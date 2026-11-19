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Már a diplomások sincsenek biztonságban: olyan leépítési hullám indult, amire sokan nem számítottak
Jelentősen átalakult a hazai munkaerőpiac: miközben a fizikai dolgozók iránt továbbra is stabil a kereslet, egyre több diplomás, tudásintenzív munkakörben dolgozó kerül a munkanélküliek közé. A folyamat már évekkel ezelőtt elkezdődött, és nem kizárólag a mesterséges intelligencia térnyerése áll a háttérben. A vállalatok szervezeti átalakításokkal, összevonásokkal és a munkafolyamatok automatizálásával igyekeznek visszafogni költségeiket. Különösen a pályakezdők, valamint a multinacionális cégek rutinfeladatokat végző alkalmazottai vannak nehéz helyzetben. A jelenség hátteréről Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza beszélt az ATV Start műsorában.
A diplomás végzettség sem jelent már feltétlenül biztos kapaszkodót a munkaerőpiacon. Miközben a nagy gyárberuházások miatt a fizikai dolgozók iránt továbbra is stabil a kereslet, a munkanélküliek között az elmúlt két évben egyre nagyobb lett azoknak az aránya, akik tudásintenzív, jellemzően felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben dolgoztak.
Becsey Zsolt szerint a jelenség mögött egy hosszabb ideje zajló vállalati átalakulás áll, a leépítések okait ezért nem lehet egyszerűen a mesterséges intelligencia számlájára írni. A közgazdász szerint a változás már négy évvel ezelőtt elkezdődött, amikor a bérek emelkedése meghaladta a vállalati profitok növekedését. A cégek erre a szervezeti szintek összevonásával és a működés egyszerűsítésével válaszoltak.
Az átalakítások hatása mostanra vált igazán láthatóvá: a vállalatok úgy is meg tudnak válni tudásintenzív munkakörökben dolgozó alkalmazottaktól, hogy közben az árbevételük nem szenved jelentős visszaesést. A tulajdonosok ráadásul egyre inkább elvárják a cégvezetőktől, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával csökkentsék az emberi munkára épülő folyamatokat.
A budapesti szolgáltatóközpontokban különösen erőteljesen jelentkezik a probléma. Az SSC- és BSC-szektorban jelentős elbocsátások zajlanak, az innen távozóknak pedig egyre komolyabb nehézséget okoz, hogy másik munkahelyet találjanak. A helyzet a pályakezdők számára is kedvezőtlenül alakulhat: a vállalati hierarchia alsóbb szintjein jellemző adatgyűjtési és egyéb junior feladatokat már a technológia is képes elvégezni. Emellett a multinacionális vállalatoknál rutinszerű tevékenységeket végző irodisták kilátásai is kevésbé biztatóak. Különösen azok a munkakörök lehetnek veszélyben, amelyek feladatai egyetlen vállalathoz vagy szűkebb ágazathoz kötődnek, és nem igényelnek rendszeres, gyors piaci kapcsolatot.
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A munkaerőpiac átalakulása a munkavállalók korábbi karrierstratégiáit is felülírhatja. Becsey Zsolt szerint véget ért az a 2019-ig tartó időszak, amikor a munkaerőhiány miatt viszonylag könnyű volt új állást találni, és akár egyetlen váltással 15–20 százalékos fizetésemelést elérni. A dolgozóknak most ahhoz kell alkalmazkodniuk, hogy hosszabb távon érdemes lehet kitartaniuk a jelenlegi munkahelyük mellett, a gyakori váltások helyett pedig más módon kell fejleszteniük a tudásukat. Középtávon ezért egyre nagyobb szerep juthat az önképzésnek és az online tanfolyamoknak.
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