Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek

Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat: egy év alatt a citrom és az arany ékszerek pedig 30 százalék körüli drágulást hoztak. És nem csak éves szinten látszanak a kilengések: egyetlen hónap alatt a paradicsom 7 százalékkal, a gázolaj több mint 6 százalékkal drágult. Az átlagos értékek tehát továbbra is elfedhetik, mennyire durva áremelkedések vannak egyes termékeknél.

A legfrissebb adatok szerint 2025-2026 márciusa között átlagosan 1,8 százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon. Egyetlen hónap alatt, azaz 2026. február-március között pedig 0,4 százalékkal.

Igen ám, de ahogy az már lenni szokott az átlagos infláció koránt sem mutatja meg azt, hogy egyes termékek/szolgáltatások még ilyen alacsony átlagok mellett is milyen brutális mértékben képesek drágulni.

Éves szinten elég csak a tejfölt, citromot vagy a háztartási kekszet említeni, de havi szinten a paradicsom, valamint a gázolaj ára is kilőtt. Így fordultunk tehát rá az áprilisra, úgyhogy nem a vásárlók készülékében van a hiba, hogyha egyes termékek esetében sokszorosát tapasztalják, mint a hivatalos, átlagos adat.

A brutális drágulások velünk maradtak

A lista élén a citrom végzett, amelynek ára 1030 forintról 1350 forintra nőtt, ez 31,1 százalékos drágulás. A második legnagyobb áremelkedést a karikagyűrűknél mérték: a 14 karátos aranyból készült ékszerek grammja 47 740 forintról 61 340 forintra emelkedett, ami 28,5 százalékos növekedés.

Dobogós lett a háztartási keksz is, aminek ára 1090 forintról 1340 forintra nőtt, ami 22,9 százalékos drágulás. Ezt követi a marhahús: kilónként 4860 forintról 5750 forintra emelkedett az ára, ez 18,3 százalékos növekedés.

Ahogy az adatokból látszik, a középmezőnyben is stabilan két számjegyű drágulások vannak. Egy doboz multifilter cigaretta ára 2230 forintról 2580 forintra nőtt, ami 15,7 százalékos emelkedés, az uborka pedig 1540 forintról 1770 forintra drágult, ez 14,9 százalék.

A toplista alsó harmadában sem beszélhetünk szofisztikált drágulásokról. A Magyar Nők Lapja ára 659 forintról 749 forintra nőtt (13,7 százalék), egy hamburger ára 1850 forintról 2090 forintra emelkedett (13 százalék), míg a mogyorós tejcsokoládé 643 forintról 720 forintra drágult, ami 12 százalékos növekedés.

Nem csak a lista elején voltak persze nagy ugrások: bőven akadnak még 10 százalék feletti drágulások. Ide tartozik például a női szandál (11,9%), a zöldpaprika (11,2%), az akácméz (11,0%), a férfi szabadidőcipő (11,0%), a Sopianae cigaretta (10,9%), valamint még az önkormányzati lakások bérleti díja is (10,0%).

Egy hónap alatt is voltak bajok

Ha egy hónap drágulását nézzük, azaz 2026. február-március között, akkor azt láthatjuk, hogy a lista élén a paradicsom áll, amely egyetlen hónap alatt 1570 forintról 1680 forintra drágult (7,0%). Nem sokkal marad el ettől a gázolaj sem: literenként 573 forintról 611 forintra nőtt az ára (6,6%) (A hazai benzinárstopról itt olvashatsz bővebben.). A harmadik legnagyobb emelkedést az öblítőszer hozta, 1780 forintról 1890 forintra (6,2%).

A dobogósok után is sorra jönnek az 5 százalék körüli drágulások. A férfi átmeneti kabát ára 25 120 forintról 26 570 forintra nőtt (5,8%), a karikagyűrűé 58 040 forintról 61 340 forintra (5,7%), míg a női kabátok 23 190 forintról 24 460 forintra drágultak (5,5%).

A lista második felében is érzékelhető az emelkedés: a benzin ára 560 forintról 585 forintra nőtt (4,5%), a gyerekcipők 13 880 forintról 14 490 forintra (4,4%), a sör 796 forintról 827 forintra (3,9%), míg a zöldpaprika 2110 forintról 2180 forintra drágult (3,3%).