Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni

A lakásbiztosítások piaca 2025 végére új szakaszba lépett: miközben az átlagos díjak alig változtak, a fedezetek értéke látványosan nőtt. Az MNB legfrissebb adatai szerint az éves átlagdíj országosan 64 ezer forint körül alakul, a budapesti és vidéki különbségek pedig mérsékeltek maradtak. A háttérben azonban jelentős átrendeződés zajlik: egyre többen választanak teljeskörű biztosítást, nő a szerződések frissítési aránya, és erősödik a tudatos döntéshozatal. Közben a kárráfordítások gyorsabban emelkednek, mint a díjak, ami a kockázatok növekedésére és a szélesebb fedezetek iránti igényre utal.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb lakásbiztosítási-indexe alapján a lakott, teljeskörűen, ingatlanra és ingóságra egyaránt kiterjedő fedezettel rendelkező ingatlanok esetében a budapesti és a vidéki díjak között csak kisebb különbség látszik. Budapesten az átlagos éves díj 61,5 ezer forint volt 2025 IV. negyedévében, míg a fővároson kívül 65 ezer forint körül alakult. Országos szinten az átlagdíj 64,4 ezer forintot tett ki.

Negyedéves alapon az átlagdíj 0,1 százalékkal mérséklődött, ami összefügg a lakásbiztosítási kampánnyal és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásával. Éves összevetésben 1,8 százalékos növekedés történt, ami elmarad a fedezetek 11 százalékos bővülésétől, így az ár-érték arány javult. A 70 millió forintos rögzített biztosítási összeg mellett számolt díj egy év alatt 7 százalékkal csökkent, ami azt mutatja, hogy a magasabb díjakért cserébe szélesebb fedezetet kaptak az ügyfelek, így mérséklődhetett az alulbiztosítottság.

A kárráfordítások is emelkedtek, részben a nyári viharok miatt. Az egy szerződésre jutó kárösszeg éves alapon 17 százalékkal nőtt. A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások esetében az átlagdíj 19 százalékkal alacsonyabb, miközben a kárráfordítás 8 százalékkal kedvezőbb, így a szolgáltatási szint 13 százalékkal magasabb.

A mintegy 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi lakásbiztosítás 83 százaléka teljeskörű fedezetet nyújt, ami körülbelül 2,5 millió szerződést jelent. A biztosított négyzetméterár Budapesten 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot. A társasházbiztosítások több mint 1,7 millió albetétet fednek le, ezek 52 százaléka a fővárosban található. Az ilyen konstrukciók éves átlagdíja országosan 26,3 ezer forint, Budapesten 29,6 ezer forint.

A csak ingóságra kötött biztosítások száma eléri a 379 ezret, ezek átlagos éves díja 25 ezer forint körül alakul. Nem lakott ingatlanokra is kötnek szerződéseket, ezek száma 209 ezer, és többségük a fővároson kívül található.

Mint az MNB adatai alapján látható, a díjemelkedés ütemét meghaladta a kárráfordítás növekedése, melynek kiugró értéke vélhetően, a nyári viharok következménye.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

A 2025 IV. negyedéves adatok alapján a lakásbiztosítási piacon egyértelműen a teljeskörű fedezet dominál. Országosan több mint 2,5 millió ilyen szerződés van, ami messze a legnagyobb állomány. Ezek átlagdíja 64,4 ezer forint, ami magasabb a részleges fedezetű konstrukciókhoz képest, ugyanakkor a biztosítási összeg is kiemelkedő, meghaladja a 72 millió forintot.

A csak ingatlanra kötött biztosítások díja országosan 41,8 ezer forint körül alakul, míg a csak ingóságra szóló szerződések ennél jóval olcsóbbak, átlagosan 25 ezer forint alatt maradnak. Ez jól mutatja, hogy az ingóságok külön biztosítása alacsonyabb kockázati szinthez kapcsolódik, illetve kisebb fedezeti összegekkel jár.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások díja vegyes képet mutat. A teljeskörű MFO (Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás) konstrukciók átlagdíja 52,4 ezer forint, ami alacsonyabb a hagyományos teljeskörű biztosításokénál, miközben a biztosítási összeg még magasabb is, közel 79,3 millió forint. Ez arra utal, hogy ezek a termékek ár-érték arányban versenyképesebbek. A részleges MFO-konstrukciók viszont jóval kisebb darabszámban vannak jelen a piacon.

A társasházbiztosítással fedezett albetétek külön kategóriát jelentenek. Ezek száma országosan meghaladja az 1,7 milliót, Budapesten pedig 900 ezer fölött van. Az átlagos díj ezeknél alacsonyabb, 26-30 ezer forint közötti, ami abból adódik, hogy a biztosítás kollektív formában működik.

Rengeteg tényezőn áll a havidíj

A lakásbiztosítások díjának alakulását nemcsak piaci trendek, hanem az egyes szerződések mögötti konkrét kockázatok és fedezetek is meghatározzák. A biztosítók díjképzése több tényező együttes hatásán alapul, amelyek közül az egyik legfontosabb a biztosítási összeg nagysága és a választott szolgáltatási kör.

A Groupama Biztosító a Pénzcentrumnak írt válaszában azt írta, hogy a díj egyik kulcseleme a biztosítási összeg, amely ideális esetben az ingatlan újjáépítési, illetve az ingóságok újrabeszerzési értékéhez igazodik. Ezt több tényező befolyásolja, például az ingatlan alapterülete, elhelyezkedése, építőanyaga és műszaki állapota. Emellett az ingóságok köre és értéke is érdemben hat a fizetendő díjra.

Fontos szerepe van a földrajzi kockázatoknak is. A díj magasabb lehet olyan területeken, ahol nagyobb a természeti károk esélye, például árvízveszélyes térségekben vagy gyakran vihar sújtotta régiókban. Kisebb mértékben, de számít az is, hogy az ügyfél milyen módon fizeti a díjat, illetve milyen csatornán tart kapcsolatot a biztosítóval.

A díjszintet jelentősen befolyásolja a választott fedezeti kör. Az alapbiztosítások általában kiterjednek az elemi és klimatikus károkra, például viharra, felhőszakadásra, árvízre vagy földrengésre, továbbá a gyakori káreseményekre, mint a csőtörés vagy az üvegtörés. Ezek mellett jellemzően tartalmaznak felelősségbiztosítást, sok esetben balesetbiztosítással kiegészítve.

A kiegészítő biztosítások egyre nagyobb szerepet kapnak. Ide tartoznak például a balesetbiztosítások, asszisztenciaszolgáltatások, műtéti térítések vagy akár a háziállatok betegségeire vonatkozó fedezetek. A Groupama tapasztalata szerint a kárigények mintegy egyharmada már ilyen, az ingatlanon túlmutató szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

A biztosító felhívta a figyelmet az év eleji felmérésére is, amely alapján az derült ki, hogy már nem az alacsony díj a fő döntési szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors ügyintézés. Csökkent az érdeklődés a kampányok iránt, ugyanakkor nőtt az aktív és tudatos ügyfelek aránya. Egyre többen frissítik a régi szerződéseiket, ami mérsékli az alulbiztosítottságot. A három évnél régebbi és a tíz évnél idősebb szerződések aránya is visszaesett, miközben azok száma is csökkent, akik soha nem módosították a biztosításukat.

A biztosítók szerint ma már az a kulcs, hogy a szerződés naprakész legyen. Az ingatlanárak és az építési költségek emelkedése miatt a régi biztosítások könnyen alulbiztosítottá válhatnak, ami egy káreseménynél komoly veszteséget okozhat.

A lakásbiztosítás díját több tényező alakítja, ezek közül kiemelt szerepe van az ingatlan értékének és a választott fedezeteknek. A K&H Biztosító tájékoztatása szerint a díj meghatározásakor számít az alapterület, az újjáépítési érték, az építés éve és szerkezete, valamint az ingatlan elhelyezkedése. Az ingóságok értéke és a választott fedezeti kör szintén jelentős hatással van az éves díjra.

A díjat különféle kedvezmények is módosíthatják. Ilyen például a díjfizetés módja és gyakorisága, az ingatlan energetikai besorolása vagy egy aktuális kampány. A K&H szerint a végső díjszint széles sávban mozog, mivel az ügyfelek igényei, az ingatlan jellemzői és a fedezeti struktúra eltérő.

Az alapfedezetek között szerepelnek a tűz- és elemi károk, például földmozgás, árvíz, felhőszakadás, vihar vagy vezetéktörés, emellett az üvegtörés és a felelősségbiztosítás is. Ezekhez választhatók kiegészítő fedezetek, amelyekkel a biztosítás személyre szabható.

A K&H Biztosító online felületein, például a honlapon vagy a mobilbankban egyszerűen kiszámolható a biztosítás díja néhány adat megadásával. Aki részletesebben szeretné összeállítani a biztosítását, személyesen is megteheti az ügyfélpontokon vagy a biztosító képviselőinél.

A különböző lakástípusok díja eltér. A panellakásoknál általában alacsonyabb díj jellemző, míg a családi házaknál magasabb, főként a nagyobb alapterület és az összetettebb kockázatok miatt. A földrajzi elhelyezkedés is számít, Budapest és a vidéki települések között eltérések lehetnek, amit az ingatlanértékek és a helyi kockázatok indokolnak.