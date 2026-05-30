Kijöttek a friss számok: brutálisat kaszált idén a Győr és a Fradi Európában
Kijöttek a friss számok: brutálisat kaszált idén a Győr és a Fradi Európában

2026. május 30. 11:47

A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.

A 2025/26-os klubidény végére már jól látszik, mely klubok profitáltak a legtöbbet az UEFA új pénzdíjrendszeréből. A Football Coefficient folyamatosan frissített kimutatása szerint az Arsenal végzett az élen az európai kupaszereplésből származó bevételek rangsorában, megelőzve a Bajnokok Ligája címvédőjét, a Paris Saint-Germaint és a Bayern Münchent is. A lista az UEFA által kiosztott pénzdíjakat tartalmazza, a később újraosztott market pool összegek nélkül.

Azt persze fontos hozzátenni, hogy a lista első két helyezettje, az Arsenal és a PSG esetében az összegek még nem véglegesek. A két csapat ma este vívja a BL-döntőt Budapesten: a győztes csapat 25 millióval gazdagodik. A londoni klub eddig 105,5 millió eurót gyűjtött össze a szezon során, ami több mint 10 millió euróval haladja meg a PSG 95,2 millió eurós bevételét.

A dobogó harmadik fokára a Bayern München állhatott fel 84,5 millió euróval. A legjobb tízbe kizárólag a kontinens legerősebb bajnokságainak csapatai fértek be, bár a portugál Sporting CP hetedik helye így is figyelemre méltó teljesítmény - persze ebben benne van, hogy a portugál klub minden várakozásra rácáfolva a negyeddöntőig menetelt a BL-ben.

A 2025/26-os szezon tíz legtöbbet kereső klubja az európai kupákban:

  1. Arsenal – 105,50 millió euró
  2. Paris Saint-Germain – 95,16 millió euró
  3. Bayern München – 84,47 millió euró
  4. Atlético Madrid – 75,13 millió euró
  5. Liverpool – 66,95 millió euró
  6. Barcelona – 64,86 millió euró
  7. Sporting CP – 64,31 millió euró
  8. Real Madrid – 63,06 millió euró
  9. Tottenham Hotspur – 53,33 millió euró
  10. Chelsea – 52,08 millió euró.

Az első tízbe nem fért be (11. helyen végzett) a Manchester City: 51,5 millió euróig jutott a klub, miközben a legjobb tíz csapat közül nyolc átlépte az 50 millió eurós határt.

15 millió eurót kaszált a Fradi

Magyar szempontból a Ferencváros szereplése emelkedett ki. A zöld-fehérek azzal, hogy az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutottak, és összesen 15,2 millió euró UEFA-bevételt könyvelhettek el.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem.

A pénz jelentős része a ligaszakasz-szereplésből, a győzelmekért és döntetlenekért járó prémiumokból, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában történt búcsú kompenzációjából származott. A Ferencváros bevétele önmagában a magyar klubok számára jutó teljes UEFA-pénzdíj több mint négyötödét adta.

Győri bravúr: több mint egymillió euró cseng a kasszában

A nemzetközi porondra visszatérő Győri ETO a Konferencia-liga selejtezőiben egészen a rájátszásig menetelt. A klub végül az osztrák Rapid Wien ellen búcsúzott, de a menetelés így is 1,275 millió eurós UEFA-bevételt eredményezett. Ez az összeg három selejtezőkör részvételi díjából és a playoffkörös kiesésért járó bónuszból állt össze.

Bár ez természetesen messze elmarad a kontinens elitklubjainak tíz- és százmilliós bevételeitől, a győriek számára így is jelentős forrást jelenthet a következő idény keretének megerősítéséhez és a klub további építkezéséhez. A lista országos összesítése szerint a magyar klubok együttesen valamivel több mint 18 millió eurót gyűjtöttek az idei európai kupaszezonban, amivel Magyarország a 22. helyen végzett az országok bevételi rangsorában.
