Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások januárban. A visszaesés fő oka a legnagyobb felvevőpiacok gyengélkedése és a benzines modellek iránti kereslet drasztikus zuhanása volt, miközben az elektromos és hibrid hajtásláncok tovább növelték piaci részesedésüket - írta a Portfolio.
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és az EFTA-országokban összesen 961 382 új személyautót helyeztek forgalomba az év első hónapjában. Ez 3,5 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A negatív trendet elsősorban a kulcsfontosságú piacok – Németország, Franciaország, Belgium és Lengyelország – gyengébb teljesítménye okozta. A legdrámaibb, 76 százalékos zuhanást azonban Norvégia könyvelte el.
A hajtásláncok tekintetében egyértelmű átrendeződés zajlik. A benzines autók iránti kereslet európai szinten 26 százalékkal esett vissza. Franciaországban majdnem a felére, Németországban pedig a harmadával csökkent az értékesítés. Ennek következtében a benzines járművek piaci részesedése egy év alatt közel egyharmadról alig egyötödre zsugorodott.
Ezzel párhuzamosan az alternatív hajtások térnyerése folytatódott. A tisztán elektromos autók (BEV) eladásai 14, a tölthető hibrideké (PHEV) 32, a hagyományos hibrideké (HEV) pedig 6 százalékkal nőttek. Ezek a kategóriák együttesen már a forgalomba helyezések 69 százalékát tették ki, ami jelentős előrelépés a tavalyi 59 százalékhoz képest.
A gyártók versenyében a kínai BYD emelkedett ki 165 százalékos eladásnövekedéssel, de a Stellantis és a Mercedes is bővülést tudott felmutatni. A Volkswagen, a BMW, a Renault és a Toyota viszont csökkenő számokat jelentett. A Tesla helyzete továbbra is nehéz: a márka immár zsinórban a tizenharmadik hónapja küzd csökkenő eladásokkal. Januárban 17 százalékkal kevesebb autót értékesítettek, mint egy évvel korábban.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az európai autóipar kilátásait számos tényező árnyékolja be. A hagyományos gyártóknak egyszerre kell megküzdeniük az olcsóbb kínai modellek támasztotta versennyel, a bizonytalan dekarbonizációs célokkal és a kiszámíthatatlan kereskedelmi környezettel. Ezt a helyzetet az amerikai vámpolitika körüli jogi viták is tovább bonyolítanak.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
Szombaton halálos kimenetelű munkabaleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén, ahol egy férfi vesztette életét daruzási munkálatok során.
Az állami támogatásban részesülő elektromosautó-gyártóknak garantálniuk kellene, hogy járműveik alkatrészeinek legalább 70 százaléka az Európai Unióból származzon.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-