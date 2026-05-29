2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hobart, Tasmánia - 2019. március 20.: Honda márkakereskedés bemutatóterme.A Honda 2001-ben vált a második legnagyobb japán autógyártóvá.
Autó

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

Pénzcentrum
2026. május 29. 11:43

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt. A probléma a légzsákok szükségtelen kinyílásához vezethet - írta a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteki közleménye szerint az intézkedés összesen 98 892 járművet érint. A visszahívás kiterjed bizonyos Acura TLX és Accord Hybrid, valamint a 2022-es évjáratú Accord modellekre is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meghibásodás az első utasülés súlyérzékelőjéből ered, amely megrepedhet, és emiatt rövidzárlatot okozhat. Ennek következtében a légzsák olyan esetekben is működésbe léphet, amikor kikapcsolt állapotban kellene maradnia. Ez különösen balesetveszélyes lehet, ha például az anyósülésen gyermekülésben utazó csecsemő vagy kisgyermek tartózkodik. A hiba elhárítása érdekében a márkaszervizek díjmentesen kicserélik az érintett alkatrészeket.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #egyesült államok #termékvisszahívás #autógyár #autóipar #jármű #balesetveszély #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:44
12:32
12:02
11:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
2026. május 29.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
2 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 13:02
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 11:52
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
Agrárszektor  |  2026. május 29. 12:34
Megvan, ki fog felelni az állatjólétért Magyarországon a Tisza-kormányban