Súlyos hír jött az európai autópiacról: sok helyen már beütött az összeomlás

Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások januárban. A visszaesés fő oka a legnagyobb felvevőpiacok gyengélkedése és a benzines modellek iránti kereslet drasztikus zuhanása volt, miközben az elektromos és hibrid hajtásláncok tovább növelték piaci részesedésüket - írta a Portfolio.

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és az EFTA-országokban összesen 961 382 új személyautót helyeztek forgalomba az év első hónapjában. Ez 3,5 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A negatív trendet elsősorban a kulcsfontosságú piacok – Németország, Franciaország, Belgium és Lengyelország – gyengébb teljesítménye okozta. A legdrámaibb, 76 százalékos zuhanást azonban Norvégia könyvelte el.

A hajtásláncok tekintetében egyértelmű átrendeződés zajlik. A benzines autók iránti kereslet európai szinten 26 százalékkal esett vissza. Franciaországban majdnem a felére, Németországban pedig a harmadával csökkent az értékesítés. Ennek következtében a benzines járművek piaci részesedése egy év alatt közel egyharmadról alig egyötödre zsugorodott.

Ezzel párhuzamosan az alternatív hajtások térnyerése folytatódott. A tisztán elektromos autók (BEV) eladásai 14, a tölthető hibrideké (PHEV) 32, a hagyományos hibrideké (HEV) pedig 6 százalékkal nőttek. Ezek a kategóriák együttesen már a forgalomba helyezések 69 százalékát tették ki, ami jelentős előrelépés a tavalyi 59 százalékhoz képest.

A gyártók versenyében a kínai BYD emelkedett ki 165 százalékos eladásnövekedéssel, de a Stellantis és a Mercedes is bővülést tudott felmutatni. A Volkswagen, a BMW, a Renault és a Toyota viszont csökkenő számokat jelentett. A Tesla helyzete továbbra is nehéz: a márka immár zsinórban a tizenharmadik hónapja küzd csökkenő eladásokkal. Januárban 17 százalékkal kevesebb autót értékesítettek, mint egy évvel korábban.

Az európai autóipar kilátásait számos tényező árnyékolja be. A hagyományos gyártóknak egyszerre kell megküzdeniük az olcsóbb kínai modellek támasztotta versennyel, a bizonytalan dekarbonizációs célokkal és a kiszámíthatatlan kereskedelmi környezettel. Ezt a helyzetet az amerikai vámpolitika körüli jogi viták is tovább bonyolítanak.