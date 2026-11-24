Hétfőn, az igazságügyi minisztériumban tartott beszédében arra utasította a tárcát, hogy gyorsítsa fel a szövetségi halálos ítéletek végrehajtását.
Brutális orosz veszteségek: már 700 ezernél is több katona halhatott meg az ukrajnai háborúban
Kiszivárgott orosz állami adatokra épülő friss becslések szerint több mint 700 ezer orosz katona esett el a csaknem öt éve tartó ukrajnai háborúban. A megszerzett dokumentumok rávilágítanak arra, hogy bár Moszkva az anyagi ösztönzőknek köszönhetően egyelőre képes feltölteni a sorait a fronton, az óriási emberveszteség hosszú távon már gátolja az orosz hadsereg érdemi harctéri előrenyomulását.
A The New York Times által is idézett összesítést két száműzetésben működő orosz oknyomozó portál, a Meduza és a Mediazona készítette. A munkához két ukránpárti hackercsoport, a Belarusz Kiberpartizánok (Belarusian Cyber Partisans) és a Silent Crow biztosította az adatokat, amelyeket az orosz statisztikai hivataltól, a Roszsztattól szereztek meg. A két szerkesztőség korábban hagyatéki eljárások és gyászjelentések alapján becsülte az áldozatok számát, a mostani adatszivárgás révén azonban közvetlenül hozzáfértek az anyakönyvi hivatalok és a kormányzati rendszerek anonimizált nyilvántartásaihoz. Ezek alapján szeptemberig 490 ezer hivatalosan bejegyzett katonai halálesetet azonosítottak.
Az orosz állami adminisztráció ugyanakkor jelentős csúszással dolgozik, így a hivatalos nyilvántartások a 2025-ös veszteségek egy részét, valamint az idei, 2026-os halálesetek többségét még egyáltalán nem tartalmazzák. Az újságírók és a kutatók ezt a lemaradást tudományos modellezéssel korrigálták. Az eltűntként nyilvántartott, de nagy valószínűséggel elhunyt katonák számát is belekalkulálva jutottak el a 700 ezret meghaladó adathoz, amely kizárólag az elesetteket veszi számba, a sebesülteket nem. A The New York Times mindehhez hozzátette, hogy független forrásból egyelőre nem tudták megerősíteni a kiszivárgott számok hitelességét.
A megdöbbentő veszteségek ellenére az orosz hadigépezet egyelőre működőképes maradt. Michael Kofman, a Carnegie Nemzetközi Békekutató Alapítvány vezető elemzője szerint Oroszország jelenleg ugyan több katonát veszít, mint amennyit pótolni tud, a kiemelkedő pénzügyi juttatásokkal azonban idén, 2026-ban is képes lesz mintegy 409 ezer új embert toborozni.
Ez a tempó a harcok fenntartására elegendő, arra viszont már nem, hogy az orosz hadsereg érdemben javítson a pozícióin. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy ha a Kreml nem változtat a harcászati eljárásain, előbb-utóbb teljesen kifogyhat a rohamgyalogságból, így a befektetett erőforrások a jövőben egyre kevesebb harctéri eredményt hoznak majd.
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