, 52,5 százalékig süllyedt. A csökkenő bérhányad arra enged következtetni, hogy a munkaköltségek lassabban nőttek, mint a megtermelt jövedelem. A munkavállalók így is a megtermelt jövedelem több mint felét kapták, de a részesedésük a csúcshoz képest mintegy 6,5 százalékponttal csökkent.

A mélypontot a 2022–2023-as inflációs hullám hozta el. Az árak ekkor gyorsabban emelkedtek, mint a bérek, így a vállalatok nagyobb részt tudtak megtartani a megtermelt jövedelemből. 2024-től azonban fordult a kocka, az infláció lassult, a bruttó átlagkereset viszont 2024-ben 13, 2025-ben 9 százalékkal nőtt. Ehhez az előző kormány magas minimálbér-emelései is hozzájárultak, a minimálbér 2024-ben 15, 2025-ben 9, 2026-ban pedig 11 százalékkal emelkedett.

A bérek így a gazdaságban gyorsabban nőttek, mint ahogy azt a termelékenység indokolta volna. A trend lényegében a vállalati profitok kárára fordult meg, a profithányad 2023-ban 47,5, 2025-ben 44,0 százalékra csökkent. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a mutató 2026-ban 41,4 százalékra csökkenhet az idei magas reálbérnövekedés hatására. Ezen érték alatt a profithányad utoljára a 2000-es évek közepén volt.

Hol tart Magyarország az unióhoz és a régióhoz képest?

Ahogy a 2. ábrán is látszik, uniós összevetésben a magyar bérhányad kifejezetten alacsony. A V4-országok hasonlóan állnak, Lengyelország van az élen 59,6 százalékos értékével, de Csehország 55,4 és Szlovákia 55,2 százalékos értéke valamivel a magyar szint alatt van. Ugyanakkor a lengyel érték is kissé torzított az önfoglalkoztatók magas aránya miatt.

A 2025-ös uniós rangsorban Magyarország a 27 tagállam közül a 21. helyen áll. A legmagasabb bérhányadot Szlovéniában, Horvátországban és Franciaországban mérték. A szlovén értéket a sok önálló vállalkozó miatt a módszertan felfelé torzíthatja, ezért a szlovén adatokkal kevésbé érdemes foglalkozni. A rangsor végén Írország, Románia és Málta áll, de az ír adatot a multinacionális vállalatok ott könyvelt profitja torzítja, ezért nem mutatja hűen a munkavállalók helyzetét.

A különbség az alacsony járulékokban és a magas amortizációban rejlik

A GDP korrigált bérhányad és bruttó profithányad komponenseit a mélyebb elemzés érdekében további kisebb komponensekre boncoltuk. A bérhányad –kis egyszerűsítéssel – felosztható a bruttó bérekre és a munkáltatók által a munkavállalók után fizetett társadalombiztosítási hozzájárulásokra. Ezek között a kötelező befizetések vannak túlsúlyban, Magyarországon a szocho, de ide tartoznak az önként vállalt befizetések is, például a munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása. Mivel főként az előbbi domináns, ezért munkáltatói járulék néven hivatkozunk rá a továbbiakban. A bruttó profithányad felbontható az amortizációra és a nettó profithányadra, utóbbi lényegében az adózás előtti eredménynek feleltethető meg. E négy komponens megoszlását mutatja be a 3. ábra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A bruttó bérek aránya Magyarországon 50,2 százalék, ami egy százalékponttal meghaladja az uniós átlagot. A 2. ábrán is bemutatott korrigált bérhányad lemaradása tehát abból adódik, hogy a munkáltatók Magyarországon jóval kevesebb járulékot fizetnek a munkavállalók után. A munkáltatói járulékok aránya 5,8 százalék, az uniós átlag viszont 12,8 százalék.

Ennek oka a szociális hozzájárulási adó csökkentése. A korábbi magyar kormányok a szocho-t 2016 és 2022 között 27 százalékról 13 százalékra mérsékelték. A 3. ábrán is látszik, hogy a munkáltatói járulékok aránya ezzel 2016 és 2022 között 10,9 százalékról 5,5 százalékra esett, ami lehetővé tette a bruttó bérek növekedését.

A bruttó bérek aránya alapján a magyar munkavállalók már ma is az uniós átlagnál valamivel nagyobb részt kapnak a megtermelt jövedelemből, az alacsony munkavállalói járulékok miatt azonban a vállalatok teljes munkaköltsége kisebb arányt képvisel, mint Nyugat-Európában. Ebből adódik a magasabb bruttó profithányad is, ami azonban nem egyenlő szabadon felhasználható profittal.

Az amortizáció, vagyis az eszközök elhasználódásának pótlására jutó rész Magyarországon a megtermelt jövedelem 23,2 százaléka, 3 százalékponttal nagyobb az uniós átlagnál. A magas amortizáció a magyar gazdasági modellből fakad, ugyanis Magyarország az elmúlt évtizedben az EU egyik legmagasabb beruházási rátájával rendelkezett. Minél több gyár, út, logisztikai központ épül, annál nagyobb a tőkeállomány, és annál több jut évente az eszközök elhasználódásának pótlására. Emellett a gazdaság erősen épít a külföldi működőtőkére és a tőkeigényes, high-tech feldolgozóiparra, például az autó-, az akkumulátor- és az elektronikai gyártásra. Ezek az ágazatok drága gépsorokra és robotokra támaszkodnak, amelyek a szolgáltatások eszközeinél gyorsabban használódnak el, és a technológiai verseny miatt hamarabb el is avulnak.

Van még tér a bérek emelkedésére?

Az adatok tehát rámutatnak, hogy a vállalatok a gazdasági növekedést meghaladó béremeléseket eddig két forrásból tudták kigazdálkodni. Az egyik a járulékcsökkentés volt, a bruttó bérek aránya 2016 és 2025 között 6,8 százalékponttal nőtt, a vállalatok teljes munkaköltségének aránya viszont csak 1,7 százalékponttal, mert a különbséget a munkáltatói járulékok csökkenése fedezte. A munkáltatói járulékok aránya ráadásul már most is kevesebb mint fele az uniós átlagnak, így ez az eszköz gyakorlatilag kimerült.

A másik forrás a korábban kiemelkedően magas profithányad volt. A nettó profithányad Magyarországon 2000-ben még 19 százalék volt, 2015-re 27 százalékra nőtt, és 2023-ig 25–27 százalék között maradt. Ugyanebben az időszakban a mai 27 tagállam súlyozott átlaga mindössze 16–19 százalék között mozgott. 2025-re viszont 20,8 százalékra esett vissza a magyar érték, a 2026-os várható alakulás alapján pedig közelítőleg a jelenlegi uniós átlag (17,7 százalék) szintjére süllyedhet.

A korábbi magas profithányad részben kockázati prémiumként is értelmezhető. Az elmúlt évtizedekben rengeteg, a vállalatokat érintő bizonytalanság (kockázat) volt a magyar piacon. A választások előtti osztogatások, majd a 2006-ban a GDP 9 százalékát is meghaladó költségvetési hiány nyomán jött hirtelen adóemelések, később a különadók, extraprofitadók, ársapkák és sok más egyéb; valamint a forint ingadozása miatti kockázatért cserébe a cégek csak magasabb várható profit mellett voltak hajlandóak Magyarországon vállalkozni. Az euróbevezetéssel és az ehhez szükséges kiszámíthatóbb gazdaságpolitikával ennek a kockázatnak és vele a prémiumnak is mérséklődnie kellene, így a profithányad visszaemelkedése nem várható, az uniós átlaghoz közelebbi szint tartósan indokolt lenne. A vállalatok profitja ugyanakkor az uniós átlag alá már aligha csökkenhet érdemben tovább, mert az nehéz helyzetbe hozná a vállalkozásokat, ami számos negatív hatással járhatna a gazdaság egészére. Ez alapján kijelenthető, hogy a korábbi, termelékenységet meghaladó béremelések mindkét motorja kifulladt.

A kormány tervei alapján a korábbi évek magas minimálbér emelései sem folytatódnak. Ahogy arra a Portfolio is felhívta a figyelmet, Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés bemutatásakor 680 ezer forintos havi jövedelemig ígérte az SZJA csökkentését, a benyújtott törvényjavaslat viszont már a minimálbér kétszereseként hivatkozik a felső határra. Ha a kettő ugyanazt az összeget jelenti, akkor a kormány 2027-ben bruttó 340 ezer forintos minimálbérrel számol, ami 5,3 százalékos emelés a mostani 322 800 forinthoz képest.

A minimálbérről egyébként még tart az egyeztetés, a munkaadók 4, a szakszervezetek 12-14 százalékos emelést javasoltak, utóbbi azonban a fenti eredmények alapján nem tűnik reálisnak. Az alacsonyabb kereseti hányadokban az SZJA-csökkentés részben ellensúlyozza a lassabb béremelést, így a nettó reálbérek még jövőre is dinamikusan növekedhetnek, az utána következő években viszont már lassulás várható. A következő években ezért a reálbérek tartósan nem emelkedhetnek gyorsabban, mint ahogy a termelékenység javul. Magyarországon a termelékenység hosszú távon reálisan évi 1,5–2 százalékkal nőhet, így 2–3 százalékos infláció mellett nagyjából évi 3,5–5 százalékos bruttó béremelés lehet fenntartható.