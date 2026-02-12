2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Berlin, 2018. augusztus 29.: A Mercedes-Benz SLC új, fekete színű Mercedes-Benz SLC-jén látható Mercedes Benz felirat. A német nyelvű feliratot fiatal csillagoknak fordítják.
Autó

Bajba kerülhet a Mercedes? Költségvágást jelentettek be: az osztalékhoz is hozzányúlnak

Pénzcentrum
2026. február 12. 08:44

A Mercedes-Benz komoly kihívások elé néz az elkövetkező időszakban. A német prémiumautó-gyártó szerint az idei évben a profitmarzs legjobb esetben is stagnálhat, miközben a kínai piaci verseny erősödése és a kereskedelmi vámok tovább rontják a vállalat jövedelmezőségét - írta a Portfolio.

A stuttgarti központú autógyártó nehéz évekre készül. A vállalat előrejelzése szerint a nyereségességi mutatók 2026-ig kedvezőtlen környezetben alakulhatnak. A profitabilitás tartósan alacsony szinten ragadhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mercedes számára különösen aggasztó a kínai piac helyzete, amely továbbra is stratégiai fontosságú térség a cég számára. Az ázsiai országban azonban jelentős visszaesést szenvedett el a vállalat: a tavalyi értékesítési adatok közel 20 százalékos csökkenést mutatnak az előző évhez képest.

Kapcsolódó cikkeink:

A kedvezőtlen piaci környezetre reagálva a Mercedes-Benz átfogó hatékonyságjavító intézkedéssorozatot jelentett be. A menedzsment döntése értelmében 2027-ig egy széles körű költségoptimalizálási programot vezetnek be. Az intézkedéscsomag komplex megközelítést alkalmaz: egyaránt célba veszi az állandó költségeket, az alapanyagköltségeket és a változó kiadásokat. A takarékossági program a vállalat kínai tevékenységét is érinti, ahol szintén jelentős racionalizálási lépésekre kerül sor.
Címlapkép: Getty Images
#autó #gazdaság #vám #vállalat #autógyár #profit #autóipar #mercedes #kína #mercedes-benz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:44
08:31
08:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
3 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
3 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 08:31
Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 06:20
Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó
Agrárszektor  |  2026. február 12. 08:16
Akkora vihar söpört itt végig, hogy özönvíz mosott el mindent