Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

A magyar munkaerőpiac legnagyobb szereplői nemcsak árbevételük, hanem foglalkoztatási hatásuk miatt is meghatározók. Új cikksorozatunkban ezeket a vállalatokat vesszük sorra, hogy átfogó képet adjunk arról, hol és milyen feltételek mellett dolgozik a legtöbb ember az országban. A Magyar Posta bemutatása után cikksorozatunk második részében a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-ről lesz szó, mely közel 14 ezer munkavállalójával jelenleg az ország ötödik legnagyobb munkaadója. Az előző cikkhez hasonlóan most is megnéztük, hogy a cégnél hogy alakultak a bérek és a létszám az elmúlt években, és hogy jelenleg milyen fizetésre és plusz juttatásokra számíthatunk, ha a SPAR-nál szeretnénk elhelyezkedni.

A SPAR a világ legnagyobb élelmiszer kiskereskedelmi láncainak egyike, közel 50 országban vannak jelen, négy kontinensen. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1990-ben alakult, 2012-ben pedig a franchise rendszer kiépítését is megkezdték az országban. Magyarországon a cég 2024 végén 347 saját üzemeltetésű áruházzal rendelkezett, franchise programjában pedig 305 áruház működött.

Közel 14 ezer dolgozójával (jelenleg 13 559 fő) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Magyarország ötödik legnagyobb munkaadója. 2024-ben a magyar vármegyék legnagyobb munkáltatóiról írtunk, akkor a SPAR Fejér vármegye legnagyobb, és az ország második legnagyobb foglalkoztatója volt.

2025-ös bérmegállapodás

2025 január elején sikeres megegyezés született a szakszervezet és a cég között a béreket illetően. A felek megállapodtak abban, hogy a 13. havi juttatás, a SPAR Hűségprogram és a munkavállalók 15%-os vásárlási kedvezménye továbbra is megmaradjon, emellett pedig saját forrásból megvalósult a bérfejlesztés is, melyre 10 milliárd forintot fordított a cég.

Az eladók és pénztárosok 2025 januárjától bruttó 30 ezer forint plusz juttatásban részesülnek, így az áruházakban elérhető legalacsonyabb alapbér havi bruttó 395 ezer forint lett, de gazdasági szempontból jelentős térségekben és kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletek esetében a legalacsonyabb bruttó alapbér ennél jóval magasabb: 465 ezer forint. Az áruházak középvezetőinek alapbére is emelkedett, ez az üzletek méretétől, forgalmától és teljesítményétől függően bruttó 455 ezer és 990 ezer forint között mozog.

Csökkenő létszám

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2024-es beszámolója szerint a teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 11 852 fő, a részmunkaidősök létszáma 436 fő, az állományon kívüliek létszáma pedig 441 fő volt a tárgyévben.

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg a pénztáros, a szakeladó és a részlegvezető pozíciókban dolgoznak a legtöbben náluk. Ezek a munkakörök összesen közel 6800 főt képviselnek az aktív állományban.

A SPAR esetében is elmondható, hogy a teljes munkaidős munkavállalók adják a foglalkoztatottak jelentős részét, 2024-ben több mint 93 százalékuk dolgozott ebben a formában, míg a részmunkaidősök aránya nem érte el a 4 százalékot (az állományon kívüliek aránya is hasonló volt).

A korábbi beszámolókat áttekintve az látszik, hogy a foglalkoztatottak létszáma 2021 és 2024 között némileg csökkent. Ez az alábbi ábrán is jól látható.

A SPAR később, 2025 márciusában leépítéseket is végrehajtott, miután kiszervezte a Woltnak a kiszállítást, és a Woltra költöztette az online shopját. A cég szóvivője a Telexnek akkor azt nyilatkozta, hogy az online értékesítési csatorna 133 főt magában foglaló munkatársi állománya több mint 60 százaléknak ajánlottak állást más munkaterületeken.

Növekvő bérek

Az éves beszámolók alapján 2021 és 2024 között a bérek tekintetében egy jelentősebb növekedés volt megfigyelhető a SPAR-nál. Míg 2021-ben a bérekre 63 074 millió forintot költöttek, addig 2024-ben már 89 172 millió forintot, ami körülbelül 41,4% százalékos növekedést jelent.

Három dologra itt érdemes kitérni. Egyrészt fontos figyelembe venni, hogy – mint ahogyan azt fentebb is kifejtettük – 2021 és 2024 között a SPAR-nál csökkent a foglalkoztatottak létszáma, tehát a bérköltségek növekedése nem azonos létszám mellett következett be.

Másrészt az infláció alakulásáról is szót kell ejteni, hiszen az említett időszakban hatalmas mértékben növekedett Magyarországon. A kumulált inflációs adatok alapján 2021 és 2024 között az árak 47,1 százalékkal emelkedtek az országban, ami azt jelenti, hogy a nominális béreknek is ennyivel kellene emelkednie ahhoz, hogy reálértéken is ugyanannyit érjenek. Ez az emelés ugyan nem valósult meg a SPAR-nál, de 41,4% százalékos növekedés csak néhány százalékos eltérést jelent. (Természetesen itt nem az egyes munkakörök bérének alakulásáról beszélünk, hanem arról, amit a cég összesen a bérekre költött, vagyis egy összesítő adatról van szó, amiből ugyan lehet következtetni, de az egyes munkakörökben a bérekben történt változások eltérőek lehetnek.)

Harmadrészt pedig arra is érdemes kitérni, hogy az Európai Unióban 2024-ben a kiskereskedelmi forgalom éves átlagos szintje 2024-ben a 2023-as évhez képest csupán 1,3%-kal nőtt, ami közvetve fékezhette a béremelések ütemét is.

Személyi ráfordítások 2024-ben

Most nézzük meg a legfrissebb, 2024-es adatokat részletesebben a bérek és személyi jellegű kifizetések alakulásáról.

A részletes bontásból jól látszik, hogy a bérköltségek döntő része a teljes munkaidős foglalkoztatottakhoz kapcsolódik (a közel 95 milliárd forintos személyi jellegű ráfordításból több mint 92 milliárd forint).

Az adatokból az is jól kiolvasható, hogy a személyi jellegű egyéb kifizetések – bár jóval kisebb súlyt képviselnek a bérekhez képest – nem elhanyagolhatók, és fontos szerepet játszanak a teljes juttatási csomagban. Ez különösen a munkaerő megtartása szempontjából lehet lényeges, hiszen a kiskereskedelemben a versenyképes alapbér mellett az egyéb juttatások is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.

Ennyit lehet ma keresni a SPAR-nál

Nyitott pozíciókból nincs hiány a SPAR-nál, jelenleg a következő területi egységekbe várják az új munkaerőt: SPAR toGo; SPAR Logisztikai Központ; SPAR Központ – Bicske; SPAR enjoy. – Convenience üzem; REGNUM Húsüzem – Bicske, Perbál; valamint a bolthálózat és az üzletek.

A munkaköröket tekintve természetesen elsősorban kiskereskedelmi és élelmiszeripari pozíciókba várják a jelentkezőket (eladó, pénztáros, szakeladó, árufeltöltő, komissiózó).

Emellett találhatók vezetői, logisztikai (raktáros, kiszállító, áruátvevő), marketing, HR, pénzügyi és termelési szakmai pozíciók is, valamint van lehetőség szezonális és diákmunkára is.

Megnéztünk a konkrét álláshirdetéseket is, hogy pontosabb képet kapjunk a bérekről és a juttatásokról. A legtöbb meghirdetett pozíciónál nem volt fizetés feltüntetve, kivételeket leginkább az eladói munkakörök (pék, csemege, melegkonyhai) jelentették, ahol valamennyi általunk megtekintett hirdetésnél azt láttuk, hogy az elérhető legmagasabb bruttó bér a próbaidő letelte után 612 485 forint, ami már tartalmazza az alapbéren felül az éves ledolgozott idővel arányos 13. havi fizetést, a dolgozói vásárlási kedvezményt, a műszakpótlékokat és a túlórát is. Fontos azt is megjegyezni, hogy az ezeknél a pozícióknál elvárt a kétműszakos munkarend és a hétvégi munkavégzés.

Ugyanakkor a SPAR-nál is részesülhetnek a munkavállalók különböző juttatásokban. Ezek közül néhány fontosabb:

13. havi juttatás

15%-os dolgozói vásárlási kedvezmény

jubileumi juttatás

SZÉP kártya

munkába járás térítése

mentorprogram

szakmai fejlődés

előrelépési lehetőségek

Kihívások

Kíváncsiak voltunk, van-e olyan pozíció, amelyet különösen nehéz vagy hosszú időbe telik betölteni. Maczelka Márk elmondta, hogy a szellemi területen dolgozó szakértői/vezetői, illetve a speciális képzettséget/tapasztalatot igénylő területek vonatkozásában a legnehezebb munkatársakat találni. Példaként említette az adózást, a kontrollingot és a speciális IT területeket. Megjegyezte, hogy a fizikai munkakörök esetében a legtöbb kihívást a húsipari végzettségű, húsfeldolgozó, hentes szakemberek, valamint a tehergépkocsivezetők megtalálása jelenti.

Kitérve arra, hogy mi a legnagyobb kihívás a SPAR mint munkáltató számára, Maczelka Márk rámutatott, hogy a szektor, így a SPAR legégetőbb kihívásai közé tartozik a kiskereskedelmi különadó ügye, amely csak 2024-ben 32,4 milliárd forintukat emésztette fel, és az árszabályozó intézkedések – mint amilyenek az árrésstopok – melyek minden hónapban 1,5–2 milliárd forint veszteséget okoznak a SPAR-nak.

Érdemes még megemlíteni, hogy a SPAR működésében is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a hatékonyságnövelés és a digitalizáció, ami hosszabb távon átalakíthatja a foglalkoztatási szerkezetet. Az online értékesítés kiszervezése vagy az automatizáció erősödése arra utal, hogy a klasszikus bolti munkakörök mellett nőhet a speciális szaktudást igénylő pozíciók jelentősége. Ez egyben magyarázhatja azt is, miért nehéz bizonyos területeken – például IT vagy pénzügyi szakértői munkakörökben – megfelelő munkaerőt találni.

További nyomásként nehezedhet a munkáltatókra, hogy a munkavállalói elvárások is érezhetően átalakultak az elmúlt években. A versenyképes bérek mellett a kiszámítható beosztás, a munka-magánélet egyensúlya, valamint bizonyos cafeteria elemek is egyre inkább megjelennek az elvárások listáján. Ráadásul az OECD szerint a kiskereskedelmi szektor munkaerőhiánnyal küzd, részben a változó készségigények és a fiatalok számára vonzóbb, rugalmasabb munkalehetőségek miatt, ami szintén hatással lehet a bérek alakulására és a munkaerő‑megtartási stratégiákra is.