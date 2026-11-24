Újabb kiszivárgott dokumentumok leplezték le Gianni Infantino FIFA-elnök titkos üzleti tervének részleteit, amely alapján egy újonnan alapított vállalat 96 évre szerezte volna meg a világbajnokságok jogait. Az amerikai befektetők bevonásával tervezett ügylet nemcsak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hatalmas indulótőke-befektetését igényelte volna, hanem egy olyan bónuszrendszert is tartalmazott, amely rövid idő alatt csillagászati összegekkel gazdagította volna a menedzsmentet

A botrány azután lángolt fel ismét, hogy a The Athletic birtokába jutott egy eddig ismeretlen irat, amelynek hitelességét az ügyletbe versenyeztetés nélkül bevonni kívánt amerikai kockázatitőke-befektető, a Thrive Capital is megerősítette.

A tervek szerint a FIFA a partnerrel egy vegyesvállalatot, a FIFA Forward Enterprise-t (FFE) hozta volna létre, amelyet nyolc év működés után tőzsdére is vittek volna. A dokumentumokból az is kiderült, hogy idővel szuverén vagyonalapok beszállására is lehetőséget biztosítottak volna az új társaságban.

A megállapodás szerint a cég megalapításakor a FIFA 1,5 milliárd dollárral járult volna hozzá a működési költségekhez. A vállalat induló cégértékét 20 milliárd dollárban határozták meg, a felsővezetők ösztönzésére pedig egy rendkívül jövedelmező javadalmazási rendszert dolgoztak ki. A tervezet alapján minden olyan alkalommal, amikor a cégérték egymilliárd dollárral növekszik, a menedzsment tagjai között egy 50 millió dollár értékű részvénycsomagot osztottak volna szét.

Tekintve, hogy az idén nyáron megrendezett 2026-os világbajnokság önmagában közel 9 milliárd dolláros árbevételt hozott, a legutóbbi négyéves ciklus pedig összesen 15 milliárdot termelt, a vezetők igen rövid idő alatt százmilliós nagyságrendű bónuszon osztozhattak volna. Bár az iratok nem térnek ki arra, hogy pontosan mekkora kört érintett volna ez a juttatás, azt rögzítik, hogy az FFE héttagú igazgatóságába a FIFA négy főt delegálhatott volna. Köztük kapott volna helyet a szervezet főtitkára, valamint a mindenkori elnöke, azaz jelen esetben maga Gianni Infantino is.