Fiatal értékesítő mutatja töltő elektromos autóját az ügyfélnek.
Autó

Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről

Pénzcentrum
2025. november 6. 19:33

Októberben minden eddiginél több tisztán elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.

A zöld rendszámos járművek száma már közelíti a 96 ezret, így várhatóan még 2025-ben forgalomba áll a százezredik tisztán elektromos autó. A minisztérium szerint ez jól mutatja, hogy a környezetkímélő közlekedés egyre népszerűbb a magyar autósok körében.

A zöld rendszámos autók állománya tizenkétszeresére nőtt az évtized elejéhez képest, és 2023 őszétől számítva megduplázódott. Az idei év már most rekordot hozott: az első tíz hónapban több mint 25,5 ezer új e-autót regisztráltak, így a 2024-es év végére akár 30 ezer fölé is nőhet a bővülés.

A vállalati e-autó program is jelentős szerepet játszik a növekedésben. Eddig több mint 7000 cég kapott jóváhagyást, közülük több mint ötezren már meg is kapták az átlagosan 4,3 millió forintos támogatást. A program továbbra is elérhető, mivel a keretösszeget 40 milliárd forintra emelte a kormány.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a támogatási rendszer célja, hogy gyorsítsa a flottafiatalítást és csökkentse a közlekedés környezeti terhelését.
Címlapkép: Getty Images
