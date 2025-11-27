Neked is van SZÉP-kártyád? Erről jobb, ha tudsz: mostantól megváltozik a használata

A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a háborús infláció terheit a magyar családok számára, így a kártyával már nemcsak turisztikai és vendéglátási szolgáltatásokra, hanem alapvető élelmiszerekre is költhetnek.

A kormány rendeletben rögzítette, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyát 2026. április 30‑ig hideg élelmiszerek vásárlására is fel lehet használni.

Az intézkedés 2025. december 1‑jén lép hatályba, és pontosan meghatározza, mely üzletekben fogadható el a kártyás fizetés. A TEÁOR‑kódok alapján ide tartozik többek között az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, a zöldség‑gyümölcs, hús‑ és húskészítmény, hal, kenyér‑ és pékáru, valamint az egyéb élelmiszer‑üzletek.

A SZÉP‑kártya eddig elsősorban turisztikai, vendéglátási és szabadidős szolgáltatásokra volt felhasználható, a mostani módosítás átmeneti jelleggel bővíti a lehetőségeket.