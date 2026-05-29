Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt. A probléma a légzsákok szükségtelen kinyílásához vezethet - írta a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteki közleménye szerint az intézkedés összesen 98 892 járművet érint. A visszahívás kiterjed bizonyos Acura TLX és Accord Hybrid, valamint a 2022-es évjáratú Accord modellekre is.

A meghibásodás az első utasülés súlyérzékelőjéből ered, amely megrepedhet, és emiatt rövidzárlatot okozhat. Ennek következtében a légzsák olyan esetekben is működésbe léphet, amikor kikapcsolt állapotban kellene maradnia. Ez különösen balesetveszélyes lehet, ha például az anyósülésen gyermekülésben utazó csecsemő vagy kisgyermek tartózkodik. A hiba elhárítása érdekében a márkaszervizek díjmentesen kicserélik az érintett alkatrészeket.