70 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt a rendszer fenntarthatósága és a növekvő várható élettartam miatt. Az erről szóló tervezet társadalmi egyeztetése már megkezdődött.
Generációs feszültségek a magyar munkahelyeken: félreértések állnak a fiatalok és idősebbek konfliktusai mögött
Az alacsonyabb fluktuáció önmagában még nem jelent elégedett munkavállalókat, ahogyan a generációs konfliktusok mögött sem feltétlenül életkori különbségek húzódnak. A Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián Král Éva vállalati katalizátor a bértranszparencia bizalomépítő szerepéről beszélt, majd Mézes-Lendvai Dorottya, a Coreheed Consulting generációs együttműködés-fejlesztője, minősített business coach és Bereczki Enikő, a Mentor-Szanator Kft. generációkutatója járta körbe a többgenerációs munkahelyek együttműködési és megtartási kihívásait.
A csökkenő fluktuáció kedvező jelzésnek tűnhet, de nem mindegy, miért maradnak a dolgozók. Král Éva, vállalati katalizátor a HR(R)EVOLUTION konferencián tartott délutáni előadásában egy felmérés alapján arról beszélt: a gazdasági bizonytalanság és a megtorpanó álláspiac miatt sokan inkább kivárnak, mintsem munkahelyet váltsanak: "A megtartás nem ugyanaz, mint az elvándorlás hiánya" - vélekedett.
A valódi megtartás egyik eszköze Král Éva szerint az információ. Mint fogalmazott,
ha a munkavállaló érti a feladatait, felelősségét, előrelépési lehetőségeit és bérezésének logikáját, az kiszámíthatóságot teremt számára.
A hiányzó tájékoztatás helyét viszont feltételezések, összehasonlítások és pletykák veszik át, amelyek a kollégák egymásba és a munkáltatóba vetett bizalmát is gyengíthetik.
A bértranszparencia jelentőségét is ebből a szempontból közelítette meg: nem a mellettünk ülő fizetésének megismerése a lényeg, hanem az, hogy érthető legyen a bérezési rendszer, és világossá váljanak az előrelépés feltételei.
Ez különösen azoknál a kis- és középvállalkozásoknál jelenthet feladatot, ahol a bérek hosszú évek egyedi megállapodásaiból alakultak ki. Egy régi kolléga megtartása, egy keresett szakember felvétele vagy egy munkavállaló nehéz élethelyzete egyaránt indokolhatott eltérő ajánlatokat. Most ezeket az alkukat kell következetes, megmagyarázható keretbe rendezni.
Král Éva szerint az első lépés annak feltárása, hogyan születtek a jelenlegi bérek, és az akkori indokok ma is érvényesek-e. Nem szükséges egyszerre az egész rendszert átalakítani, de a munkát el kell kezdeni.
Ami egykor a túlélésünket szolgálta, az ma már a fejlődésünknek az akadálya
– fogalmazott.
Generációs konfliktus vagy egyszerűen félreértés?
A fiatalok megtartását sem lehet kizárólag a Z generáció „megfejtésével” megoldani – derült ki a következő szakértői beszélgetésből. Bereczki Enikő, a Mentor-Szanator Kft. generációkutatója szerint a fiatalok eltérő elvárásai sokszor a szervezeti kultúrával ütköznek, ezért nemcsak őket, hanem a teljes munkahelyi közösség működését érdemes vizsgálni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mézes-Lendvai Dorottya, Mézes-Lendvai Dorottya, a Coreheed Consulting generációs együttműködés-fejlesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy tapasztalatai szerint egyes munkáltatók már eleve rövid távra terveznek a fiatalokkal: bizonyos pozíciókban elfogadják az állandó újratoborzást, ahelyett, hogy a megtartásba fektetnének. Közben az idősebb munkavállalók motivációja és megtartása is egyre hangsúlyosabb vezetői kérdés.
A régi munkavállalói hozzáállás visszatérésére ugyanakkor nem érdemes várni. Ahogy Mézes-Lendvai Dorottya megjegyezte:
Boomer munkavállalók már nem születnek.
Az alkalmazkodás alapja a másik nézőpontjának megértése lehet. Példaként egy olyan vezető történetét hozta, aki tiszteletlenségként értelmezte, hogy fiatal kollégái szívecskés reakcióval válaszoltak szakmai e-mailjére. A munkatársak viszont éppen az elismerésüket szerették volna kifejezni. Ilyenkor a szándékok tisztázása többet segíthet, mint a generációs címkézés.
Hasonló félreértés forrása lehet, hogy ki mit tekint munkavégzésnek: az irodai jelenlétet vagy az útközben megválaszolt céges leveleket is. A konfliktus mögött ilyenkor a munkáról és a teljesítményről alkotott eltérő elképzelések állhatnak.
Bereczki Enikő ezért a kötetlen beszélgetésekre fordított idő, a közös célok és az egyenrangú együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Emellett a generációs sajátosságokat az élethelyzettől is érdemes megkülönböztetni: más foglalkoztat egy pályakezdőt, és más egy nyugdíj előtt álló kollégát.
Az alfa generáció kapcsán óvatosságra intett a messzemenő jóslatokkal. Mézes-Lendvai Dorottya az AI természetes használatát és az autonómia iránti igényt emelte ki lehetséges irányként. A felkészüléshez azonban már most is jó alapot adhat, ha a munkáltatók megtanulnak nyitottan, előítéletek nélkül együttműködni a fiatalokkal.
Fotók: Pénzcentrum
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