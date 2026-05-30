Kijöttek a friss számok: brutálisat kaszált idén a Győr és a Fradi Európában

A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.

A 2025/26-os klubidény végére már jól látszik, mely klubok profitáltak a legtöbbet az UEFA új pénzdíjrendszeréből. A Football Coefficient folyamatosan frissített kimutatása szerint az Arsenal végzett az élen az európai kupaszereplésből származó bevételek rangsorában, megelőzve a Bajnokok Ligája címvédőjét, a Paris Saint-Germaint és a Bayern Münchent is. A lista az UEFA által kiosztott pénzdíjakat tartalmazza, a később újraosztott market pool összegek nélkül.

Azt persze fontos hozzátenni, hogy a lista első két helyezettje, az Arsenal és a PSG esetében az összegek még nem véglegesek. A két csapat ma este vívja a BL-döntőt Budapesten: a győztes csapat 25 millióval gazdagodik. A londoni klub eddig 105,5 millió eurót gyűjtött össze a szezon során, ami több mint 10 millió euróval haladja meg a PSG 95,2 millió eurós bevételét.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.29.

A dobogó harmadik fokára a Bayern München állhatott fel 84,5 millió euróval. A legjobb tízbe kizárólag a kontinens legerősebb bajnokságainak csapatai fértek be, bár a portugál Sporting CP hetedik helye így is figyelemre méltó teljesítmény - persze ebben benne van, hogy a portugál klub minden várakozásra rácáfolva a negyeddöntőig menetelt a BL-ben.

A 2025/26-os szezon tíz legtöbbet kereső klubja az európai kupákban:

Az első tízbe nem fért be (11. helyen végzett) a Manchester City: 51,5 millió euróig jutott a klub, miközben a legjobb tíz csapat közül nyolc átlépte az 50 millió eurós határt.

15 millió eurót kaszált a Fradi

Magyar szempontból a Ferencváros szereplése emelkedett ki. A zöld-fehérek azzal, hogy az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutottak, és összesen 15,2 millió euró UEFA-bevételt könyvelhettek el.

A pénz jelentős része a ligaszakasz-szereplésből, a győzelmekért és döntetlenekért járó prémiumokból, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában történt búcsú kompenzációjából származott. A Ferencváros bevétele önmagában a magyar klubok számára jutó teljes UEFA-pénzdíj több mint négyötödét adta.

Győri bravúr: több mint egymillió euró cseng a kasszában

A nemzetközi porondra visszatérő Győri ETO a Konferencia-liga selejtezőiben egészen a rájátszásig menetelt. A klub végül az osztrák Rapid Wien ellen búcsúzott, de a menetelés így is 1,275 millió eurós UEFA-bevételt eredményezett. Ez az összeg három selejtezőkör részvételi díjából és a playoffkörös kiesésért járó bónuszból állt össze.

Bár ez természetesen messze elmarad a kontinens elitklubjainak tíz- és százmilliós bevételeitől, a győriek számára így is jelentős forrást jelenthet a következő idény keretének megerősítéséhez és a klub további építkezéséhez. A lista országos összesítése szerint a magyar klubok együttesen valamivel több mint 18 millió eurót gyűjtöttek az idei európai kupaszezonban, amivel Magyarország a 22. helyen végzett az országok bevételi rangsorában.