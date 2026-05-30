Van oka az örömre Majkának: nagyon jó évet zárt a cége, 140 millió forint osztalékot vett ki belőle
Majoros Péter, azaz Majka cégének, a Dyma MM Kft.-nek a tavalyi évben csökkent az árbevétele, jelentősen csökkentek viszont az anyagjellegű ráfordítások. A zenész és műsorvezető 140 milliós osztalékot vett ki a vállalkozásából.
Majoros Péter, közismert nevén Majka cége is közzétette a 2025-ös üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját: ennek alapján pedig tavaly is rendkívül erős évet zárt Dyma MM Kft. nevű vállalkozása. Bár az árbevétel némileg visszaesett az előző évhez képest, a profitabilitás jelentősen javult, az adózott eredmény pedig látványosan megugrott.
A beszámoló szerint a társaság nettó árbevétele a 2024-es 783 millió forintról 721,5 millió forintra csökkent 2025-ben, ami nagyjából 8 százalékos visszaesést jelent. A cég ugyanakkor a költségoldalon komoly javulást tudott felmutatni, ami magasabb nyereséget eredményezett.
Az anyagjellegű ráfordítások 431,8 millió forintról 318,2 millió forintra estek vissza, vagyis több mint 113 millió forintos csökkenés látható ezen a soron; mindeközben a személyi jellegű ráfordítások enyhén emelkedtek, a korábbi 186,8 millió forint után tavaly már 193,3 millió forint szerepelt a beszámolóban.
Az üzemi tevékenység eredménye különösen erősre sikerült. A vállalkozás 2024-ben még 141,5 millió forintos üzemi eredményt könyvelt el, 2025-ben azonban ez már meghaladta a 200,6 millió forintot. A javulásban jelentős szerepe volt annak is, hogy az egyéb ráfordítások drasztikusan visszaestek: míg egy évvel korábban ezen a soron 17,3 millió forint szerepelt, addig tavaly már csak 4,5 millió forint.
A pénzügyi műveletek eredménye továbbra is negatív maradt, ugyanakkor ez érdemben nem rontotta a társaság beszámolójának összképét. Az adózás előtti eredmény 195 millió forintra nőtt, szemben az előző évi 136 millió forinttal. Kiderült az is, hogy a cég a tavalyi évben 2025-ben 177,7 millió forintos adózott eredményt ért el.
A társaság egyedüli tulajdonosa maga a zenész-műsorvezető, aki a taggyűlési döntés alapján 140 millió forint osztalékot vett fel a vállalkozásból.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
