Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Kijöttek a friss számok: brutálisat kaszált idén a Győr és a Fradi Európában
A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.
A 2025/26-os klubidény végére már jól látszik, mely klubok profitáltak a legtöbbet az UEFA új pénzdíjrendszeréből. A Football Coefficient folyamatosan frissített kimutatása szerint az Arsenal végzett az élen az európai kupaszereplésből származó bevételek rangsorában, megelőzve a Bajnokok Ligája címvédőjét, a Paris Saint-Germaint és a Bayern Münchent is. A lista az UEFA által kiosztott pénzdíjakat tartalmazza, a később újraosztott market pool összegek nélkül.
Azt persze fontos hozzátenni, hogy a lista első két helyezettje, az Arsenal és a PSG esetében az összegek még nem véglegesek. A két csapat ma este vívja a BL-döntőt Budapesten: a győztes csapat 25 millióval gazdagodik. A londoni klub eddig 105,5 millió eurót gyűjtött össze a szezon során, ami több mint 10 millió euróval haladja meg a PSG 95,2 millió eurós bevételét.
A dobogó harmadik fokára a Bayern München állhatott fel 84,5 millió euróval. A legjobb tízbe kizárólag a kontinens legerősebb bajnokságainak csapatai fértek be, bár a portugál Sporting CP hetedik helye így is figyelemre méltó teljesítmény - persze ebben benne van, hogy a portugál klub minden várakozásra rácáfolva a negyeddöntőig menetelt a BL-ben.
A 2025/26-os szezon tíz legtöbbet kereső klubja az európai kupákban:
- Arsenal – 105,50 millió euró
- Paris Saint-Germain – 95,16 millió euró
- Bayern München – 84,47 millió euró
- Atlético Madrid – 75,13 millió euró
- Liverpool – 66,95 millió euró
- Barcelona – 64,86 millió euró
- Sporting CP – 64,31 millió euró
- Real Madrid – 63,06 millió euró
- Tottenham Hotspur – 53,33 millió euró
- Chelsea – 52,08 millió euró.
Az első tízbe nem fért be (11. helyen végzett) a Manchester City: 51,5 millió euróig jutott a klub, miközben a legjobb tíz csapat közül nyolc átlépte az 50 millió eurós határt.
15 millió eurót kaszált a Fradi
Magyar szempontból a Ferencváros szereplése emelkedett ki. A zöld-fehérek azzal, hogy az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutottak, és összesen 15,2 millió euró UEFA-bevételt könyvelhettek el.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A pénz jelentős része a ligaszakasz-szereplésből, a győzelmekért és döntetlenekért járó prémiumokból, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában történt búcsú kompenzációjából származott. A Ferencváros bevétele önmagában a magyar klubok számára jutó teljes UEFA-pénzdíj több mint négyötödét adta.
Győri bravúr: több mint egymillió euró cseng a kasszában
A nemzetközi porondra visszatérő Győri ETO a Konferencia-liga selejtezőiben egészen a rájátszásig menetelt. A klub végül az osztrák Rapid Wien ellen búcsúzott, de a menetelés így is 1,275 millió eurós UEFA-bevételt eredményezett. Ez az összeg három selejtezőkör részvételi díjából és a playoffkörös kiesésért járó bónuszból állt össze.
Bár ez természetesen messze elmarad a kontinens elitklubjainak tíz- és százmilliós bevételeitől, a győriek számára így is jelentős forrást jelenthet a következő idény keretének megerősítéséhez és a klub további építkezéséhez. A lista országos összesítése szerint a magyar klubok együttesen valamivel több mint 18 millió eurót gyűjtöttek az idei európai kupaszezonban, amivel Magyarország a 22. helyen végzett az országok bevételi rangsorában.
Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.
A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - ám csak akkor, ha régi barátja, Florentino Pérez marad a klub elnöke.
A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára.
Az Arsenal német csatára szerint csapata az 2021-es Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni
A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.
Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról.
Itt a bejelentés: elcsábította a Fradi a bajnok győriek edzőjét, Budapesten folytatja Borbély Balázs
Borbély Balázs a Fradi edzője lesz a következő szezonban, az ETO csalódott a döntés miatt, de elfogadta azt.
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel.
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, a londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért.
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Összegyűjtünk nyolc budapesti helyet, ahol óriáskivetítőn követheted a budapesti BL-finálét.
Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten.
A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe
Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe.
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.