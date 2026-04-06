Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat

A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött. A Német Autóklub ezért objektív módszert dolgozott ki, amely az autók műszaki minőségét és aktuális piaci árát kombinálva állít fel összehasonlítható rangsort. Az elemzés több mint 170 modell hároméves példányaira épül, és árkategóriánként mutatja meg a legjobb választásokat - a városi kisautóktól egészen a középkategóriás elektromos modellekig.

Hogy egy használt autó objektíven nézve jó ár-érték arányt képvisel-e, két tényező alapján ítélhető meg: az ára és a minősége alapján. Az ADAC ezért két megbízható adatforrást kombinált: az autóteszteket, amelyek több mint 300 szempont alapján értékeli az új autókat, valamint a DAT piaci adatbázisát.

A szervezet összesen 171, autóteszten értékelt jármű alapján vizsgálta az ár-érték arányt. Kizárólag hároméves, 33 000 kilométer futásteljesítményű autókat vettek figyelembe. A használtpiaci árakat szükség esetén kilométerarányosan korrigálták.

Az autóteszt összpontszáma és az aktuális piaci ár kombinációjából jön létre az ár-érték index, amely osztálytól független, átlátható összehasonlítást tesz lehetővé. Minden árkategóriában az öt legjobb modellt vizsgálták.

A használt autók - az új autókhoz hasonlóan - az elmúlt években jelentősen drágultak. 10 000 euró (kb. 3,8 millió forint) alatt a piac (a vizsgált szempontok szerint) nem kínál olyan modellt, amelyre az ADAC ár-érték ajánlást adna. Ezért az aktuális lista 12 000 eurótól (kb. 4,5 millió forint) indul.

Top 5 modell 6 millió forint alatt

A kategória győztese a Toyota Aygo X, a korábbi Aygo utódja. Jó felszereltséggel, valamint kiterjedt biztonsági és vezetéstámogató rendszerekkel rendelkezik. Fogyasztás terén azonban gyengébben teljesít: az Ecotest 5,6 l/100 km-t mért, ami ebben a kategóriában magas. Ez rontja az összpontszámát (3,1). A kategóriagyőztes egy fordulékony városi autó, de egyértelmű kompromisszumokkal a helykínálat, komfort és menetteljesítmények terén. Inkább egyedülállóknak és városi használatra alkalmas, családoknak vagy hosszú utakra kevésbé.

Ott van még a listán a Dacia Sandero TCe 90 Expression, Opel Corsa 1.2 DI Turbo Elegance, Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort+ és Peugeot 208 1.2 PureTech Allure. Ezek jellemzően miniautók és kisautók, amelyek alacsony belépőárral és elfogadható felszereltséggel kínálnak városi mobilitást. A Sandero az egyik legolcsóbb, de mégis használható kisautó. A Corsa, Swift és 208 modellek már valamivel jobb komfortot és motorváltozatokat kínálnak.

Ezek a legjobb alsó-középkategóriás használt autók

A kategória győztese a 16 100 euróba (kb. 6,1 millió forint) kerülő Opel Corsa-e Elegance. Ez egy elektromos kisautó 136 lóerővel, 46 kWh hasznos akkumulátor-kapacitással és körülbelül 280 km-es hatótávval. Kompakt mérete miatt kiváló, dinamikus és kényelmes városi elektromos autó, jó alapfunkciókkal. Hosszabb utakra és családi használatra kevésbé ideális. Városi felhasználóknak és az elektromos autózással most ismerkedőknek viszont kifejezetten jó választás.

A második helyezett a Skoda Fabia. A kategóriájához képest meglepően kényelmes, tágas és műszakilag megbízható. Bár motorja nem túl erős, a mindennapokban kiválóan használható. A Fabia 1.0 TSI Style jó helykínálata miatt akár fiatal családoknak is megfelel, míg az egyszerű ki- és beszállás, valamint a jó kilátás miatt idősebbek körében is népszerű.

A Fiat 500e RED szintén elektromos, míg a Seat Leon 1.5 TGI FR DSG erősebb, részben gázüzemű hajtással, a Hyundai i20 1.0 T-GDI Trend pedig egy kiegyensúlyozott városi-mindennapi autó. Ez az ársáv már vegyes hajtású, jobban felszerelt modelleket kínál, amelyek alkalmasak akár hosszabb utakra is.

Milyen autót vegyek 8 millió alatt?

A 25 ezer euró (kb. 9,5 millió forint) kategória legjobbja a VW Golf 2.0 TDI, amelyért 20 843 eurót (kb. 8 millió forintot) kell fizetni. A kényelmes, biztonságos és takarékos modell legnagyobb erőssége a hajtáslánc és a vezethetőség. Az ADAC 2,1-es értékelésével az egyik legjobb ár-érték arányú modell ebben a kategóriában.

Mellette a Citroën e-C4 X Shine Pack elektromos változatként kínál tágas belsőt és modern technológiát, míg a VW Golf 1.0 eTSI Life takarékos, turbós benzinessel erős középutas választás. A Citroën C4 BlueHDi 130 Shine dízelként komfortos utazásokhoz megfelelő, a Opel Corsa Electric Long Range (54 kWh) GS pedig hosszabb elektromos hatótávval kecsegtet. Ezek a modellek már családi használatra és vegyes közlekedésre is jó kompromisszumot jelentenek.

Top 5 modell 11 millió alatt

A kategória első helyezettje a VW Golf Variant 2.0 TDI DSG. Ez egy kényelmes, takarékos és sokoldalú alsó-középkategóriás kombi. Kiemelkedik motorjával, vezetéstámogató rendszereivel és helykínálatával. Hátránya a bonyolultabb kezelhetőség és a viszonylag magas ár (26 670 euró, azaz kb. 10,1 millió forint). Elsősorban családoknak és sokat autózóknak ajánlott. Tágas belső térrel és alacsony fogyasztással rendelkezik. A technológia iránt érdeklődők értékelni fogják a digitális műszerfalat, az online szolgáltatásokat és a fejlett asszisztensrendszereket.

A Kia EV6 (58 kWh) egy középkategóriás elektromos SUV, amely dinamikus és jól felszerelt. A BMW 220i Active Tourer Steptronic kompakt, de praktikus egyterű, a Smart #1 Premium modern elektromos városi crossover, míg a VW ID.5 Pro Performance tágas, középkategóriás elektromos SUV-ként nagy hatótávot és komfortot kínál. Ebben a sávban már erősen jelen vannak az elektromos és prémiumabb modellek, amelyek szélesebb felhasználási lehetőséget adnak.

A választék az ár növekedésével bővül

Az alacsonyabb árkategóriákban jól látható, hogy a kínálat egyre szűkösebb. Ennek oka egyrészt az általános áremelkedés, másrészt az olcsó használt autók hiánya. Magasabb árkategóriákban nemcsak több modell érhető el, hanem a hajtásláncok választéka is szélesebb. 20 000 euró (kb. 7,6 millió forint) felett egyre több elektromos autó jelenik meg, amelyek jó teszteredményekkel és jelentős értékvesztéssel vonzóvá válnak a használtpiacon.

25 000 euró (kb. 9,5 millió forint) felett már magasabb kategóriás modellek - köztük középkategóriás elektromos autók - kerülnek előtérbe. Ezeknél a magas újkori ár miatt jelentős értékvesztés figyelhető meg, ami kedvező ár-érték arányt eredményez.