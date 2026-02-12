A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Bajba kerülhet a Mercedes? Költségvágást jelentettek be: az osztalékhoz is hozzányúlnak
A Mercedes-Benz komoly kihívások elé néz az elkövetkező időszakban. A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat, miközben a kínai piaci verseny erősödése és a kereskedelmi vámok tovább rontják a vállalat jövedelmezőségét - írta a Portfolio.
A stuttgarti központú autógyártó nehéz évekre készül. A vállalat előrejelzése szerint a nyereségességi mutatók 2026-ig kedvezőtlen környezetben alakulhatnak. A profitabilitás tartósan alacsony szinten ragadhat.
A Mercedes számára különösen aggasztó a kínai piac helyzete, amely továbbra is stratégiai fontosságú térség a cég számára. Az ázsiai országban azonban jelentős visszaesést szenvedett el a vállalat: a tavalyi értékesítési adatok közel 20 százalékos csökkenést mutatnak az előző évhez képest.
A kedvezőtlen piaci környezetre reagálva a Mercedes-Benz átfogó hatékonyságjavító intézkedéssorozatot jelentett be. A menedzsment döntése értelmében 2027-ig egy széles körű költségoptimalizálási programot vezetnek be. Az intézkedéscsomag komplex megközelítést alkalmaz: egyaránt célba veszi az állandó költségeket, az alapanyagköltségeket és a változó kiadásokat. A takarékossági program a vállalat kínai tevékenységét is érinti, ahol szintén jelentős racionalizálási lépésekre kerül sor.
gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás