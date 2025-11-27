Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Neked is van SZÉP-kártyád? Erről jobb, ha tudsz: mostantól megváltozik a használata
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a háborús infláció terheit a magyar családok számára, így a kártyával már nemcsak turisztikai és vendéglátási szolgáltatásokra, hanem alapvető élelmiszerekre is költhetnek.
A kormány rendeletben rögzítette, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyát 2026. április 30‑ig hideg élelmiszerek vásárlására is fel lehet használni.
Az intézkedés 2025. december 1‑jén lép hatályba, és pontosan meghatározza, mely üzletekben fogadható el a kártyás fizetés. A TEÁOR‑kódok alapján ide tartozik többek között az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, a zöldség‑gyümölcs, hús‑ és húskészítmény, hal, kenyér‑ és pékáru, valamint az egyéb élelmiszer‑üzletek.
A SZÉP‑kártya eddig elsősorban turisztikai, vendéglátási és szabadidős szolgáltatásokra volt felhasználható, a mostani módosítás átmeneti jelleggel bővíti a lehetőségeket.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400...
Decemberben az üzletlánc éves forgalmának több mint 10%-a realizálódik, ez az év egyik legforgalmasabb időszaka.
A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.
Új módszerrel nullázzák a magyarok bankszamláit: sorra tűnnek el a pénzek - aki erre rákattint, mindene odalesz
A közösségi médiában terjedő AI-videók és hamisított tartalmak nemcsak félretájékoztatnak - hanem drámaian növelik az online csalások kockázatát is.
Várhatóan nem emelnek a kereskedők a karácsonyfák árain. Mennyi lesz a három legnépszerűbb fenyőfajta ára 2025-ben?
Mivel a Black Friday igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat
A sok, első látásra kedvezményesnek tűnő ajánlat túlfogyasztásra is ösztönözhet - ez mostanában különösen érvényes.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Sokkal magasabb pénzromlást éreznek a középkorúak, mint amit a hivatalos számok tükröznek.
