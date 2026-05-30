Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak

Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.

A Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) visszavonta korábbi döntését, miszerint az orosz válogatott és a klubcsapatok a teljes 2026–2027-es szezont kihagynák. A szervezet ehelyett eseményről eseményre fogja elbírálni Oroszország indulási jogosultságát.

Az IIHF 2022-ben, Ukrajna lerohanását követően zárta ki Oroszországot a versenyeiről. Idén januárban a szövetség biztonsági okokra hivatkozva megerősítette a kitiltást a 2026–2027-es szezonra is. Az Orosz Jégkorong-szövetség azonban megfellebbezte a határozatot az IIHF fegyelmi bizottságánál, amely végül érvénytelenítette a januári döntést.

A fegyelmi bizottság megállapította, hogy a korábbi határozat jelenlegi formájában nem tartható fenn. Az ügyet visszautalták az IIHF tanácsához, amely a biztonsági, működési és sportszakmai szempontok újbóli elemzése alapján dönt majd az egyes versenyekről.

A folyamatot részben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) januári ajánlása indította el. Az olimpiai szervezet ebben arra szólította fel a sportági szövetségeket, hogy az ifjúsági nemzetközi versenyeken engedélyezzék az orosz és belarusz csapatok részvételét teljes nemzeti jelképeikkel, vagyis a saját zászlójukkal és himnuszukkal. Május elején a NOB azt is sürgette, hogy a belarusz sportolók ne semleges színekben, hanem a saját zászlójuk alatt versenyezhessenek.

A jégkorong világában az NHL biztosaként tevékenykedő Gary Bettman februárban arról nyilatkozott, hogy a liga a 2028-as világkupával kapcsolatban a nemzetközi közösség álláspontját fogja követni Oroszország részvételét illetően. A tornát maga az NHL szervezi.

