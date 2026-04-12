Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt

A Pénzcentrum ezen a héten is számos érdekes témáról írt. Foglalkoztunk a lakásbiztosításokkal, a tavaszi nagytakarítással többek között, de nem hagytuk szó nélkül azt sem, hogy akár több százezret kereshet valaki az egyik élelmiszerláncnál.

Ezen a héten a topkeresetek mellett szóba hoztuk még a kertészkedést, a filmeket és a tavaszi nagytakarítást egyaránt. Léssuk, mik voltak a leginkább kedvelt cikkeink, elemzéseink a Pénzcentrumon, itt ismt egy csokorba gyűjtöttük őket. Olvasd el, ha lemaradtál!

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Tavasszal, amikor ébred a természet, a külterületeken és az erdei utak mentén az olvadó hó alól előtűnnek az illegális szemétkupacok. Nincs ez másként a nyugati határ széli Jákon sem, ahol a határban három hatalmas, használaton kívüli gabonasilóban gyűlt össze az odahordott hulladék. Hiába próbálkozott éveken át a falu az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar applikáció és a bejelentés maradt. Mi is ott jártunk, amikor a polgármester bejelentette a szeméthalmokat, aztán beszéltünk az Energiaügyi Minisztériummal, ami ezeket a bejelentéseket kezeli. Végigkísértük az ügyet, fotókkal dokumentáltuk a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.

Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat

A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött. A Német Autóklub ezért objektív módszert dolgozott ki, amely az autók műszaki minőségét és aktuális piaci árát kombinálva állít fel összehasonlítható rangsort. Az elemzés több mint 170 modell hároméves példányaira épül, és árkategóriánként mutatja meg a legjobb választásokat - a városi kisautóktól egészen a középkategóriás elektromos modellekig.

Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki

A közönség egyre gyakrabban választ magyar filmeket és sorozatokat, miközben a hazai alkotások külföldön is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A friss számok, a kiugró nézettségi sikerek és a nemzetközi jelenlét erősödése mögött tudatos iparági építkezés rajzolódik ki, amely új pályára állíthatja a magyar film jövőjét.

Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében

Bár az emberi érzékszervekre és ösztönökre építő megoldások már jóval az online korszak előtt is jelen voltak a reklám- és médiavilágban, a közösségi média megjelenésével ez a logika új szintre lépett. Az addig szórványos figyelemmegragadási technikák rendszerszintűvé váltak, és szinte észrevétlenül épültek be a mindennapi digitális működésünkbe. De pontosan milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől? Mi áll annak hátterében, hogy a végtelen görgetés, a rövid videók és a kiszámíthatatlan tartalomfolyam ennyire erősen magához láncolja a felhasználókat? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Kiss Lőrinccel, a Budapesti Metropolitan Egyetem Media Design képzésének oktatójával készült interjúnkban.

Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni

A lakásbiztosítások piaca 2025 végére új szakaszba lépett: miközben az átlagos díjak alig változtak, a fedezetek értéke látványosan nőtt. Az MNB legfrissebb adatai szerint az éves átlagdíj országosan 64 ezer forint körül alakul, a budapesti és vidéki különbségek pedig mérsékeltek maradtak. A háttérben azonban jelentős átrendeződés zajlik: egyre többen választanak teljeskörű biztosítást, nő a szerződések frissítési aránya, és erősödik a tudatos döntéshozatal. Közben a kárráfordítások gyorsabban emelkednek, mint a díjak, ami a kockázatok növekedésére és a szélesebb fedezetek iránti igényre utal.

Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy. A gyors bővülés főként a Közel-Keleten és Afrikában koncentrálódik, míg Kelet-Közép-Európát tartós népességcsökkenés jellemzi. Magyarország ugyan nem tartozik a legrosszabb helyzetű országok közé, de a trendek itt is egyértelműen negatívak. Ráadásul a hosszú távú kilátások még borúsabbak: az ENSZ szerint a század végére több mint kétmillióval csökkenhet a lakosság. Ez alapjaiban formálhatja át az ország gazdasági és társadalmi szerkezetét.

Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek

Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat: egy év alatt a citrom és az arany ékszerek pedig 30 százalék körüli drágulást hoztak. És nem csak éves szinten látszanak a kilengések: egyetlen hónap alatt a paradicsom 7 százalékkal, a gázolaj több mint 6 százalékkal drágult. Az átlagos értékek tehát továbbra is elfedhetik, mennyire durva áremelkedések vannak egyes termékeknél.

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

A magyar munkaerőpiac legnagyobb szereplői nemcsak árbevételük, hanem foglalkoztatási hatásuk miatt is meghatározók. Új cikksorozatunkban ezeket a vállalatokat vesszük sorra, hogy átfogó képet adjunk arról, hol és milyen feltételek mellett dolgozik a legtöbb ember az országban. A Magyar Posta bemutatása után cikksorozatunk második részében a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-ről lesz szó, mely közel 14 ezer munkavállalójával jelenleg az ország ötödik legnagyobb munkaadója. Az előző cikkhez hasonlóan most is megnéztük, hogy a cégnél hogy alakultak a bérek és a létszám az elmúlt években, és hogy jelenleg milyen fizetésre és plusz juttatásokra számíthatunk, ha a SPAR-nál szeretnénk elhelyezkedni.

Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt

A tavaszi nagytakarítás sokak számára évről évre visszatérő feladat, de egyre többen döntenek úgy, hogy inkább szakemberekre bízzák az otthonuk tisztítását. Mindez nem meglepő, hiszen az igazán alapos nagytakarítás akár több napot is igénybe vehet és rengeteg energiát is felemészt. A takarítószolgáltatások igénybevétele ugyanakkor nem olcsó. Attól függően, hogy mit kérünk és mekkora ingatlanról van szó, a fizetendő összeg meglepően borsos lehet. Megnéztük, milyen árakkal kell számolnunk ma, ha idén nem magunk állunk neki a nagytakarításnak.

Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész

Az elmúlt hetek alaposan megtépázták a kerteket: a tartós erős szél és a szokatlanul hűvös időjárás miatt sok vidéki portán elmaradtak a megszokott tavaszi munkák. De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő? Erről kérdeztük Kósa Dániel kertészmérnököt.