2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ikonikus magyar Parlament épülete a Duna mentén áll Budapesten, lenyűgöző gótikus stílusú építészetével, jellegzetes vörös kupolájával és díszes tornyaival. Ez a lélegzetelállító nevezetesség Európa egyik legszebb kormányzati
Gazdaság

Kiderült, miből gazdálkodtak a magyar pártok: valaki milliárdokat költött, más csúnyán ráfizetett a tavalyi évre

Pénzcentrum/MTI
2026. május 30. 12:03

Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció (DK), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), a Mi Hazánk Mozgalom, és a Momentum Mozgalom. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, a legkevesebbet az MKKP, ez utóbbi több mint 1,77 millió forint veszteséget könyvelt el a Hivatalos Értesítőben közzétett beszámolók szerint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A DK 2,7 milliárd forint, a Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint, az MKKP pedig 192,8 millió forint bevételt tüntetett fel 2025. évi pénzügyi kimutatásában, amely a Hivatalos Értesítő pénteki számában jelent meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavaly legtöbb költségvetési támogatást kapó DK bevétele 2,72 milliárd forint, kiadása 2,43 milliárd forint volt. A párt 268,6 millió forint központi költségvetési támogatást és 2,254 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjbevételként 26,99 millió, adományként 157,16 millió, egyéb bevételként 17,8 millió forint szerepel a kimutatásában. A párt 1,33 milliárd forintot fordított politikai tevékenységre, 880,719 millió forintot működési kiadásokra, 92,314 millió forintot eszközbeszerzésre.

A KDNP 1,178 milliárd forint bevételt és 554,5 millió forint kiadást mutatott ki. A párt központi költségvetési támogatása 160,5 millió forint, országgyűlési képviselőcsoportjának állami támogatása 950 millió forint volt. Tagdíjból 5,5 millió, adományokból 19,12 millió, egyéb bevételből 43 millió forint folyt be. A kiadások között a legnagyobb tétel a működési kiadás volt 477,9 millió forinttal, politikai tevékenységre 40 millió, eszközbeszerzésre 35,6 millió forintot fordítottak.

A tavaly veszteséges MKKP 192,8 millió forint bevételt és 194,5 millió forint kiadást mutatott ki, vagyis kiadásai mintegy 1,77 millió forinttal haladták meg bevételeit. A párt tagdíjbevételt és frakciótámogatást nem tüntetett fel, központi költségvetési támogatása 54,7 millió forint volt. Adományokból 97,3 millió, egyéb bevételből 40,7 millió forint érkezett. Politikai tevékenységre 94 millió, működésre 28,9 millió, egyéb kiadásokra 69,2 millió forintot számoltak el.

Kapcsolódó cikkeink:

A Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint bevételt és 648,3 millió forint kiadást közölt. A párt központi költségvetési támogatása 183,1 millió forint, frakciótámogatása 475 millió forint volt. Tagdíjból 6,1 millió, adományokból 31,9 millió forint érkezett. A párt 441,289 millió forintot számolt el politikai tevékenység kiadásaként, 99,294 millió forintot támogatásként egyéb szervezeteknek, működésre pedig 71,18 millió forintot költött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint bevételt és 1,1 milliárd forint kiadást közölt. A párt 185,1 millió forint központi költségvetési támogatást és 1,24 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjakból 45,27 millió, adományokból 14,25 millió, egyéb bevételből 27,8 millió forintja származott. A kiadások közül a működési kiadás volt a legnagyobb tétel 736,2 millió forinttal, politikai tevékenységre 328 millió, más szervezetek támogatására 28,7 millió forintot fordítottak.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #pénzügyek #költségvetés #gazdaság #bevétel #beszámoló #veszteség #állami #politika #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:03
11:47
11:34
11:06
10:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 29. 16:57
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 30. 11:10
Elbocsátások közepette 2,1 milliárdos osztalékot vesz ki Varga Zoltán, a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosa
A HVG kiszúrta, hogy néhány nappal ezelőtt újabb, ezúttal 2,1 milliárd forint összegű osztalékot sza...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 29. 20:21
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Bankmonitor  |  2026. május 29. 18:19
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt...
iO Charts  |  2026. május 29. 10:01
AMD részvény: a chipgyártás második felvonása 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az AMD részvény az elmúlt öt évben közel ötszörösére nőtt, a cég...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
2
2 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
3
19 órája
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
4
1 hete
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
5
1 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:59
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:32
Van oka az örömre Majkának: nagyon jó évet zárt a cége, 140 millió forint osztalékot vett ki belőle
Agrárszektor  |  2026. május 30. 11:31
Elképesztő, ami a magyar és ukrán földeken történik: így lehet nagyot kaszálni?