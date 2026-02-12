Bajba kerülhet a Mercedes? Költségvágást jelentettek be: az osztalékhoz is hozzányúlnak

A Mercedes-Benz komoly kihívások elé néz az elkövetkező időszakban. A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat, miközben a kínai piaci verseny erősödése és a kereskedelmi vámok tovább rontják a vállalat jövedelmezőségét - írta a Portfolio.

A stuttgarti központú autógyártó nehéz évekre készül. A vállalat előrejelzése szerint a nyereségességi mutatók 2026-ig kedvezőtlen környezetben alakulhatnak. A profitabilitás tartósan alacsony szinten ragadhat.

A Mercedes számára különösen aggasztó a kínai piac helyzete, amely továbbra is stratégiai fontosságú térség a cég számára. Az ázsiai országban azonban jelentős visszaesést szenvedett el a vállalat: a tavalyi értékesítési adatok közel 20 százalékos csökkenést mutatnak az előző évhez képest.

A kedvezőtlen piaci környezetre reagálva a Mercedes-Benz átfogó hatékonyságjavító intézkedéssorozatot jelentett be. A menedzsment döntése értelmében 2027-ig egy széles körű költségoptimalizálási programot vezetnek be. Az intézkedéscsomag komplex megközelítést alkalmaz: egyaránt célba veszi az állandó költségeket, az alapanyagköltségeket és a változó kiadásokat. A takarékossági program a vállalat kínai tevékenységét is érinti, ahol szintén jelentős racionalizálási lépésekre kerül sor.