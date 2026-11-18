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Itt a legjobb magyar munkahelyek 2026-os listája: ezek a multik végeztek az élen
A wherewework közzétette Magyarország legjobb munkahelyeinek 2026-os rangsorát. Az első helyen a Yettel végzett, amelyet az EPAM Hungary és az Erste Bank követ, miközben a lista a korábbi 50-ről 100 vállalatra bővült. Az első hat helyezett mindegyike szerepelt a tavalyi Top 10-ben, a 2025-ben rangsorolt 50 vállalat közül pedig 45 idén is felkerült a listára. Az első tíz helyezett között négy autóipari munkáltató található. A Top Employers wherewework Hungary 2026 kezdeményezés a jelenlegi és korábbi munkavállalók értékelései és munkahelyi tapasztalatai alapján mutatja be a különböző gazdasági ágazatok kiemelkedő munkáltatóit.
A Top Employers wherewework Hungary 2026 rangsor a jelenlegi és korábbi munkavállalók által 2025. november 1. és 2026. október 31. között a wherewework.hu oldalon közzétett mintegy 60 000 értékelés alapján készült. A végső pontszám 70%-át a munkáltató összesített értékelése adja. A karrier- és előrelépési lehetőségek, a juttatási csomag, a munka és a magánélet egyensúlya, a vezetés, valamint a vállalati folyamatok és értékek egyenként 6%-os súllyal szerepelnek az értékelésben. Minden szempontot 1-től 5-ig terjedő skálán pontoznak, a végső eredményt pedig súlyozott átlag alapján számítják ki. A közleményben szereplő éves összehasonlítások a rangsorban elfoglalt helyezések változására, nem pedig a munkavállalói pontszámok alakulására vonatkoznak.
A rangsor több közép- és kelet-európai országban, köztük Romániában, Bulgáriában, Görögországban és Moldovában is elkészül. Célja, hogy segítse a vállalatok munkakörülmények, munkavállalói fejlődés és munkáltatói hírnév terén tett erőfeszítéseinek értékelését. Az összesített rangsor mellett a kezdeményezés az egyes ágazatok legjobb munkáltatóit is elismeri. Ez megkönnyíti a munkavállalók és az álláskeresők számára az azonos szektorban működő vállalatok összehasonlítását, miközben a munkáltatók is célzottabb visszajelzést kapnak munkaerőpiaci pozíciójukról.
Stabil élmezőny és új szereplők a legjobb tíz között
A Yettel a tavalyi második helyről az elsőre lépett elő, és második egymást követő évben vezeti a telekommunikációs ágazat rangsorát. Az EPAM Hungary a negyedik helyről a másodikra javított, miközben megőrizte vezető pozícióját az IT és kommunikációs technológiai szektorban. A tavalyi összesített győztes Erste Bank idén a harmadik helyen végzett, és továbbra is első a banki szektorban. Az első hat helyezettet a Bosch Magyarország, a PENNY és az AUDI HUNGARIA Zrt. teszi teljessé.
Négy munkáltató került be újonnan a legjobb tíz közé: a Nokia Hungary a 14. helyről a hetedikre, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a 22. helyről a nyolcadikra, a dm Magyarország a 16. helyről a kilencedikre, az AUMOVIO Hungary pedig a 11. helyről a tizedikre lépett elő. Az összesített rangsorban a legnagyobb előrelépést az UniCredit Bank érte el, amelyet a JYSK Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary követ.
A magyarországi eredmények azt mutatják, hogy a vezető munkáltatók mezőnye továbbra is stabil, miközben a rangsor 100 vállalatra történő bővítése átfogóbb képet ad az álláskeresőknek a munkaerőpiacról. Az első hat helyezett tavaly is a legjobb tíz között szerepelt, az idei százas lista 22 helyét pedig autóipari és ipari vállalatok foglalják el. Idén már 16 ágazati kategória legjobbjait ismerjük el, ezzel segítve, hogy a munkavállalók saját szektorukon belül hasonlíthassák össze a munkáltatókat. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki megosztotta tapasztalatait a wherewework.hu oldalon. Az ő visszajelzéseik teszik lehetővé a rangsor összeállítását
– mondta Costin Tudor, a wherewework vezérigazgatója.
“A Yettelnél hiszünk abban, hogy a legjobb dolgok odafigyeléssel kezdődnek. Ahogy az ügyfeleink visszajelzései formálják termékeinket és szolgáltatásainkat, ugyanilyen fontos számunkra kollégáink és a hozzánk jelentkező szakemberek hangja. Az ő visszajelzéseikből tanulunk, építkezünk, és ezek visznek minket előre abban, hogy még jobb munkahelyet teremtsünk. Ezért különösen értékes számunkra ez az elismerés, hiszen azok visszajelzésein alapul, akik saját tapasztalataikat osztották meg a platformon. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén ismét a legvonzóbb munkáltatók között vagyunk” - mondta Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.
A feldolgozóipar és a kiskereskedelem meghatározó szerepet játszik a kibővített rangsorban
Az autóipari munkáltatók 13 helyet foglalnak el a százas rangsorban. Az autógyártók között az AUDI HUNGARIA Zrt., míg az autóipari alkatrészgyártás és technológia kategóriájában a Bosch Magyarország végzett az élen.
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Az ipar és feldolgozóipar kategóriájában kilenc vállalat szerepel, amelyek közül egyik sem volt jelen a tavalyi ötvenes listán, öten pedig már az idei első 25 közé is bekerültek. Az Emerson Hungary, a Jabil Circuit és a BorsodChem vezette kategóriával együtt az autóipari és ipari munkáltatók száma összesen 22-re emelkedik. Az elektronika és félvezetőipar kategóriáját az új belépő Semilab vezeti.
Az IT és kommunikációs technológiai ágazat képviselteti magát a legtöbb vállalattal: 11 munkáltató szerepel a listán, közülük hét új belépő. A gyógyszeripar és egészségügy idén először kapott önálló kategóriát, amelyben hét újonnan rangsorolt vállalat található. Az első három helyen a Coloplast Hungary, a Sanofi Hungary és a Roche Hungary végzett.
A banki szektort nyolc munkáltató képviseli a Top 100-ban, közülük négy az első 15 között szerepel. A telekommunikációs ágazatból öt vállalat került fel a listára, három az első húsz közé. Az energia- és közműszolgáltatók között az E.ON Hungária, a tanácsadó cégek kategóriájában az EY Magyarország, míg a fogyasztási cikkek gyártói között a Nestlé Magyarország végzett az élen.
A kiskereskedelmi vállalatok összesen 21 helyet foglalnak el a százas rangsorban. Az élelmiszer-kiskereskedelem kategóriáját továbbra is a PENNY vezeti, a Lidl Magyarország és az Auchan Magyarország előtt, így az első három helyezett sorrendje nem változott. A drogéria- és kozmetikai kiskereskedelemben a dm Magyarország, a lakberendezési, bútor- és barkácskereskedelemben a JYSK Magyarország, míg a divat- és sportcikk kiskereskedelemben az új belépő Deichmann Magyarország végzett az élen. A részletesebb ágazati bontás lehetővé teszi, hogy az álláskeresők pontosabb képet kapjanak a kiskereskedelem különböző területein működő munkáltatókról.
Összesített Top 10
- Yettel Magyarország
- EPAM Hungary
- Erste Bank
- Bosch Magyarország
- PENNY
- AUDI HUNGARIA Zrt.
- Nokia Hungary
- Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
- dm Magyarország
- AUMOVIO Hungary
A teljes százas lista a Top Employers Catalogue Hungary 2026 kiadványban jelenik meg 2027 februárjában.
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