Az év utolsó heteiben kettős nyomás alá kerülnek a cégek: miközben a legtöbb szektorban tetőzik a hajtás, augusztus után december az év második legnépszerűbb hónapja a szabadságolásra. Az év végi leállások és a túlterheltség elkerüléséhez előrelátó kapacitástervezésre, rugalmas munkaerő-bevonásra és csapaton belüli odafigyelésre van szükség.

A munkavállalók döntő többsége az év utolsó két hetére, különösen a karácsony és újév közötti időszakra időzíti a fennmaradó szabadságait. Nemzetközi munkaerőpiaci adatok alapján augusztus után december a második legnépszerűbb hónap a szabadságolásra: a dolgozók közel harmada ilyenkor legalább három-négy szabadnapot vesz ki az összefüggő pihenés érdekében, ám tudatos tervezés hiányában így is átlagosan 5,3 nap marad felhasználatlanul az év végére, miközben a magyar jogszabályok értelmében az éves szabadságkeretet még az adott naptári évben fel kell használni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kereskedelemben, a logisztikában, az ügyfélszolgálatokon és a pénzügyi-adminisztratív területeken éppen november–decemberben tetőzik a munkamennyiség. Ha a cégek nem készülnek fel időben az átfedésekre, az év végi lezárások könnyen kapkodáshoz, a bent maradó kollégák kiégéséhez és ügyféloldali fennakadásokhoz vezethetnek. A WHC Csoport szakértői szerint így a sikeres decemberi munkaszervezés kulcsa az időben elkezdett, transzparens kommunikáció és a rugalmas erőforrás-gazdálkodás. A HR- és középvezetőknek érdemes már november közepén összesíteniük a még ki nem vett szabadságokat, és egy közös, mindenki számára látható naptárban rögzíteni a távolléteket, így elkerülhető, hogy egy-egy kulcsterület váratlanul kiürüljön.

Emellett sokat segít a csapatnak az év végi feladatok tudatos priorizálása is. Nem kell minden projektnek feltétlenül december 20-ig lezárulnia, ezért a vezetőknek érdemes egyértelműen kijelölniük a valóban sürgős teendőket, és januárra átütemezni azokat a folyamatokat, amelyek nem igényelnek azonnali beavatkozást. A szezonális terhelés és a szabadságolások okozta létszámhiány pedig hatékonyan áthidalható atipikus foglalkoztatási formákkal: a diák-, nyugdíjas- vagy kismama-szövetkezeti munkavállalók bevonása gyors és költséghatékony megoldást nyújt az adminisztratív, ügyfélszolgálati vagy fizikai kisegítő feladatok ellátására, érdemben tehermentesítve az állandó állományt.

„Az év végi időszak minden munkahelyen sajátos kettősséget hoz: egyszerre kell helytállni a legnagyobb hajrában, miközben mindenki a lelassulásra és a családjával töltött időre vágyik. A tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a cégek zárják a legeredményesebben és legnyugodtabban az évet, amelyek nem ad-hoc módon reagálnak a kiesésekre, hanem már ősszel megtervezik a helyettesítéseket, és bátran támaszkodnak a rugalmas munkaerőpiaci megoldásokra. Ha a szervezeti tudatosság mellé egy kis emberi odafigyelés is társul a csapatokon belül, a december nem a kimerülésről, hanem a közös sikerek méltó lezárásáról szólhat” – emelte ki Margitics Ákos, a WHC szövetkezeti szolgáltatások üzletágvezetője.

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A gördülékeny évzárás nem kizárólag vezetői feladat, hiszen a csapaton belüli empátia és az előrelátó egyéni tervezés legalább ennyit számít a nyugodt ünnepi készülődésben. A munkavállalók azzal tehetnek a legtöbbet egymásért, ha a szabadságuk megkezdése előtt két-három nappal készítenek egy strukturált, átlátható átadás-átvételi listát a helyettesítő kollégának a folyamatban lévő ügyekről, a kritikus határidőkről és a legfontosabb kontaktokról.

A valódi feltöltődéshez emellett elengedhetetlen a tudatos digitális lekapcsolódás és az elérhetőség egyértelmű kommunikálása is. Érdemes pontos házon kívüli (out of office) üzenetet beállítani a helyettesítő kontakt elérhetőségével, és csak valódi vészhelyzet esetén kérni telefonos megkeresést. Ugyanígy az ünnepek alatt dolgozó munkatársak is sokat segíthetnek azzal, ha tiszteletben tartják társaik pihenőidejét, és kerülik a szabadságon lévők felesleges üzenetekkel való terhelését. Egy januárra időzített e-mail vagy egy előre egyeztetett feladatlista hozzájárul ahhoz, hogy mindenki kipihenten kezdhesse az új évet.