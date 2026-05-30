Autókat rongáló és őrjöngő szurkolókat állítottak elő a rendőrök: körözött személyek is horogra akadtak az éjszaka

Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Korábban beszámoltunk róla, hogy este tömegverekedés alakult ki a két focicsapat szurkolói között a Király utcában. A szurkolói csoportok füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek.

Időközben a Budapesti Rendőrfőkapitányság jelezte, hogy az ügyben csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van.

A Bajnokok Ligája döntővel összefüggésben a rendőrök május 29-én, pénteken ezen kívül az alábbi intézkedéseket hajtották végre:

16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.

22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözését rendelték el. Kórházba vitték.

22 óra 30 körül a VI. kerület, Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.

23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.

Éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

A szombati eseményekről a BRFK hivatalos Facebook oldalán folyamatosan frissülő tájékoztatást ad.