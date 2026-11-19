Bruttó 750 ezer forint egyszeri juttatást ad minden munkavállalójának 2026-ban a Magyar Telekom, és átlagosan 2,8 %-os béremelést hajt végre a 2027-es évben – ebben állapodott meg a vállalat az érdekképviseletekkel. Emellett 7%-kal növelik a munkavállalóknak járó cafeteria keretet és 11%-kal az igénybe vehető Telekomos szolgáltatások díjkedvezményét. Így munkavállalói juttatásokra összesen 7,5 milliárd forinttal fordít többet a vállalat. A

A Telekom vállalati transzformációt hajt végre, melynek részeként egy olyan jövőálló szervezet létrehozásán dolgozik, amely az előtte álló piaci és gazdasági forgatókönyvek mindegyikében sikeresen működik, miközben garantálja a kimagasló ügyfélélményt és a hosszútávú stabil növekedést. A jövőálló szervezet kialakításában a munkavállalók a vállalat legfontosabb értékei közé tartoznak, hiszen tudásukkal és tapasztalatukkal hozzájárulnak a minőségi munkavégzéshez és a folyamatos fejlődéshez, ugyanakkor hatékonyságukkal támogatják a versenyképesség megtartását és a fenntartható üzletmenet biztosítását.

A fenti célok elérése érdekében a Magyar Telekom Nyrt. és a Telekom Rendszerintegráció Zrt. munkavállalói 2026 novemberében egyösszegű, bruttó 750 ezer forint egyszeri juttatásban részesülnek a vállalat és az érdekképviseletek megállapodása szerint. Az egyszeri juttatásra így összesen 4,7 milliárd forintot fordít a vállalat.

Emellett mindkét társaság a Telekom javadalmazási intézkedéseinek részeként átlagosan 2,8 százalékos bérfejlesztést hajt végre 2027. április 1-i hatállyal. 7%-kal, bruttó 750 ezer forintra növelik a munkavállalóknak járó éves cafeteria keretet és 11%-kal, bruttó 50 ezer forintra a havonta igénybe vehető Telekomos szolgáltatások díjkedvezményeit. Így munkavállalói juttatásokra összesen 2,8 milliárd forinttal fordít többet a vállalat 2027-ben.

A hatékonysági tényezőket szem előtt tartva intézkedései között döntött a vállalat arról is, hogy munkavállalói létszámát 60 fővel csökkenti, 36 esetben pedig nem pótolja a betöltetlen pozíciókat. Az érintett pozíciók nagyrészt 2027 januárjában szűnnek meg.