2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
27 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hoki, nhl, jégkorong
Sport

Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. május 30. 12:48

Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzetközi Jégkorong-szövetség (IIHF) visszavonta korábbi döntését, miszerint az orosz válogatott és a klubcsapatok a teljes 2026–2027-es szezont kihagynák. A szervezet ehelyett eseményről eseményre fogja elbírálni Oroszország indulási jogosultságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az IIHF 2022-ben, Ukrajna lerohanását követően zárta ki Oroszországot a versenyeiről. Idén januárban a szövetség biztonsági okokra hivatkozva megerősítette a kitiltást a 2026–2027-es szezonra is. Az Orosz Jégkorong-szövetség azonban megfellebbezte a határozatot az IIHF fegyelmi bizottságánál, amely végül érvénytelenítette a januári döntést.

A fegyelmi bizottság megállapította, hogy a korábbi határozat jelenlegi formájában nem tartható fenn. Az ügyet visszautalták az IIHF tanácsához, amely a biztonsági, működési és sportszakmai szempontok újbóli elemzése alapján dönt majd az egyes versenyekről.

A folyamatot részben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) januári ajánlása indította el. Az olimpiai szervezet ebben arra szólította fel a sportági szövetségeket, hogy az ifjúsági nemzetközi versenyeken engedélyezzék az orosz és belarusz csapatok részvételét teljes nemzeti jelképeikkel, vagyis a saját zászlójukkal és himnuszukkal. Május elején a NOB azt is sürgette, hogy a belarusz sportolók ne semleges színekben, hanem a saját zászlójuk alatt versenyezhessenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jégkorong világában az NHL biztosaként tevékenykedő Gary Bettman februárban arról nyilatkozott, hogy a liga a 2028-as világkupával kapcsolatban a nemzetközi közösség álláspontját fogja követni Oroszország részvételét illetően. A tornát maga az NHL szervezi.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #ukrajna #oroszország #nemzetközi #világbajnokság #nob #háború #orosz-ukrán háború #jégkorong

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:47
13:32
13:03
12:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
2 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
3
3 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
2 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
1 napja
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 13:03
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:59
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
Agrárszektor  |  2026. május 30. 12:31
Komoly változást jelentettek be: ez vár a magyarokra szeptember 1-jétől