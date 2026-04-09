Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt

A tavaszi nagytakarítás sokak számára évről évre visszatérő feladat, de egyre többen döntenek úgy, hogy inkább szakemberekre bízzák az otthonuk tisztítását. Mindez nem meglepő, hiszen az igazán alapos nagytakarítás akár több napot is igénybe vehet és rengeteg energiát is felemészt. A takarítószolgáltatások igénybevétele ugyanakkor nem olcsó. Attól függően, hogy mit kérünk és mekkora ingatlanról van szó, a fizetendő összeg meglepően borsos lehet. Megnéztük, milyen árakkal kell számolnunk ma, ha idén nem magunk állunk neki a nagytakarításnak.

A tavaszi nagytakarítás számos kultúrában jelen van, hagyománya egészen az ókorig nyúlik vissza. A takarítás ilyenkor nemcsak a ház vagy a lakás tisztasága miatt fontos, hanem szimbolikus jelentéssel is bír: egyfajta újrakezdést jelképez, amikor megszabadulunk azoktól a felesleges dolgoktól, amelyek az elmúlt hónapokban felhalmozódtak, és újrarendezzük a környezetünket – foglalta össze a National Geographic.

A takarításnak a mentális egészségre is pozitív hatással bír, segít a jelenben maradni, ismétlődő mozdulatai hasonló hatást gyakorolnak, mint a meditáció, így a feszültséget és a szorongást is oldhatja. Ugyanakkor egy teljes lakás vagy ház alapos kitakarítása akár több napot is igénybe vehet, amit sokan nem tudnak vállalni, mert nincs elég idejük vagy energiájuk ennyit foglalkozni a takarítással. Itt jönnek képbe a különböző takarító cégek és szolgáltatások, akiket felbérelhetünk akár egy alkalomra is, hogy szép és tiszta környezetet varázsoljanak az otthonunkba.

A szolgáltatás igénybevételének az egyik legnagyobb előnye – azon túl, hogy időt nyerünk vele –, hogy a takarítást olyanok végzik, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak. A szakemberek munkája általában alaposabb és hatékonyabb, ráadásul professzionális eszközparkkal és tisztítószerekkel dolgoznak, amelyek olyan szennyeződésekkel is elbírnak, amiket házilag esetleg nehéz lenne eltávolítani. A cégek általában gondoskodnak is ezekről a minőségi takarítószerekről, eszközökről és gépekről, tehát nekünk nem kell külön tisztítószereket beszerezni és az eszközöket karbantartani.

Fontos előny még, hogy a takarítási szolgáltatás általában rugalmasan alakítható az igényekhez. Lehet egyszeri takarítást kérni, de akár rendszeres, heti vagy havi takarítást is rendelhetünk, így a saját költségvetéséhez igazíthatjuk a szolgáltatást. Emellett számos egyéni kérés is megfogalmazható, például ha valaki kifejezetten környezetbarát, bio tisztítószereket szeretne használni az otthonában, arra is sok szolgáltatónál van lehetőség.

Ezek az árak ma a piacon

Az alábbiakban most néhány szolgáltató árajánlatát néztük meg, hogy reális képet kapjunk arról, milyen költségekkel számolhatunk a piacon. Bár az egyes cégek díjszabása nagyon eltérő is lehet, az ajánlatok jól mutatják, milyen árszinten mozog jelenleg egy alapos tavaszi nagytakarítás.

A takarítószolgáltatások árait több tényező is befolyásolja. Meghatározó, hogy pontosan milyen munkát kérünk, mi a takarítás időpontja (hétvégén extra díjakat számolhatnak fel), mekkora ingatlanról van szó, hány szobát kell kitakarítani (hiszen nem mindegy, hogy egy garzonlakást vagy egy többszintes családi házat kell kitakarítani), milyen a szennyeződés mértéke és milyen extra igényeink merülnek fel. A szolgáltatók díjszabásában mindezek mellet az is fontos tényező, hogy hány takarító dolgozik a helyszínen, és mennyi időt vesz igénybe a munka, hiszen általában a takarítók óradíjban dolgoznak.

Mindezek miatt ezért érdemes előre tisztában lenni a várható költségekkel, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. Nézzük most meg tehát, milyen árakkal lehet számolni a tavaszi nagytakarítás esetében.

Az egyik fővárosi szolgáltató kisebb takarítást 35 ezer forinttól vállal. Ebbe a fürdő, a wc és a konyha takarítása tartozik bele, valamint a portörlés, a porszívózás és a felmosás. Nagytakarítást óránként 5500 forinttól vállalnak, mely az előbb felsoroltakon túl még tartalmazza az ablakok, a redőnyök, a radiátorok és az ajtók tisztítását is. Lehetőség van rendszeres takarítást is kérni, amely 15 ezer forinttól elérhető náluk.

Egy másik, szintén budapesti szolgáltatónál az alap óradíj 5600 forint, de a legkisebb takarítás is minimum 4 munkaórát jelent. Ez a wc, a fürdőszoba és a konyha takarítását foglalja magába, tartalmazva mindenhol a vízkőtelenítést is, emellett pedig a teljes lakásban portalanítanak, porszívóznak és fel is mosnak. A nagytakarítás esetén ígéretük szerint lakás minden szegletét leportalanítják és megtisztítják a szennyeződésektől, tehát a mozdítható bútorok mögött is kitakarítanak, valamint a szekrények tetejét, polcait és fiókjait is kitörlik, emellet pedig az ablakokat és az ajtókat is megtisztítják. Utóbbi szolgáltatás természetesen költségesebb is, bár az óradíj megegyezik, a munkaórák száma több.

Ennyibe kerül a teljes tavaszi nagytakarítás

Fontos azt is megemlíteni, hogy a tavaszi nagytakarítás általában jóval komplexebb, mint egy heti takarítás. Ilyenkor érdemes lehet a kárpitokat, a szőnyegeket, a sütőt, a hűtőt és akár a kisebb konyhai gépeket is kitisztíttatni. Kiegészítő szolgáltatásként a cégek általában vállalni szokták ezeket a feladatokat, de minden esetben külön díjat számítanak fel értük, így a végső árat jelentősen növelhetik ezek a plusz kérések.

Egyes szolgáltatók kínálnak kedvezményes tavaszi nagytakarítás csomagot is. Az egyik ilyen cégnél ebben a teljes lakás nagytakarítása beletartozik, kárpit- és függönytisztítással, valamint az erkély vagy terasz kitakarításával együtt. Itt ez a szolgáltatás 19 900 forinttól érhető el.

A tavaszi nagytakarítás kiszervezése jelentős könnyebbséget jelenthet a háztartások számára, viszont komoly költséggel is jár. Egy olcsóbb szolgáltatás nem feltétlenül jelenti azt, hogy rosszabb minőséget kapunk, viszont a túl alacsony ár gyanúra adhat okot. Az is fontos, hogy ne csak az árat nézzük, hanem azt is, hogy mit kapunk érte, mi tartozik bele a takarításba, és van-e garancia az elvégzett munkára. Ha a cég kiválasztása előtt mégis bizonytalanok lennénk, érdemes lehet referenciákat és értékeléseket is megtekinteni, amelyek alapján pontosabb képet kaphatunk az általunk választott szolgáltatóról.